Новость Кабмин Украины будет компенсировать заработные платы в случае задержек выплат Добавлено: 2020-01-24 14:01:59 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины подаст в Верховную Раду законопроект о компенсациях выплат. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент», - говорится в сообщении.

Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

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Кабмин выделил деньги для выплат по решениям Европейского су...



В СМИ сообщается о том, что украинский Кабинет министров выделил средства для осуществления выплат, которые государство должно осуществить согласно с решениями иностранных судебных инстанций. Сообщается, что правительством было выделено семь миллионов гривен. Все эти средства будут направлены на выплаты, которые являются результатом рассмотрения дел против Украины.

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В Европейском Союзе будет единый размер минимальной заработн...



Члены Европарламента призвали Европейскую комиссию разработать проект директивы ЕС, которая установит единый размер минимальной заработной платы. Она должна составлять не менее 60 процентов от среднего трудового дохода граждан стран Европейского Союза.

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Сейчас сама..... Члены Европарламента призвали Европейскую комиссию разработать проект директивы ЕС, которая установит единый размер минимальной заработной. Она должна составлять не менее 60 процентов от среднего трудового дохода граждан стран Европейского Союза.В прошлом году, около 116 миллионов граждан стран ЕС находились на грани бедности. При этом 42 миллиона человек жили в условиях крайней нужды.За чертой бедности находится около 80 миллионов человек, это 16% всего населения Европейского Союза.Единый размер минимальной заработнойдолжен к 2020 году вытащить из бедности 20 миллионов человек. На такие результаты рассчитывают в Европарламенте.Сейчас сама..... Читать новость...

В Украине будет изменена система выплат стипендий...

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Так..... С 1 января 2017 года студенты будут получать стипендии по новой системе начисления. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец, передает корреспондент УНН."Очевидно,изменена системастипендий. Стипендии (ориентировочно я это сейчас говорю) будут получать все студенты за чрезвычайно высокие успехи в учебе. Возможно, гарантированностипендия для инженерных и естественных специальностей... И стипендия академическая для тех, кто успешно учится, но семья имеет невысокие доходы. Я подчеркиваю: это не социальная стипендия", - сказал В.Ковтунец.ЧИТАЙТЕ: В Украине повысили размер стипендий студентамТак..... Читать новость...

Азаров: «Никакого уменьшения заработной платы ни в одной бюд...

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе пресс-конференции для представителей центральных, региональных и иностранных средств массовой информации заверил, что работникам бюджетной сферы уменьшать заработную плату ни в коем образе не будут. Это касается и сотрудников телерадиокомпаний.

Об этом глава украинского правительства заявил, отвечая на вопрос журналистов относительно программы оптимизации государственных телерадиокомпаний, разработанной и внедряемой Госкомтелерадио. Программа, помимо сокращения территории вещания, предусматривает также оптимизацию кадров и уменьшение заработной платы сотрудникам в связи с сокращением в текущем году бюджетного финансирования.

По материалам: kmu..... Премьер-министрНиколай Азаров в ходе пресс-конференции для представителей центральных, региональных и иностранных средств массовой информации заверил, что работникам бюджетной сферы уменьшать заработную плату ни в коем образе не будут. Это касается и сотрудников телерадиокомпаний.Об этом глава украинского правительства заявил, отвечая на вопрос журналистов относительно программы оптимизации государственных телерадиокомпаний, разработанной и внедряемой Госкомтелерадио. Программа, помимо сокращения территории вещания, предусматривает также оптимизацию кадров и уменьшение заработнойсотрудникам в связи с сокращением в текущем году бюджетного финансирования.По материалам: kmu..... Читать новость...