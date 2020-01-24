Новость Главы ЕС подписали соглашение по Brexit Добавлено: 2020-01-24 11:35:30 Корреспондент: Алексей Свидров

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза.

«Сегодня я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников», - написал Мишель в Twitter.

ЧИТАЙТЕ: 24 января в ЕС подпишут соглашение о Brexit

Ранее Королева Великобритании Елизавета II заявила, что официальный Лондон покинет Европейский союз 31 января 2020 года.

Напомним, Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из состава ЕC до 31 января 2020 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о достижении нового соглашения с Евросоюзом о выходе страны из блока.

Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года. В апреле 2019 года Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку до конца октярбя.

В ходе референдума 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали Brexit. Это также привело к уходу с поста премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

24 января в ЕС подпишут соглашение о Brexit...

В пятницу, 24 января 2020 года, лидеры Европейского союза подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании. Об этом сообщает «Европейская правда».

«24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии», - отметил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Точное время подписания еще должно быть подтверждено позже.

22 января Палата лордов парламента Великобритании дала согласие на одобрение соглашения о Brexit, которое позволяет выход страны из ЕС п..... В пятницу, 24 января 2020 года, лидеры Европейского союза подпишуто выходе из блока Великобритании. Об этом сообщает «Европейская правда».«24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишето выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии», - отметил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Точное время подписания еще должно быть подтверждено позже.22 января Палата лордов парламента Великобритании дала согласие на одобрение соглашения о, которое позволяет выход страны из ЕС п..... Читать новость...

Уэльс и Шотландия не поддержали соглашение по Brexit...

Парламенты Уэльса и Шотландии выступили против соглашения относительно выхода Великобритании из состава Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.

«Шотландский парламент и валлийская национальная ассамблея в этот вторник проголосовали против Brexit-соглашения, разработанного между правительством Соединенного Королевства и Брюсселем. Это первый раз, когда они сделали подобный шаг так одновременно», - говорится в сообщении.

Такое решение может повлиять на настроения внутри страны в преддверии Brexit.

Отметим, что на следующей неделе в британском парламенте пройдет голосование относительно соглашения.

Ранее сообщалось, что парламент Великобритании под..... Парламенты Уэльса и Шотландии выступили против соглашения относительно выхода Великобритании из состава Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.«Шотландский парламент и валлийская национальная ассамблея в этот вторник проголосовали против-соглашения, разработанного между правительством Соединенного Королевства и Брюсселем. Это первый раз, когда они сделали подобный шаг так одновременно», - говорится в сообщении.Такое решение может повлиять на настроения внутри страны в преддверииОтметим, что на следующей неделе в британском парламенте пройдет голосование относительно соглашения.Ранее сообщалось, что парламент Великобритании под..... Читать новость...

Парламент Великобритании вновь отклонил соглашение по Brexit...

Парламент Великобритании в третий раз отверг план премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу страны из состава Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Против проголосовали 344 депутатов, «за» - 286.

Таким образом, Brexit, который изначально был запланирован на 29 марта 2019 года, откладывается до 12 апреля 2019 года. Также Великобритания лишилась возможной отсрочки до 22 мая 2019 года.

Глава Европейского совета Дональд Туск уже заявил, что лидеры ЕС проведут встречу 10 апреля относительно сложившейся ситуации.

«В свете того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил провести встречу Европейск..... Парламент Великобритании в третий раз отверг план премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу страны из состава Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.Против проголосовали 344 депутатов, «за» - 286.Таким образом,, который изначально был запланирован на 29 марта 2019 года, откладывается до 12 апреля 2019 года. Также Великобритания лишилась возможной отсрочки до 22 мая 2019 года.Глава Европейского совета Дональд Туск уже заявил, что лидеры ЕС проведут встречу 10 апреля относительно сложившейся ситуации.«В свете того, что Палата общин отклонилао выходе, я решил провести встречу Европейск..... Читать новость...

ЕС и Азербайджан подписали соглашение о реадмиссии...

Как сообщило сегодня, 28 февраля, бакинское информагентство "АПА" со ссылкой на представительство в ЕС, Азербайджан и Европейский Союз подписали в Брюсселе соглашение о реадмиссии.

В частности, соглашение предусматривает возвращение на родину незаконно проживающих в странах Евросоюза и подлежащих выдворению граждан Азербайджана.

Ранее представителями ЕС заявлялось, что это соглашение начнет действовать вместе с подписанным в рамках вильнюсского саммита ЕС в ноябре прошлого года соглашением по упрощению визового режима между Азербайджаном и ЕС.

В начале февраля парламент Азербайджана ратифицировал соглашение по упрощению визового режима между ЕС и Азерб..... Как сообщило сегодня, 28 февраля, бакинское информагентство "АПА" со ссылкой на представительство в ЕС, Азербайджан и Европейский Союзв Брюсселео реадмиссии.В частности,предусматривает возвращение на родину незаконно проживающих в странах Евросоюза и подлежащих выдворению граждан Азербайджана.Ранее представителями ЕС заявлялось, что этоначнет действовать вместе с подписанным в рамках вильнюсского саммита ЕС в ноябре прошлого годам по упрощению визового режима между Азербайджаном и ЕС.В начале февраля парламент Азербайджана ратифицировалпо упрощению визового режима между ЕС и Азерб..... Читать новость...

Казахстан и ЕС подписали Соглашение о расширенном партнерств...

Сегодня в Астане Казахстан и Европейский Союз подписали соглашение о расширенном сотрудничестве, передает УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Соглашение подписали высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Ф. Могерини и министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов.

"Казахстан стал первым нашим партнером из стран Центральной Азии, который заключил соглашение нового поколения с ЕС. Новое соглашение даст существенный толчок к экономическим и политическим связям между ЕС и Казахстаном", - сказала Ф.Могерини.

В пресс-службе отмечают, что новое соглашение создаст повышенную правовую основу для политических и экономических отно..... Сегодня в Астане Казахстан и Европейский Союзо расширенном сотрудничестве, передает УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.Соглашениевысокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Ф. Могерини и министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов."Казахстан стал первым нашим партнером из стран Центральной Азии, который заключилнового поколения с ЕС. Новоедаст существенный толчок к экономическим и политическим связям между ЕС и Казахстаном", - сказала Ф.Могерини.В пресс-службе отмечают, что новоесоздаст повышенную правовую основу для политических и экономических отно..... Читать новость...

Украина и Доминика подписали соглашение о безвизе...

Украина и Содружество Доминики (не путать с Доминиканской Республикой) подписали соглашение об отмене визовых требований. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.

«Соглашение от имени правительства Украины подписала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, от имени правительства Содружества Доминики – временный поверенный в делах Содружества Доминики в Великобритании Джанет Чарльз», - говорится в сообщении.

Граждане Украины и граждане Содружества Доминики, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в т..... Украина и Содружество Доминики (не путать с Доминиканской Республикой)об отмене визовых требований. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.«Соглашение от имени правительства Украины подписала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, от имени правительства Содружества Доминики – временный поверенный в делах Содружества Доминики в Великобритании Джанет Чарльз», - говорится в сообщении.Граждане Украины и граждане Содружества Доминики, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в т..... Читать новость...

Украина и ОАЭ подписали соглашение о воздушном сообщении...

В рамках официального визита Президента Украины Виктора Януковича в Объединенные Арабские Эмираты состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов. В частности, Виктор Янукович и Халифа бин Заид Аль Нахайян подписали соглашение о воздушном сообщении, которое позволит осуществлять регулярные авиаперевозки между Украиной и ОАЭ.

Документ определяет порядок регулирования международных полетов и назначения авиапредприятий, а также предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа, устанавливает условия предоставления и отмены разрешений авиапредприятиям на выполнение регулярных полетов, кроме того дает возможность авиапредприятиям заключать коммерческие договоренности о..... В рамках официального визита Президента Украины Виктора Януковича в Объединенные Арабские Эмираты состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов. В частности, Виктор Янукович и Халифа бин Заид Аль Нахайяно воздушном сообщении, которое позволит осуществлять регулярные авиаперевозки между Украиной и ОАЭ.Документ определяет порядок регулирования международных полетов и назначения авиапредприятий, а также предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа, устанавливает условия предоставления и отмены разрешений авиапредприятиям на выполнение регулярных полетов, кроме того дает возможность авиапредприятиям заключать коммерческие договоренности о..... Читать новость...

США и Украина подписали соглашение об «открытом небе»...

В рамках Украинско-американского бизнес-форума в Вашингтоне было подписано соглашение об "открытом небе" между Украиной и США. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

С украинской стороны под документом поставил свою подпись министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, с американской - заместитель Государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кэтрин Новелли.

Документ заменит действующее соглашение между правительствами Украины и США о воздушном транспорте от 5 июня 2000 года. Новое соглашение предусматривает снятие ограничений по количеству авиаперевозчиков с каждой стороны, рейсов и географи..... В рамках Украинско-американского бизнес-форума в Вашингтоне было подписанооб "открытом небе" между Украиной и США. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.С украинской стороны под документом поставил свою подпись министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, с американской - заместитель Государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кэтрин Новелли.Документ заменит действующеемежду правительствами Украины и США о воздушном транспорте от 5 июня 2000 года. Новоепредусматривает снятие ограничений по количеству авиаперевозчиков с каждой стороны, рейсов и географи..... Читать новость...