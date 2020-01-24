Новость В Украине создали оперативный штаб из-за коронавируса Добавлено: 2020-01-24 15:05:49 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров утвердил четкий план действий по предотвращению попадания коронавируса (nCoV) на территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Укринформ».

«Сегодня мы отреагировали на ту информацию, которая распространяется в мире об эпидемии коронавируса. Мы приняли решение о четком плане действий, что должно быть сделано, уже создан оперативный штаб на уровне министерства здравоохранения под руководством министра», - отметил он.

По его словам, правительство в последние несколько дней активно коммуницирует со Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы иметь всю информацию, понимать и контролировать ситуацию.

«По состоянию на сегодня никаких оснований для беспокойства в Украине нет, нет ни одного подтвержденного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины», - добавил Гончарук.

Также сегодня состоится координационное совещание со всеми службами, обеспечивающими контроль при пересечении границы для того, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины.

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Онлайн подача и уплата заявки

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