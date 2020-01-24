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Зеленский и Ривлин обсудили двусторонние отношения между Украиной и Израилем
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|Добавлено:
|2020-01-24 12:01:23
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
В ходе рабочего визита в Государство Израиль Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Израиля Реувеном Ривлином.
«Мы солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста», — сказал Владимир Зеленский.
Глава Украинского государства отметил, что в этой ужасной катастрофе во время нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и свыше четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.
«Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра», – отметил Владимир Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что лично он и правительство будут уделять этому вопросу должное внимание.
Глава государства выразил удовлетворение политическим диалогом между Украиной и Израилем.
«Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент отметил, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.
«Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов», – сказал Владимир Зеленский.
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Австрия является важным инвестором для Украины - Х.Фишер
Федеральный президент Австрии Хайнц Фишер отметил, что двусторонние отношения между Украиной
и Австрией за последние 20 лет существенно развились. Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ в Вене, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Он напомнил, что Австрия является важным инвестором для Украины.
"Наши будущие перспективы очень положительные", - сказал он.
По его словам, Австрия будет поддерживать заявку Украины на членство в Совете безопасности ООН в 2015 году.
Источник: УНН..... Читать новость...
Отношения между США и Израилем из-за дипломатии Керри оказал...
Как сообщается в коммюнике военного ведомства Израиля, министр обороны Моше Яалон принес свои извинения госсекретарю США Джону Керри, по поводу некоторых высказываний, приписываемых СМИ министру и касающихся миротворческих инициатив Керри, направленных на урегулирование палестино-израильского конфликта.
В частности, по информации репортеров, Яалон в частной беседе высказался, что американские предложения по мирному урегулированию "не стоят и бумаги, на которых написаны" и "не содержат ни мира, ни безопасности".
"На самом деле, нет переговоров между
нами и палестинцами в эти последние месяцы, а скорее они идут между
нами и американцами. Единственное, что может..... Читать новость...
Между Украиной и Израилем может быть создана ЗСТ...
Президент Украины Виктор Янукович и вице-премьер, министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман обсудили
вопросы создания зоны свободной торговли между
странами и дальнейшего развития эффективного торгово-экономического взаимодействия, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
"Обсуждались вопросы создания зоны свободной торговли, увеличения объемов торговли между
странами", - сказал после встречи министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
"Мы выходим из того, что этот год может принести около $ 1млрд общего обмена товарами и услугами", - отметил он.
К.Грищенко также подчеркнул, что за последнее время Украина и Израиль..... Читать новость...
Порошенко намерен либерализовать авиаперевозки между Украино...
Петр Порошенко предложил либерализовать авиаперевозки между Украиной
и Израилем
. Такое заявление украинский лидер сделал сегодня, 22 декабря, во время своего визита в Израиль.
«Нам следует обсудить возможную либерализацию авиаперевозок, чтобы сделать удобными перелеты из Израиля в Украину и назад», - сказал глава государства.
Украинский лидер отметил «особую важность обеспечения человеческих контактов между
жителями двух стран».
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«В Израиле живет около 0,5 миллиона выходцев из Украины, а в Украине сохраняется многочисленная израильская община», - констатировал он...... Читать новость...
Соглашение на импорт угля между Украиной и США укрепило отно...
Благодаря заключенному соглашению на импорт угля между Украиной
и Соединенными Штатами Америки отношения между
сторонами значительно улучшились. Такое мнение выразил изданию Reuters источники в украинской государственной компании, которая импортировала американский уголь.
«В частности, отношения между
странами начали улучшаться после того, как президент Украины Петр Порошенко посетил Белый дом 20 июня 2017 года. Через 9 дней после встречи, Трамп, который отстаивал права производителей угольной промышленности США во время предвыборной кампании, заявил: Украина уже говорит нам, что им нужны миллионы и миллионы метрических тонн (угля) прямо сейчас. Мы хотим продать их ..... Читать новость...
Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем может быть подпис...
Израиль надеется до конца этого года подписать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной
. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски.
”Сейчас мы начинаем более активную работу и очень надеемся, что до конца этого года мы сможем подписать соглашение о ЗСТ между Украиной
и Израилем
”, - сказал он.
Напомним, в начале сентября 2015 года Украина возобновила переговоры с Израилем
о создании зоны свободной торговли. Рассмотрение вопроса о подписании договора о ЗСТ между Украиной
и Израилем
было отложено летом 2013 года...... Читать новость...
В 2014 году товарооборот между Украиной и Израилем составил ...
Товарооборот между Украиной
и Израилем
с начала текущего года составил 1 миллиард 213 миллионов долларов. Об этом в интервью агентству РБК-Украина во время открытия выставки «3D EXPO» в Киеве рассказал Руслан Осипенко, глава департамента торгово-экономического сотрудничества Минэкономразвития Украины.
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«Товарооборот составил 1 миллиард 213 миллионов долларов. Однако я хотел бы говорить не о том, во что вкладывает Израиль, так как это уже налаженное партнерство, а о том, во что Израиль может вкладывать. Вот эта выставка, которая проходит сегодня, - с одной стороны это поддержка, а с другой - ..... Читать новость...
Отношения между Украиной и РФ всегда будут особенными – Кожа...
Глава внешнеполитического ведомства Украины Леонид Кожара считает, что Украина и Россия в первую очередь должны сосредоточиться на развитии своих отношений в области экономики и в этом направлении оттачивать взаимодействие.
В целом, Леонид Кожара оценивает отношения между
Киевом и Москвой как хорошие и не только из-за того, что Россия является крупнейшим соседом, а также важнейшим стратегическим и торговым партнером Украины.
«Россия является частью нашей совместной истории», - заявил министр.
Руководитель МИД Украины убежден, что отношения между Украиной
и Россией всегда будут особенными и стратегическими на всех уровнях взаимодействия. По его словам,..... Читать новость...
Немцов: "Отношения между Украиной и Россией становятся еще б...
Борис Немцов уверен, что Петр Порошенко должен предложить Владимиру Путину вариант с созданием между
народной комиссии под эгидой ОБСЕ, которая будет заниматься расследованием расстрела автобуса в Волновахе.
Так считает российский политик Борис Немцов.
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«Кремль воспринимает расстрел автобуса, как и истории с Боингом. Они открыто утверждают, что это сделали украинские военные. Когда предъявят очевидное свидетельство нарушения Минских договоренностей, Владимир Путин обязательно скажет: «Это не мы, это вы». Ему прекрасно известно, насколько ослабнут его позиции, если признают очевидный факт, что это сделал..... Читать новость...