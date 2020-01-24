Новость Зеленский пообщался с Нетаньяху Добавлено: 2020-01-24 15:30:28 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Государство Израиль встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Стороны подтвердили обоюдное намерение развивать двусторонний политический диалог.

Был также отмечен имеющийся потенциал для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Израилем. Владимир Зеленский выразил надежду на скорейшее вступление в силу двустороннего Соглашения о свободной торговле, которое Украина ратифицировала в августе 2019 года.

Отдельное внимание глава Украинского государства уделил ситуации с многочисленными отказами гражданам Украины во въезде в Израиль.

«Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время», – подчеркнул президент.

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«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ», - говорится в сообщении.

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Отметим, что это первая беседа лидеров двух стран после того, как Зеленский стал президентом Украины.

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Зеленский пообщался с Меркель ...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает его пресс-служба.

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Глава государства поздравил Президента Европейского совета со вступлением в должность и пожелал успехов во главе высшего органа Европейского Союза.

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«Стороны подчеркнули, что удовлетворены результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в Нормандском формате», - говорится в сообщении.

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