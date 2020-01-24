Новость ОБСЕ раскритиковал украинский законопроект о борьбе с дезинформацией Добавлено: 2020-01-24 12:34:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир раскритиковал украинский законопроект о борьбе с дезинформацией. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране. Более того, действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации», - отметил он.

Он напомнил, что при борьбе с дезинформацией должно соблюдаться право каждого на свободу выражения, которое закреплено в Конституции Украины и в обязательствах страны перед ОБСЕ и другими международными институциями.

Ранее в Министерстве культуры рассказали о законопроекте, который будет регулировать медиасферу в Украине: в частности, как будут бороться с фейками, каким должен быть формат новостей и ответственность за дезинформацию. Министр культуры Владимир Бородянский, комментируя инициативу министерства по регулированию медиасферы в Украине, заверил, что свобода слова в Украине не пострадает.

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи единоросс Василий Шестаков рассказал, что завтра, в среду, Госдума рассмотрит во втором, основном, чтении президентский законопроект о борьбе с договорными матчами.

Согласно закону, если он будет принят парламентариями, "спортивным организациям будет грозить лишение аккредитации в случае, если с их стороны были допущены противоправные действия. Тем, кто нарушил спортивный "кодекс чести" во имя наживы, придется заплатить от 300 до 500 тыс рублей, а если речь идет об организованной группе, то - до 1 млн рублей. Возможно и уголовное преследование", - рассказал Шестаков.

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Гриценко раскритиковал законопроект об ограничении полномочи...

Лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко раскритиковал законопроект «О президенте Украины» авторства Оксаны Сыроид, который предлагает ограничить полномочия главы государства.

«Вывод: нельзя его принимать, не стоит даже регистрировать – этот законопроект является вредным для страны. Нужно ли лишить президента нынешних неконституционных кадровых полномочий по "Укроборонпрому" или государственным регуляторам? Да, нужно. И как кандидат в президенты я сам это предлагал», - написал он в Facebook.

В то же время Гриценко подчеркнул, что категорически нельзя забирать у президента вопросы кадровой полити..... Лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко«О президенте Украины» авторства Оксаны Сыроид, который предлагает ограничить полномочия главы государства.«Вывод: нельзя его принимать, не стоит даже регистрировать – этотявляется вредным для страны. Нужно ли лишить президента нынешних неконституционных кадровых полномочий по "Укроборонпрому" или государственным регуляторам? Да, нужно. И как кандидат в президенты я сам это предлагал», - написал он в Facebook.В то же время Гриценко подчеркнул, что категорически нельзя забирать у президента вопросы кадровой полити..... Читать новость...

Парламент не поддержал законопроект «УДАРа» по борьбе с терр...



Лидер парламентской фракции «УДАР» Виталий Ковальчук сообщил, что их фракция требовала включить в повестку дня закон об усилении борьбы с терроризмом, однако другие фракции не поддержали эту инициативу. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Парламент отказался включить в повестку дня проект закона о борьбе с терроризмом, на рассмотрении которого настаивала фракция», - говорится в сообщении.

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Как сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины, на рассмотрении парламента находится законопроект «О казино в Украине», цель которого заключается в том, чтобы внести определенные изменения в некоторые статьи. В частности отмечается, что в законопроекте идет речь о запрете игрового бизнеса.

Законопроект «О казино в Украине» предусматривает введение штрафов за организацию, проведение и предоставление возможности доступа к азартным играм, которые находятся под запретом. За данное нарушение предлагается ввести штраф в размере от 10 до 40 тысяч необлагаемых минимумов доход граждан с конфискацией игрового оборудования.

В том случае, если задержанное ..... Как сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины, на рассмотрении парламента находится«О казино в Украине», цель которого заключается в том, чтобы внести определенные изменения в некоторые статьи. В частности отмечается, что ве идет речь о запрете игрового бизнеса.Законопроект «О казино в Украине» предусматривает введение штрафов за организацию, проведение и предоставление возможности доступа к азартным играм, которые находятся под запретом. За данное нарушение предлагается ввести штраф в размере от 10 до 40 тысяч необлагаемых минимумов доход граждан с конфискацией игрового оборудования.В том случае, если задержанное ..... Читать новость...

Резолюция ОБСЕ играет важную роль в борьбе с российской агре...



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