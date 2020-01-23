Новость 24 января в ЕС подпишут соглашение о Brexit Добавлено: 2020-01-23 15:02:49 Корреспондент: Алексей Свидров

В пятницу, 24 января 2020 года, лидеры Европейского союза подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании. Об этом сообщает «Европейская правда».

«24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии», - отметил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Точное время подписания еще должно быть подтверждено позже.

22 января Палата лордов парламента Великобритании дала согласие на одобрение соглашения о Brexit, которое позволяет выход страны из ЕС по соглашению 31 января.

Ранее Королева Великобритании Елизавета II заявила, что официальный Лондон покинет Европейский союз 31 января 2020 года.

Напомним, Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из состава ЕC до 31 января 2020 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о достижении нового соглашения с Евросоюзом о выходе страны из блока.

Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года. В апреле 2019 года Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку до конца октярбя.

В ходе референдума 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали Brexit. Это также привело к уходу с поста премьер-министра Дэвида Кэмерона.

ЧИТАЙТЕ: В парламенте Великобритании проголосовали за Brexit

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Украина и ЕС подпишут Соглашение по утилизации ракетного топ...



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Украина и США подпишут соглашение о взаимной помощи между т...

Завтра Украина и США подпишут соглашение о взаимной помощи между таможенными администрациями. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КМУ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 23 мая, встретится со Специальным Уполномоченным по защите таможни и границы США Робертом Джил Керликовски.

Во время встречи состоится подписание соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о взаимной помощи между таможенными администрациями.

Мероприятие начнется в 12:30.

Место проведения: ул. Грушевского 12/2...... Завтра Украина и СШАо взаимной помощи между таможенными администрациями. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КМУ.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 23 мая, встретится со Специальным Уполномоченным по защите таможни и границы США Робертом Джил Керликовски.Во время встречи состоится подписание соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о взаимной помощи между таможенными администрациями.Мероприятие начнется в 12:30.Место проведения: ул. Грушевского 12/2...... Читать новость...

Украина и Shell подпишут новое соглашение 13 сентября – Азар...



Во время заседания Кабинета Министров Украины 11 сентября, премьер-министр Николай Азаров сообщил о том, что 13 сентября украинское правительство подпишет с компанией Shell операционное соглашение о разведке и добыче газа в Украине.

Также он отметил, что документ будет подписан во время его визита в Нидерланды, после чего компания Shell приступит к работам на территории Украины.

Следует напомнить, что это уже не первое соглашение между Украиной и данной нефтегазовой компанией. Ранее между сторонами было заключено соглашение о разделе продукции по добыче сланцевого газа в Юзовской площади, расположенной на территории Харьковской и Донецкой областей.

Нидерландско-..... Во время заседания Кабинета Министров Украины 11 сентября, премьер-министр Николай Азаров сообщил о том, что 13 сентября украинское правительство подпишет с компанией Shell операционноео разведке и добыче газа в Украине.Также он отметил, что документ будет подписан во время его визита в Нидерланды, после чего компания Shell приступит к работам на территории Украины.Следует напомнить, что это уже не первоемежду Украиной и данной нефтегазовой компанией. Ранее между сторонами было заключеноо разделе продукции по добыче сланцевого газа в Юзовской площади, расположенной на территории Харьковской и Донецкой областей.Нидерландско-..... Читать новость...

Арбузов надеется, что Соглашение об ассоциации с ЕС подпишут...



Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов рассчитывает на то, что Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Украиной будет подписано уже в этом году. Об этом он сказал после заседания Согласительного совета в Верховной Раде.

Как сообщил чиновник, правительство будет делать все, чтобы добиться этой цели.

«Мы работаем с Европейским союзом», - подчеркнул он.

В то же время, Сергей Арбузов не дал конкретного ответа на вопрос, насколько готово Соглашение об ассоциации.

По его словам, это станет известно уже после переговоров с представителями Евросоюза.

Он также выразил надежду, что Украина продолжит сотрудничать с еврокомис..... Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов рассчитывает на то, что Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Украиной будет подписано уже в этом году. Об этом он сказал после заседания Согласительного совета в Верховной Раде.Как сообщил чиновник, правительство будет делать все, чтобы добиться этой цели.«Мы работаем с Европейским союзом», - подчеркнул он.В то же время, Сергей Арбузов не дал конкретного ответа на вопрос, насколько готово Соглашение об ассоциации.По его словам, это станет известно уже после переговоров с представителями Евросоюза.Он также выразил надежду, что Украина продолжит сотрудничать с еврокомис..... Читать новость...

Соглашение об ассоциации подпишут и без решения «вопроса Тим...



Руководитель киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский утверждает, что Европейский союз подпишет с Украиной Соглашение об ассоциации на саммите «Восточного партнерства» и без принятого закона о лечении осужденных за границей.

«Если все-таки украинские власти примут решение ехать подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС – то им не помешает отсутствие решения "вопроса Юлии Тимошенко», - заверил глава центра политических исследований и конфликтологии.

После этого Михаил Погребинский прокомментировал провал голосования по «евроинтеграционным» законопроектам в Верховной Раде. Политолог подчеркнул, что это яв..... Руководитель киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский утверждает, что Европейский союз подпишет с Украиной Соглашение об ассоциации на саммите «Восточного партнерства» и без принятого закона о лечении осужденных за границей.«Если все-таки украинские власти примут решение ехать подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС – то им не помешает отсутствие решения "вопроса Юлии Тимошенко», - заверил глава центра политических исследований и конфликтологии.После этого Михаил Погребинский прокомментировал провал голосования по «евроинтеграционным» законопроектам в Верховной Раде. Политолог подчеркнул, что это яв..... Читать новость...

Украина и Россия подпишут соглашение о совместном производст...



Российская и украинская стороны уже отработали международное соглашение по восстановлению серийного производства авиалайнера Ан-124 «Руслан». В данный момент идет согласование технических деталей будущего соглашения. Об этом в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2013 сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, передает пресс-служба правительства.

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«Мы надеемся, что перед заседанием комитета, который будут проводить..... Российская и украинская стороны уже отработали международноепо восстановлению серийного производства авиалайнера Ан-124 «Руслан». В данный момент идет согласование технических деталей будущего соглашения. Об этом в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2013 сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, передает пресс-служба правительства.Юрий Бойко отметил, что подписание соглашения с Россией запланировано на сентябрь-октябрь 2013 года. По его словам, подписание должно пройти на заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Межгосударственной комиссии.«Мы надеемся, что перед заседанием комитета, который будут проводить..... Читать новость...