Новость ВОЗ не будет вводить ограничений из-за нового коронавируса Добавлено: 2020-01-23 17:23:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Всемирная организация здравоохранения не вводит ограничений на передвижение людей и товаров в связи с новым коронавирусом. Об этом сообщает «Укринформ».

«ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения товаров или людей между границами и для международной торговли», - заявил глава представительства ВОЗ в Украине др. Ярно Хабихт.

Он напомнил, что в каждой стране действуют международные медико-санитарные правила, по которым страна обязана отчитаться в ВОЗ о любом случае заболевания, независимо от того подтвержден он или нет.

Для граждан рекомендации соблюдать правила гигиены - чаще мыть руки, не находиться рядом с людьми, у которых выраженные признаки острого респираторного заболевания, а также в случае заболевания обращаться к врачу и не посещать места общественного скопления.

Также ВОЗ рекомендует не употреблять необработанные термически продукты.

Хабихт заявил, что пока данных о коронавирусе недостаточно, но ВОЗ отмечает, что страны должны инвестировать в свою готовность к чрезвычайным ситуациям. Также он сообщил, что количество случаев заболевания в связи с новым коронавирусом может в ближайшее время увеличиться.

Сейчас, по его словам, чрезвычайный комитет ВОЗ проводит заседание, его работа будет прекращена в 19 часов по киевскому времени, в 21 час состоится онлайн брифинг.

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«Никаких искусственных ограничений количества получателей субсидий Правительство не допустит. Мы не вводим никаких дополнительных ограничений или критериев и не хотим у кого-то отобрать субсидию или уменьшить ее размер», - заявил Павел Розенко.

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"Я лично заявил о позиции Кэтрин Эштон. Позиция ясна. Мы уважаем территориальную целостность каждого государства, но не будем вводить санкции против России. Мы не будем в этом участвовать, потому что это означало бы идти против тех, кто никогда не вводил санкци..... Вице-премьер технического правительства страны Александр Вучич по итогам визита в Брюссель и в связи с ситуацией в Украине заявил, что Сербия уважает территориальную целостность всех государств-членов ООН, однако не собирается применять никаких санкций в отношении России.Делегация Сербии во главе с премьером Ивицей Дачичем накануне находилась в бельгийской столице, где встречалась с главой дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон."Я лично заявил о позиции Кэтрин Эштон. Позиция ясна. Мы уважаем территориальную целостность каждого государства, но не будемсанкции против России. Мы не будем в этом участвовать, потому что это означало бы идти против тех, кто никогда не вводил санкци..... Читать новость...

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"Нафтогаз" будет вводить предоплату для украинских предприят...



Если российский «Газпром» перейдет на поставки топлива в Украину только по предоплате, НАК "Нафтогаз Украины" будет вынуждена ввести такой же режим для национальных предприятий ТЭК, заявили в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Долги предприятий ТЭК перед "Нафтогазом" по состоянию на сегодняшний день составляют около 2,2 млрд долларов. В Минэнерго подчеркивают, что этот показатель является рекордным за все годы независимости Украины. По этой причине в первом полугодии чистый доход "Нафтогаза" снизился более чем в полтора раза, а чистый убыток возрос в 2,3 раза и составил 1,23 млрд долларов.

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Правительство не будет вводить ограничения на экспорт зерна ...



Премьер-министр Украины Николай Азаров вновь заявляет, что правительство не будет вводить ограничения на экспорт зерна.

"Еще раз подчеркиваю: никаких ограничений на вывоз зерна правительство не будет вводить", - сказал он журналистам в ходе рабочей поездки в Херсонскую область в четверг.

Вместе с тем премьер заверил, что правительство сделает все, чтобы в Украине ценовая стабильность на зерно была на запланированном уровне.

"Мы, безусловно, сделаем все - и у нас есть все условия для того, поскольку у нас есть достаточные запасы зерна, чтобы ценовая стабильность в Украине была на том уровне, который мы запланировали", - сказал Н.Азаров.

&nbs..... Премьер-министр Украины Николай Азаров вновь заявляет, что правительство неограничения на экспорт зерна."Еще раз подчеркиваю: никакихна вывоз зерна правительство не", - сказал он журналистам в ходе рабочей поездки в Херсонскую область в четверг.Вместе с тем премьер заверил, что правительство сделает все, чтобы в Украине ценовая стабильность на зерно была на запланированном уровне."Мы, безусловно, сделаем все - и у нас есть все условия для того, поскольку у нас есть достаточные запасы зерна, чтобы ценовая стабильность в Украине была на том уровне, который мы запланировали", - сказал Н.Азаров.&nbs..... Читать новость...

Псаки: США пока не будет вводить санкции против России...



США пока не будут вводить санкции против России - Д. Псаки.

США следят за развитием военного конфликта на территории Украины, но пока не будут вводить санкции против России. Об этом сообщила представитель госдепартамента Джен Псаки, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

"На данном этапе я не могу сказать, что, когда и как. Мы будем следить за развитием ситуации", - сказала Д. Псаки.

По словам представителя госдепартамента, конгрес готов продолжать с Белым домом сотрудничество по этому вопросу.

Напомним, ранее государственный секретарь США Джон Керри сообщил, что санкции против России будут введены очень скоро.

Источник: УНН..... США пока не будутсанкции против России - Д. Псаки.США следят за развитием военного конфликта на территории Украины, но пока не будутсанкции против России. Об этом сообщила представитель госдепартамента Джен Псаки, передает УНН со ссылкой на российские СМИ."На данном этапе я не могу сказать, что, когда и как. Мы будем следить за развитием ситуации", - сказала Д. Псаки.По словам представителя госдепартамента, конгрес готов продолжать с Белым домом сотрудничество по этому вопросу.Напомним, ранее государственный секретарь США Джон Керри сообщил, что санкции против России будут введены очень скоро.Источник: УНН..... Читать новость...