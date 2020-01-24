Новость Зеленский и Ривлин обсудили двусторонние отношения между Украиной и Израилем Добавлено: 2020-01-24 12:01:23 Корреспондент: Алексей Свидров

В ходе рабочего визита в Государство Израиль Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Израиля Реувеном Ривлином.

«Мы солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста», — сказал Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства отметил, что в этой ужасной катастрофе во время нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и свыше четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

«Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра», – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что лично он и правительство будут уделять этому вопросу должное внимание.

Глава государства выразил удовлетворение политическим диалогом между Украиной и Израилем.

«Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.

«Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов», – сказал Владимир Зеленский.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Двусторонние отношения между Украиной и Австрией за последни...



Австрия является важным инвестором для Украины - Х.Фишер

Федеральный президент Австрии Хайнц Фишер отметил, что двусторонние отношения между Украиной и Австрией за последние 20 лет существенно развились. Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ в Вене, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Он напомнил, что Австрия является важным инвестором для Украины.

"Наши будущие перспективы очень положительные", - сказал он.

По его словам, Австрия будет поддерживать заявку Украины на членство в Совете безопасности ООН в 2015 году.

Источник: УНН..... Австрия является важным инвестором для Украины - Х.ФишерФедеральный президент Австрии Хайнц Фишер отметил, чтои Австрией за последние 20 лет существенно развились. Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ в Вене, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.Он напомнил, что Австрия является важным инвестором для Украины."Наши будущие перспективы очень положительные", - сказал он.По его словам, Австрия будет поддерживать заявку Украины на членство в Совете безопасности ООН в 2015 году.Источник: УНН..... Читать новость...

Отношения между США и Израилем из-за дипломатии Керри оказал...



Как сообщается в коммюнике военного ведомства Израиля, министр обороны Моше Яалон принес свои извинения госсекретарю США Джону Керри, по поводу некоторых высказываний, приписываемых СМИ министру и касающихся миротворческих инициатив Керри, направленных на урегулирование палестино-израильского конфликта.

В частности, по информации репортеров, Яалон в частной беседе высказался, что американские предложения по мирному урегулированию "не стоят и бумаги, на которых написаны" и "не содержат ни мира, ни безопасности".

"На самом деле, нет переговоров между нами и палестинцами в эти последние месяцы, а скорее они идут между нами и американцами. Единственное, что может..... Как сообщается в коммюнике военного ведомства Израиля, министр обороны Моше Яалон принес свои извинения госсекретарю США Джону Керри, по поводу некоторых высказываний, приписываемых СМИ министру и касающихся миротворческих инициатив Керри, направленных на урегулирование палестино-израильского конфликта.В частности, по информации репортеров, Яалон в частной беседе высказался, что американские предложения по мирному урегулированию "не стоят и бумаги, на которых написаны" и "не содержат ни мира, ни безопасности"."На самом деле, нет переговоровнами и палестинцами в эти последние месяцы, а скорее они идутнами и американцами. Единственное, что может..... Читать новость...

Между Украиной и Израилем может быть создана ЗСТ...



Президент Украины Виктор Янукович и вице-премьер, министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман обсудили вопросы создания зоны свободной торговли между странами и дальнейшего развития эффективного торгово-экономического взаимодействия, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Обсуждались вопросы создания зоны свободной торговли, увеличения объемов торговли между странами", - сказал после встречи министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Мы выходим из того, что этот год может принести около $ 1млрд общего обмена товарами и услугами", - отметил он.

К.Грищенко также подчеркнул, что за последнее время Украина и Израиль..... Президент Украины Виктор Янукович и вице-премьер, министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерманвопросы создания зоны свободной торговлистранами и дальнейшего развития эффективного торгово-экономического взаимодействия, сообщает пресс-служба главы украинского государства."Обсуждались вопросы создания зоны свободной торговли, увеличения объемов торговлистранами", - сказал после встречи министр иностранных дел Украины Константин Грищенко."Мы выходим из того, что этот год может принести около $ 1млрд общего обмена товарами и услугами", - отметил он.К.Грищенко также подчеркнул, что за последнее время Украина и Израиль..... Читать новость...

Порошенко намерен либерализовать авиаперевозки между Украино...

Петр Порошенко предложил либерализовать авиаперевозки между Украиной и Израилем. Такое заявление украинский лидер сделал сегодня, 22 декабря, во время своего визита в Израиль.

«Нам следует обсудить возможную либерализацию авиаперевозок, чтобы сделать удобными перелеты из Израиля в Украину и назад», - сказал глава государства.

Украинский лидер отметил «особую важность обеспечения человеческих контактов между жителями двух стран».

Читайте: Порошенко: Израиль – пример для Украины в борьбе с коррупцией



«В Израиле живет около 0,5 миллиона выходцев из Украины, а в Украине сохраняется многочисленная израильская община», - констатировал он...... Петр Порошенко предложил либерализовать авиаперевозки. Такое заявление украинский лидер сделал сегодня, 22 декабря, во время своего визита в Израиль.«Нам следует обсудить возможную либерализацию авиаперевозок, чтобы сделать удобными перелеты из Израиля в Украину и назад», - сказал глава государства.Украинский лидер отметил «особую важность обеспечения человеческих контактовжителями двух стран».Читайте: Порошенко: Израиль – пример для Украины в борьбе с коррупцией«В Израиле живет около 0,5 миллиона выходцев из Украины, а в Украине сохраняется многочисленная израильская община», - констатировал он...... Читать новость...

Соглашение на импорт угля между Украиной и США укрепило отно...

Благодаря заключенному соглашению на импорт угля между Украиной и Соединенными Штатами Америки отношения между сторонами значительно улучшились. Такое мнение выразил изданию Reuters источники в украинской государственной компании, которая импортировала американский уголь.

«В частности, отношения между странами начали улучшаться после того, как президент Украины Петр Порошенко посетил Белый дом 20 июня 2017 года. Через 9 дней после встречи, Трамп, который отстаивал права производителей угольной промышленности США во время предвыборной кампании, заявил: Украина уже говорит нам, что им нужны миллионы и миллионы метрических тонн (угля) прямо сейчас. Мы хотим продать их ..... Благодаря заключенному соглашению на импорт угляи Соединенными Штатами Америкисторонами значительно улучшились. Такое мнение выразил изданию Reuters источники в украинской государственной компании, которая импортировала американский уголь.«В частности,странами начали улучшаться после того, как президент Украины Петр Порошенко посетил Белый дом 20 июня 2017 года. Через 9 дней после встречи, Трамп, который отстаивал права производителей угольной промышленности США во время предвыборной кампании, заявил: Украина уже говорит нам, что им нужны миллионы и миллионы метрических тонн (угля) прямо сейчас. Мы хотим продать их ..... Читать новость...

Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем может быть подпис...



Израиль надеется до конца этого года подписать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски.

”Сейчас мы начинаем более активную работу и очень надеемся, что до конца этого года мы сможем подписать соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем”, - сказал он.

Напомним, в начале сентября 2015 года Украина возобновила переговоры с Израилем о создании зоны свободной торговли. Рассмотрение вопроса о подписании договора о ЗСТ между Украиной и Израилем было отложено летом 2013 года...... Израиль надеется до конца этого года подписать соглашение о зоне свободной торговли с. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски.”Сейчас мы начинаем более активную работу и очень надеемся, что до конца этого года мы сможем подписать соглашение о ЗСТ”, - сказал он.Напомним, в начале сентября 2015 года Украина возобновила переговоры со создании зоны свободной торговли. Рассмотрение вопроса о подписании договора о ЗСТбыло отложено летом 2013 года...... Читать новость...

В 2014 году товарооборот между Украиной и Израилем составил ...



Товарооборот между Украиной и Израилем с начала текущего года составил 1 миллиард 213 миллионов долларов. Об этом в интервью агентству РБК-Украина во время открытия выставки «3D EXPO» в Киеве рассказал Руслан Осипенко, глава департамента торгово-экономического сотрудничества Минэкономразвития Украины.

Читайте: В администрации Порошенко усомнились в необходимости Минэкономразвития

«Товарооборот составил 1 миллиард 213 миллионов долларов. Однако я хотел бы говорить не о том, во что вкладывает Израиль, так как это уже налаженное партнерство, а о том, во что Израиль может вкладывать. Вот эта выставка, которая проходит сегодня, - с одной стороны это поддержка, а с другой - ..... Товарооборотс начала текущего года составил 1 миллиард 213 миллионов долларов. Об этом в интервью агентству РБК-Украина во время открытия выставки «3D EXPO» в Киеве рассказал Руслан Осипенко, глава департамента торгово-экономического сотрудничества Минэкономразвития Украины.Читайте: В администрации Порошенко усомнились в необходимости Минэкономразвития«Товарооборот составил 1 миллиард 213 миллионов долларов. Однако я хотел бы говорить не о том, во что вкладывает Израиль, так как это уже налаженное партнерство, а о том, во что Израиль может вкладывать. Вот эта выставка, которая проходит сегодня, - с одной стороны это поддержка, а с другой - ..... Читать новость...

Отношения между Украиной и РФ всегда будут особенными – Кожа...



Глава внешнеполитического ведомства Украины Леонид Кожара считает, что Украина и Россия в первую очередь должны сосредоточиться на развитии своих отношений в области экономики и в этом направлении оттачивать взаимодействие.

В целом, Леонид Кожара оценивает отношения между Киевом и Москвой как хорошие и не только из-за того, что Россия является крупнейшим соседом, а также важнейшим стратегическим и торговым партнером Украины.

«Россия является частью нашей совместной истории», - заявил министр.

Руководитель МИД Украины убежден, что отношения между Украиной и Россией всегда будут особенными и стратегическими на всех уровнях взаимодействия. По его словам,..... Глава внешнеполитического ведомства Украины Леонид Кожара считает, что Украина и Россия в первую очередь должны сосредоточиться на развитии своих отношений в области экономики и в этом направлении оттачивать взаимодействие.В целом, Леонид Кожара оцениваетКиевом и Москвой как хорошие и не только из-за того, что Россия является крупнейшим соседом, а также важнейшим стратегическим и торговым партнером Украины.«Россия является частью нашей совместной истории», - заявил министр.Руководитель МИД Украины убежден, чтои Россией всегда будут особенными и стратегическими на всех уровнях взаимодействия. По его словам,..... Читать новость...