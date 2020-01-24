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|Новость
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Кабмин Украины будет компенсировать заработные платы в случае задержек выплат
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|Добавлено:
|2020-01-24 14:01:59
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Кабинет министров Украины подаст в Верховную Раду законопроект о компенсациях выплат. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.
«Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент», - говорится в сообщении.
Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:
- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан.
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Задержек с выплат
ой зарплат учителям и надлежащих доплат быть не должно, заявляет премьер-министр Украины
Николай Азаров.
"Обращаю внимание министра образования, науки, молодежи и спорта, руководителей местных органов власти и местных госадминистраций, ни в коем случае
не может быть задержек
с выплат
ой зарплат учителям и надлежащих доплат. Этот вопрос будет
постоянно на контроле правительства, и я лично во время рабочих поездок буду обращать внимание на этот вопрос", - сказал он, открывая расширенное заседание правительства в среду в Киеве.
По словам премьера, на его страницу в сети Facebook поступают сообщения о том, что в отдельных регионах страны не выплачи..... Читать новость...
Кабмин: "Началось финансирование пенсионных выплат за феврал...
Украинское правительство начало финансирование пенсионных выплат
за февраль. В частности, по состоянию на сегодняшний день уже профинансировано 1,2 миллиарда гривен.
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ами", - Мущинин
Как сообщает официальный сайт Кабинета министров Украины
, почтовые отделения страны обеспечены средствами по 5 февраля, а учреждения банков - по 4 февраля включительно.
Также здесь отмечают, что месячная потребность в средствах на финансирование пенсий в текущем месяце составляет 21,1 миллиарда гривен.
..... Читать новость...
Азаров надеется, что задержек по соцвыплатам в 2014 году не ...
Председатель украинского правительства Николай Азаров выразил надежду на то, что в этом году никаких задержек
с социальными выплат
ами не будет
. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Почему я говорю "надеюсь"? Потому что чтобы ответить на этот вопрос уверенно, надо уверенно сказать, что экономика будет
работать без сбоев и в стране будет
стабильность. Если эти условия будут, то можно с уверенностью сказать, что никаких задержек
не будет
», - отметил премьер-министр.
В то же время, вспоминая 2013 год, Николай Азаров напомнил, что несмотря на задержки, которые были в конце года, правительство сумело завершить год без долгов по абсолютно все..... Читать новость...
Кабмин выделил деньги для выплат по решениям Европейского су...
В СМИ сообщается о том, что украинский Кабинет министров выделил средства для осуществления выплат
, которые государство должно осуществить согласно с решениями иностранных судебных инстанций. Сообщается, что правительством было выделено семь миллионов гривен. Все эти средства будут направлены на выплаты
, которые являются результатом рассмотрения дел против Украины
.
Также сообщается, что данные средства Кабмин
выделил посредством уменьшения расходов по программе "Обеспечение защиты прав и интересов Украины
во время урегулирования споров, рассмотрения в заграничных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины
".
По всей видимости, часть из выделенных сре..... Читать новость...
В Чехии скоро не будет врачей из-за низкой заработной платы...
Пражские врачи заявили об отказе работать и пишут заявления об уходе. На данный момент такой поступок совершило уже восемьдесят процентов специалистов. Основание для ухода с работы одинаковое у всех – малая заработная плата. Как пример, приводится Западная Европа – там такие же специалисты получают около семидесяти тысяч крон в месяц, в Чехии же – только пятьдесят тысяч. Врачи уверены, что в стране есть возможность поднять им получку почти в два раза.
К коллегам из Праги присоединяется все больше врачей из провинции. На данный час ситуация складывается таким образом: правительству выделен срок до 20 декабря подготовить оптимальное решение этого вопроса и обсудить его..... Читать новость...
В Европейском Союзе будет единый размер минимальной заработн...
Члены Европарламента призвали Европейскую комиссию разработать проект директивы ЕС, которая установит единый размер минимальной заработной платы
. Она должна составлять не менее 60 процентов от среднего трудового дохода граждан стран Европейского Союза.
В прошлом году, около 116 миллионов граждан стран ЕС находились на грани бедности. При этом 42 миллиона человек жили в условиях крайней нужды.
За чертой бедности находится около 80 миллионов человек, это 16% всего населения Европейского Союза.
Единый размер минимальной заработной платы
должен к 2020 году вытащить из бедности 20 миллионов человек. На такие результаты рассчитывают в Европарламенте.
Сейчас сама..... Читать новость...
В Украине будет изменена система выплат стипендий...
С 1 января 2017 года студенты будут получать стипендии по новой системе начисления. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец, передает корреспондент УНН.
"Очевидно, будет
изменена система выплат
стипендий. Стипендии (ориентировочно я это сейчас говорю) будут получать все студенты за чрезвычайно высокие успехи в учебе. Возможно, гарантированно будет
стипендия для инженерных и естественных специальностей... И стипендия академическая для тех, кто успешно учится, но семья имеет невысокие доходы. Я подчеркиваю: это не социальная стипендия", - сказал В.Ковтунец.
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Так..... Читать новость...
Азаров: «Никакого уменьшения заработной платы ни в одной бюд...
Премьер-министр Украины
Николай Азаров в ходе пресс-конференции для представителей центральных, региональных и иностранных средств массовой информации заверил, что работникам бюджетной сферы уменьшать заработную плату ни в коем образе не будут. Это касается и сотрудников телерадиокомпаний.
Об этом глава украинского правительства заявил, отвечая на вопрос журналистов относительно программы оптимизации государственных телерадиокомпаний, разработанной и внедряемой Госкомтелерадио. Программа, помимо сокращения территории вещания, предусматривает также оптимизацию кадров и уменьшение заработной платы
сотрудникам в связи с сокращением в текущем году бюджетного финансирования.
По материалам: kmu..... Читать новость...
Процедура страховых выплат в результате ДТП в Украине будет ...
В СМИ пишут о том, что в Украине упростится существующая система возмещения за вред, который был причинен участникам дорожного движения в результате ДТП. Сообщается, что данная процедура упрощается, начиная с 5 февраля 2013 года. Причиной таких изменений станет вступающий в силу закон, нормы которого в некоторой степени изменяют деятельность ОСАГО.
Изменения в законодательстве будут гарантировать минимальный размер страховой выплаты
за вред, причиненный жизни и здоровью пострадавшего. Нормы нового закона также вносят ясность в вопрос компенсации расходов по возмещению морального ущерба и на похороны. Отмечается, что нововведения будут распространяться лишь на те договора ОСАГО, которые б..... Читать новость...