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Зеленский и Ривлин обсудили двусторонние отношения между Украиной и Израилем

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Добавлено:2020-01-24 12:01:23
Корреспондент:Алексей Свидров

  В ходе рабочего визита в Государство Израиль Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Израиля Реувеном Ривлином.

«Мы солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста», — сказал Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства отметил, что в этой ужасной катастрофе во время нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и свыше четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

«Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра», – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что лично он и правительство будут уделять этому вопросу должное внимание.

Глава государства выразил удовлетворение политическим диалогом между Украиной и Израилем.

«Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.

«Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов», – сказал Владимир Зеленский.

 
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