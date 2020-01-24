Новость Коболев назвал преимущества украинской ГТС Добавлено: 2020-01-24 13:02:26 Корреспондент: Алексей Свидров

Европейские потребители могут получить преимущества, используя украинскую газотранспортную систему (ГТС) и подземные хранилища газа. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает «Укринформ».

«Использование украинской инфраструктуры поможет оператору ГТС зарабатывать деньги и составит преимущество для европейских потребителей», - отметил он.

По его словам, газотранспортная система Украины может использоваться не только для транзита российского газа.

«Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом Польша может получать газ из Словакии», - добавил Коболев.

ЧИТАЙТЕ: «Газпром» отказался от платы за поставки газа на оккупированный Донбасс

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря 2019 года достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Дерек Чисора назвал свои преимущества перед Виталием Кличко...



Уже совсем скоро, 18 февраля, в Мюнхене на ринге в «Olimpiahalle» сойдутся два боксера: украинец Виталий Кличко и британец Дерек Чисора. Чисора рассказал, за счет каких качеств он собирается победить.

Британский тяжеловес заявил, что его стиль поможет ему во встрече с лучшим из братьев Кличко. Чисора сказал, что если Виталий не будет падать от его ударов, то он будет продолжать работать, добавив, что не будет преследовать украинца нокаутом, а просто «переделает этого парня».

Дерек сказал, что уже к середине боя Кличко-старший начнет уставать и в восьмом раунде его ждет нокаут. Своим преимуществом Чисора назвал скорость, которая «убивает&raq..... Уже совсем скоро, 18 февраля, в Мюнхене на ринге в «Olimpiahalle» сойдутся два боксера: украинец Виталий Кличко и британец Дерек Чисора. Чисора рассказал, за счет каких качеств он собирается победить.Британский тяжеловес заявил, что его стиль поможет ему во встрече с лучшим из братьев Кличко. Чисора сказал, что если Виталий не будет падать от его ударов, то он будет продолжать работать, добавив, что не будет преследовать украинца нокаутом, а просто «переделает этого парня».Дерек сказал, что уже к середине боя Кличко-старший начнет уставать и в восьмом раунде его ждет нокаут. Своим преимуществом Чисораскорость, которая «убивает&raq..... Читать новость...

Коболев назвал дату переговоров по транзиту газа...

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что возобновление переговоров по транзиту газа с «Газпромом» ожидается в мае. Об этом сообщает ТСН.

«Насколько я понимаю, Шефчович хочет, чтобы они прошли сразу после выборов президента, и я думаю, что они, скорее всего, состоятся в начале мая», - отметил он.

По словам Коболева, «Газпром» заинтересован в этих переговорах, так как у компании есть проблемы с запуском газопровода «Северный поток-2».

«Думаю, им есть, о чем с нами поговорить. У них тяжелая ситуация с "Северным потоком-2", им надо думать о том, как транспортировать газ после 20..... Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрейзаявил, что возобновление переговоров по транзиту газа с «Газпромом» ожидается в мае. Об этом сообщает ТСН.«Насколько я понимаю, Шефчович хочет, чтобы они прошли сразу после выборов президента, и я думаю, что они, скорее всего, состоятся в начале мая», - отметил он.По словама, «Газпром» заинтересован в этих переговорах, так как у компании есть проблемы с запуском газопровода «Северный поток-2».«Думаю, им есть, о чем с нами поговорить. У них тяжелая ситуация с "Северным потоком-2", им надо думать о том, как транспортировать газ после 20..... Читать новость...

Радослав Сикорский назвал “отважным” решение России оказать ...



Р.Сикорский: Польша чтит суверенные решения Украины.

Министр иностранных дел Польши назвал “отважным” решение России оказать поддержку украинской экономике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

“Мы рады, что другие также будут иметь дешевый газ”, — заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, и напомнил, что Польше также удалось добиться снижения цены газа.

Российская сторона пообещала Киеву 40-процентную скидку на газ и 15 миллиардов долларов кредита.

На совместной пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств Польши и России в Варшаве, министр иностранных дел Польши Радос..... Р.Сикорский: Польша чтит суверенные решения Украины.Министр иностранных дел Польши“отважным” решение России оказать поддержкуэкономике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.“Мы рады, что другие также будут иметь дешевый газ”, — заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, и напомнил, что Польше также удалось добиться снижения цены газа.Российская сторона пообещала Киеву 40-процентную скидку на газ и 15 миллиардов долларов кредита.На совместной пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств Польши и России в Варшаве, министр иностранных дел Польши Радос..... Читать новость...

Преимущества массажных столов Butterfly...

Нет нужды говорить о том, что с каждым днем все больше людей понимают, что ценятся больше всего не деньги, а качество и комфорт, особенно, когда дело касается таких вещей, как здоровье. Массаж, наряду с диетами и физическими тренировками, становится все более актуальным, а поэтому не помешает знать, что собой представляет массажный стол, и какими конструктивными особенностями он обладает. Наиболее популярными, как известно, сейчас являются массажные столы ButterflyMassage.com.ua, но перед тем, как купить массажный стол, следует узнать несколько нюансов.

Преимущества массажных столов Butterfly

Компания Butterfly, специализирующаяся на производстве товаров для массажа, включая ..... Нет нужды говорить о том, что с каждым днем все больше людей понимают, что ценятся больше всего не деньги, а качество и комфорт, особенно, когда дело касается таких вещей, как здоровье. Массаж, наряду с диетами и физическими тренировками, становится все более актуальным, а поэтому не помешает знать, что собой представляет массажный стол, и какими конструктивными особенностями он обладает. Наиболее популярными, как известно, сейчас являются массажные столы ButterflyMassage.com.ua, но перед тем, как купить массажный стол, следует узнать несколько нюансов.Преимущества массажных столов ButterflyКомпания Butterfly, специализирующаяся на производстве товаров для массажа, включая ..... Читать новость...

Каковы преимущества банков-брокеров в сравнении с ДЦ?...

Как показывают социологические опросы, очень многие трейдеры форекс доверяют не Дилинговым центрам (в сокращении - ДЦ), а именно банкам-брокерам. С чем же связана соответствующая ментальность трейдеров, и кто же является лидером или аутсайдером среди банков-брокеров рынка?

Преимущества предоставляющих брокерские услуги банков очевидны:

- банки-брокеры форекс всегда имеют серьезные позиции на бирже (в частности, лицензии), при этом они контролируются государственными и всевозможными независимыми регуляторами рынка;

− банки-брокеры ежедневно функционируют в юридическом поле страны регистратора, не прячась в оффшорах Маврикия или той же Панамы;

− источники, а также размеры доход..... Как показывают социологические опросы, очень многие трейдеры форекс доверяют не Дилинговым центрам (в сокращении - ДЦ), а именно банкам-брокерам. С чем же связана соответствующая ментальность трейдеров, и кто же является лидером или аутсайдером среди банков-брокеров рынка?Преимущества предоставляющих брокерские услуги банков очевидны:- банки-брокеры форекс всегда имеют серьезные позиции на бирже (в частности, лицензии), при этом они контролируются государственными и всевозможными независимыми регуляторами рынка;− банки-брокеры ежедневно функционируют в юридическом поле страны регистратора, не прячась в оффшорах Маврикия или той же Панамы;− источники, а также размеры доход..... Читать новость...

Путин подчеркнул преимущества российского газа перед америка...



Президент РФ Владимир Путин считает, что российский природный газ имеет «абсолютные преимущества» на европейском рынке по сравнению с американским сжиженным природным газом (СПГ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20, отвечая на вопрос, как он воспринял сообщения о том, что президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу 6 июля заявил о готовности поставлять сжиженный газ в Европу.

«Я оцениваю это в высшей степени положительно, потому что здоровая конкуренция всем идет на пользу. Мы - за открытый рынок, за здоровую конкуренцию», - подчеркнул Путин.

Он отметил, что Трамп ..... Президент РФ Владимир Путин считает, что российский природный газ имеет «абсолютные» на европейском рынке по сравнению с американским сжиженным природным газом (СПГ).Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20, отвечая на вопрос, как он воспринял сообщения о том, что президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу 6 июля заявил о готовности поставлять сжиженный газ в Европу.«Я оцениваю это в высшей степени положительно, потому что здоровая конкуренция всем идет на пользу. Мы - за открытый рынок, за здоровую конкуренцию», - подчеркнул Путин.Он отметил, что Трамп ..... Читать новость...

Федерика Могерини пообещала преимущества для Украины, Грузии...

Сегодня в Риге, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила об углублении отношений с тремя основными странами "Восточного партнерства" передает корреспондент УНН.

"С тремя нашими партнерами мы углубляем наши отношения. Возможно это не сенсационно, но они будут иметь свои преимущества, сегодня ожидаем хороший день", - сказала она.

Напомним, 21 мая президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ожидает от саммита "Восточного партнерства" в Риге утверждения конечного плана по безвизовому режиму с ЕС.

Саммит "Восточного партнерства" в Риге проходит 21-22 мая. В то же время и..... Сегодня в Риге, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила об углублении отношений с тремя основными странами "Восточного партнерства" передает корреспондент УНН."С тремя нашими партнерами мы углубляем наши отношения. Возможно это не сенсационно, но они будут иметь свои, сегодня ожидаем хороший день", - сказала она.Напомним, 21 мая президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ожидает от саммита "Восточного партнерства" в Риге утверждения конечного плана по безвизовому режиму с ЕС.Саммит "Восточного партнерства" в Риге проходит 21-22 мая. В то же время и..... Читать новость...

Порошенко: "Реальные преимущества сближения с ЕС украинцы по...

Во время саммита Украина-ЕС Петр Порошенко затронул вопросы предоставления украинским гражданам безвизовых поездок в страны ЕС. По словам президента, представители ЕС положительно оценивают тот прогресс, который Украина проделала при реализации Плана действий по визовой либерализации.

Читайте: Порошенко подвел итоги саммита Украина-ЕС

«Это дает нам все основания надеяться, что осуществленная Украиной работа будет на должном уровне оценена Европейской Комиссией и государствами-членами ЕС и позволит уже со следующего года украинским гражданам почувствовать реальные преимущества сближения с Европейским Союзом», - комментирует ситуацию глава государства. Президент также подчеркнул,..... Во время саммита Украина-ЕС Петр Порошенко затронул вопросы предоставления украинским гражданам безвизовых поездок в страны ЕС. По словам президента, представители ЕС положительно оценивают тот прогресс, который Украина проделала при реализации Плана действий по визовой либерализации.Читайте: Порошенко подвел итоги саммита Украина-ЕС«Это дает нам все основания надеяться, что осуществленная Украиной работа будет на должном уровне оценена Европейской Комиссией и государствами-членами ЕС и позволит уже со следующего года украинским гражданам почувствовать реальныесближения с Европейским Союзом», - комментирует ситуацию глава государства. Президент также подчеркнул,..... Читать новость...