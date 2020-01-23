Новость Великобритания уберет герб Украины из антитеррористического пособия Добавлено: 2020-01-23 16:33:47 Корреспондент: Алексей Свидров

Полиция Великобритании признала, что украинский тризуб был внесен в антитеррористическое пособие по ошибке и пообещала удалить его из учебного документа.

«У нас есть тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и мы не хотели никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский тризуб из справочника знаков и символов», - говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

Информацию уже прокомментировало посольство Украины в Великобритании.

«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!», - говорится в сообщении.

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В Макеевке с исполкома террористы сняли Герб Украины...

Герб Украины сняли с исполкома в Макеевке.

В Макеевке со здания горисполкома сняли Герб Украины, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

"Террористы подогнали к зданию автомобиль-вышку. Двое сепаратистов в балаклавах в люльке поднялись на высоту Герба и сняли", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, герб сепаратисты занесли в здание исполкома.

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Напомним, 15 апреля сепаратисты сняли Гербы Украины со зданий Донецкой облгосадминистрации и Славянского горисполкома.

Источник: УНН..... Гербсняли с исполкома в Макеевке.В Макеевке со здания горисполкома сняли Герб, передает УНН со ссылкой на местные СМИ."Террористы подогнали к зданию автомобиль-вышку. Двое сепаратистов в балаклавах в люльке поднялись на высоту Герба и сняли", - говорится в сообщении.По информации СМИ,сепаратисты занесли в здание исполкома.Читайте: В Донецке со здания ОГА сняли, а в Краматорске остается захваченным аэродромНапомним, 15 апреля сепаратисты сняли Гербысо зданий Донецкой облгосадминистрации и Славянского горисполкома.Источник: УНН..... Читать новость...

Крупнейший Государственный Герб Украины планируют создать в ...

Сегодня, 21 августа, черкасские дизайнеры начнут изображать самый большой отпечаток желто-голубого Герба Украины в центре Черкасс. Об этом УНН отметили в пресс-службе городского совета.

По сообщению, Герб воссоздадут на фасаде одного из ТРЦ. Проект посвящен 23-й годовщине со Дня Независимости Украины. Он называется "Единая страна". "Герб будет изображен на фоне цветов Государственного Флага. Также большой желто-голубой флаг будет внутри ТРЦ", - говорится в сообщении.

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В Донецке со здания ОГА сняли герб Украины, а в Краматорске ...



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В Киеве 24 января родители и дети соберут рекордный герб и ф...

В Киеве соберут рекордный герб и флаг Украины из кубиков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе организатора.

Мероприятие состоится 24 января в 12:00 и пройдет по адресу: пр. Павла Тычины, 1 в ТОЦ "SilverBreeze".

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Источник: УНН..... В Киеве соберут рекордныйи флагиз кубиков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе организатора.Мероприятие состоится 24 января в 12:00 и пройдет по адресу: пр. Павла Тычины, 1 в ТОЦ "SilverBreeze"."В праздничной атмосфере и легком формате жители и гости столицы станут участниками проекта "Стань частью большого!" с символическим значением - объединить украинцев, призвать всех к единству в Украине и установить рекорд по воспроизведению символов Дня Соборности. Участники семейного праздника - все желающие взрослые и дети, соберут Герб и флагиз кубиков Lego", - говорится в сообщении.Источник: УНН..... Читать новость...

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Людмила Денисова: "Жители освобожденных городов на Востоке У...



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