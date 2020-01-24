Новость Беларусь готова найти альтернативу российской нефти, - Лукашенко Добавлено: 2020-01-24 14:28:27 Корреспондент: Алексей Свидров

Беларусь всерьез настроена на поиск альтернативы поставкам нефти из Российской Федерации. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», - отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не может зависеть от одной страны.

«Потому что тогда уже речи не будет даже об этих 18% таможенной пошлины, которую они еще у нас не забрали, и о том, что цена российской нефти будет ниже. Поэтому хотим мы этого или нет, мы будем идти этим путем. Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема», - добавил белорусский лидер.

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«Соглашение, подписанное между Россией и Белоруссией, также предусматривает частично поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в республике Беларусь и которые с точки зрения внутреннего потребления им необходимы. Это отдельный перечень к протоколу, большой перечень - лакокрасочные изделия, химическая продукция, то есть продукция нефтехимических заводов», – отметил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, п..... Российская Федерация ввела запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа в. Об этом сообщает Reuters.Он будет действовать с ноября 2018 года до конца 2019 года.«Соглашение, подписанное между Россией и Белоруссией, также предусматривает частично поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в республикеи которые с точки зрения внутреннего потребления им необходимы. Это отдельный перечень к протоколу, большой перечень - лакокрасочные изделия, химическая продукция, то есть продукция нефтехимических заводов», – отметил министр энергетики РФ Александр Новак.По его словам, п..... Читать новость...

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