Новость В Deutsche Bahn отреагировали на заявление Гончарука по «Укрзализныце» Добавлено: 2020-01-23 16:06:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Железнодорожная компания Deutsche Bahn намерена консультировать акционерное общество «Укрзализныця» по техническим и предпринимательским вопросам, а не управлять им. Об этом сообщает DW.

«Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Украинскую железную дорогу" по предпринимательским и техническим вопросам», - говорится в сообщении.

По его словам, в феврале в Киеве будет подписан меморандум о намерениях, а в Давосе (Швейцария) 22 января был подписан лишь предварительный меморандум.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать «Укрзализныцю» на 10 лет в управление крупнейшему немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn AG.

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В компании «Укрзализныця» отреагировали на акцию протеста, которая проходила на железной дороге в Барышевском районе в Киевской области. Люди требовали увеличить количество вагонов на электропоезд Яготин-Киев.

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«Для максимального обеспечения перевозок пассажиров на этом направлении железнодорожники в ближайшее время рассмотрят возможность увеличения количества вагонов в некоторых электропоездах», – сообщила пресс-служба компании.

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Порошенко заступился за Гончарука...

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальные «записи» премьер-министра Алексея Гончарука.

«Ситуация с записями премьера - это не украинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам.

Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха.

Каковы причины этой атаки? Хотят ата..... Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальные «записи» премьер-министра Алексея«Ситуация с записями премьера - это не украинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам.Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха.Каковы причины этой атаки? Хотят ата..... Читать новость...

В назначении Гончарука премьером заинтересован Богдан, - СМИ...

Назначение заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины лоббирует руководитель ОПУ Андрей Богдан. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что последние несколько недель он является безальтернативным кандидатом на кресло главы Кабинета министров.

Официально ни в «Слуге народа», ни в команде президента не подтверждают и не опровергают, что именно Гончарука Владимир Зеленский выдвинет в премьеры.

Ранее сообщалось, что новый Кабинет министров Украины возглавит заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

Накануне народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Се..... Назначение заместителя главы Офиса президента Алексеяна должность премьер-министра Украины лоббирует руководитель ОПУ Андрей Богдан. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.Отмечается, что последние несколько недель он является безальтернативным кандидатом на кресло главы Кабинета министров.Официально ни в «Слуге народа», ни в команде президента не подтверждают и не опровергают, что именноВладимир Зеленский выдвинет в премьеры.Ранее сообщалось, что новый Кабинет министров Украины возглавит заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.Накануне народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Се..... Читать новость...

Управление госохраны отрицает «прослушку» Гончарука...

В Государственной службе охраны заявили, что не прослушивали премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие УГО и другие уполномоченные госорганы регулярно принимают технические меры, направленные на предупреждение какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.

В ведомстве призвали СМИ не сообщать «недостоверную ..... В Государственной службе охраны заявили, что не прослушивали премьер-министра Алексея. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности», - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие УГО и другие уполномоченные госорганы регулярно принимают технические меры, направленные на предупреждение какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.В ведомстве призвали СМИ не сообщать «недостоверную ..... Читать новость...

У США появились претензии к немецкому Deutsche Bank...



У Соединенных Штатов появились претензии к немецкому Deutsche Bank. Американский финансовый регулятор уже начал проверку деятельности Deutsche Bank на территории США в связи с возникшими подозрениями в том, что немецкий банк нарушает введенные Западом экономические санкции против Ирана.

Следователи подозревают, что Deutsche Bank до 2008 года проводил финансовые операции на территории США по поручению своих иранских контрагентов.

Представитель Deutsche Bank не стал комментировать ситуацию, сообщив лишь, что еще в 2007 году Deutsche Bank решил отказаться от сотрудничества с контрагентами в Иране, Судане, Сирии и Северной Корее.

Ранее США предъявили обвинения..... У Соединенных Штатов появились претензии к немецкомуBank. Американский финансовый регулятор уже начал проверку деятельностиBank на территории США в связи с возникшими подозрениями в том, что немецкий банк нарушает введенные Западом экономические санкции против Ирана.Следователи подозревают, чтоBank до 2008 года проводил финансовые операции на территории США по поручению своих иранских контрагентов.ПредставительBank не стал комментировать ситуацию, сообщив лишь, что еще в 2007 годуBank решил отказаться от сотрудничества с контрагентами в Иране, Судане, Сирии и Северной Корее.Ранее США предъявили обвинения..... Читать новость...

Инновация в управленческом менеджменте Deutsche Telekom...

Руководство немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom заявило, что ставит перед собой цель удвоить количество женщин-менеджеров фирмы.

В мире существует тенденция реорганизации персонала банков и предприятий, поскольку почти все руководящиеся должности заняты представителями мужского пола. Например, в Индии каждый пятый банк, страховая фирма и инвестиционная компания находится под руководством женщин, чего не скажешь о Европе и США. В Германии можно увидеть женщину во главе комитета только одной компании - Siemens. Женщины составляют всего 2,5 % среди руководящих менеджеров в 200-х самых успешных немецких фирм.

Рене Оберман, главный председатель правления компании Deutsche Te..... Руководство немецкой телекоммуникационной компанииTelekom заявило, что ставит перед собой цель удвоить количество женщин-менеджеров фирмы.В мире существует тенденция реорганизации персонала банков и предприятий, поскольку почти все руководящиеся должности заняты представителями мужского пола. Например, в Индии каждый пятый банк, страховая фирма и инвестиционная компания находится под руководством женщин, чего не скажешь о Европе и США. В Германии можно увидеть женщину во главе комитета только одной компании - Siemens. Женщины составляют всего 2,5 % среди руководящих менеджеров в 200-х самых успешных немецких фирм.Рене Оберман, главный председатель правления компанииTe..... Читать новость...

В Украине проблемы с люстрацией – Deutsche Welle...



За три месяца новая власть в Украине даже не начинала очистку системы государственного управления от предателей, коррупционеров и бывших агентов КГБ. Такое мнение высказали представители Люстрационного комитета, передает агентство «Deutsche Welle».

Стоит отметить, что Люстрационный комитет по-прежнему имеет статус только общественной организации. Кроме того, активисты комитета работают на одном лишь энтузиазме. Примечательно, что после Евромайдана украинские политики дали обещание предоставить Люстрационному комитету государственный специальный статус. Украинские политики заверили, что поддержат проведение полномасштабной люстрации в стране.

«Новые топ-чиновники в Украи..... За три месяца новая власть в Украине даже не начинала очистку системы государственного управления от предателей, коррупционеров и бывших агентов КГБ. Такое мнение высказали представители Люстрационного комитета, передает агентство «Welle».Стоит отметить, что Люстрационный комитет по-прежнему имеет статус только общественной организации. Кроме того, активисты комитета работают на одном лишь энтузиазме. Примечательно, что после Евромайдана украинские политики дали обещание предоставить Люстрационному комитету государственный специальный статус. Украинские политики заверили, что поддержат проведение полномасштабной люстрации в стране.«Новые топ-чиновники в Украи..... Читать новость...

Вашингтон обвинил Deutsche Bank в налоговых махинациях...



Прокуратура Южного района Манхэттена заявила о своих подозрениях в отношении Deutsche Bank, претензии касаются налоговых махинаций, возможно, проводившихся немецким финансовым учреждением.

Читайте: У США появились претензии к немецкому Deutsche Bank

Как сообщает портал MarketWatch, прокурор Прит Бхарара заявил, что крупнейший германский банк использовал для ухода от налогов подставные фирмы и бухгалтерские "трюки". По этой причине фискальные органы Соединенных Штатов намереваются взыскать с Deutsche Bank 190 миллионов долларов. В эту сумму вошли неуплаченные налоги, штрафы и проценты.

По данным MarketWatch, в деле присутствуют названия и нескольких других финансовых компан..... Прокуратура Южного района Манхэттена заявила о своих подозрениях в отношенииBank, претензии касаются налоговых махинаций, возможно, проводившихся немецким финансовым учреждением.Читайте: У США появились претензии к немецкомуBankКак сообщает портал MarketWatch, прокурор Прит Бхарара заявил, что крупнейший германский банк использовал для ухода от налогов подставные фирмы и бухгалтерские "трюки". По этой причине фискальные органы Соединенных Штатов намереваются взыскать сBank 190 миллионов долларов. В эту сумму вошли неуплаченные налоги, штрафы и проценты.По данным MarketWatch, в деле присутствуют названия и нескольких других финансовых компан..... Читать новость...