Новость Гончарук прояснил ситуацию с Deutsche Bahn Добавлено: 2020-01-24 16:03:34 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что соглашение о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn «может быть наполнено многими смыслами». Об этом сообщает «Европейская правда».

«Расставляю все точки над "і". С этой большой компанией мы ведем переговоры о заключении стратегического партнерского соглашения. Это соглашение может быть наполнено многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание этой дорожной карты, будет происходить в этом году. Детали я озвучу тогда», - отметил он.

По его словам, Украина хочет партнерства с глобальной компанией, у которой есть доверие, для которой дешевыми есть ресурсы, у которой есть уникальный опыт управления подобными проектами, которая фактически является синонимом эффективности в Европе.

«Мы хотим, чтобы Укрзализныця стала также образцом эффективности. Состояние, в котором сейчас находится УЗ, желает оставлять лучшего и мириться с этим мы не можем. Deutsche Bahn может быть надежным партнером - это и о качестве перевозок, и о, собственно, скорости перевозок, потому что сейчас представители бизнеса, особенно экспортеры, постоянно говорят о том, что у них есть проблемы с тем, чтобы вывозить свою продукцию в порты», - добавил премьер.

ЧИТАЙТЕ: Гончарук прокомментировал сотрудничество Deutsche Bahn и «Укрзализныци»

Ранее Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать «Укрзализныцю» на 10 лет в управление крупнейшему немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn AG.

В Deutsche Bahn в свою очередь заявили, что они намерены консультировать акционерное общество «Укрзализныця» по техническим и предпринимательским вопросам, а не управлять им.

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Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги.

В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

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Железнодорожная компания Deutsche Bahn намерена консультировать акционерное общество «Укрзализныця» по техническим и предпринимательским вопросам, а не управлять им. Об этом сообщает DW.

«Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Украинскую железную дорогу" по предпринимательским и техническим вопросам», - говорится в сообщении.

По его словам, в феврале в Киеве будет подписан меморандум о намерениях, а в Давосе (Швейцария) 22 января был подписан лишь предварительный меморандум.

Ра..... Железнодорожная компаниянамерена консультировать акционерное общество «Укрзализныця» по техническим и предпринимательским вопросам, а не управлять им. Об этом сообщает DW.«Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая ви занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Украинскую железную дорогу" по предпринимательским и техническим вопросам», - говорится в сообщении.По его словам, в феврале в Киеве будет подписан меморандум о намерениях, а в Давосе (Швейцария) 22 января был подписан лишь предварительный меморандум.Ра..... Читать новость...

У США появились претензии к немецкому Deutsche Bank...



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Представитель Deutsche Bank не стал комментировать ситуацию, сообщив лишь, что еще в 2007 году Deutsche Bank решил отказаться от сотрудничества с контрагентами в Иране, Судане, Сирии и Северной Корее.

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Инновация в управленческом менеджменте Deutsche Telekom...

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Рене Оберман, главный председатель правления компании Deutsche Te..... Руководство немецкой телекоммуникационной компанииTelekom заявило, что ставит перед собой цель удвоить количество женщин-менеджеров фирмы.В мире существует тенденция реорганизации персонала банков и предприятий, поскольку почти все руководящиеся должности заняты представителями мужского пола. Например, в Индии каждый пятый банк, страховая фирма и инвестиционная компания находится под руководством женщин, чего не скажешь о Европе и США. В Германии можно увидеть женщину во главе комитета только одной компании - Siemens. Женщины составляют всего 2,5 % среди руководящих менеджеров в 200-х самых успешных немецких фирм.Рене Оберман, главный председатель правления компанииTe..... Читать новость...

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«Новые топ-чиновники в Украи..... За три месяца новая власть в Украине даже не начинала очистку системы государственного управления от предателей, коррупционеров и бывших агентов КГБ. Такое мнение высказали представители Люстрационного комитета, передает агентство «Welle».Стоит отметить, что Люстрационный комитет по-прежнему имеет статус только общественной организации. Кроме того, активисты комитета работают на одном лишь энтузиазме. Примечательно, что после Евромайдана украинские политики дали обещание предоставить Люстрационному комитету государственный специальный статус. Украинские политики заверили, что поддержат проведение полномасштабной люстрации в стране.«Новые топ-чиновники в Украи..... Читать новость...

Вашингтон обвинил Deutsche Bank в налоговых махинациях...



Прокуратура Южного района Манхэттена заявила о своих подозрениях в отношении Deutsche Bank, претензии касаются налоговых махинаций, возможно, проводившихся немецким финансовым учреждением.

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Как сообщает портал MarketWatch, прокурор Прит Бхарара заявил, что крупнейший германский банк использовал для ухода от налогов подставные фирмы и бухгалтерские "трюки". По этой причине фискальные органы Соединенных Штатов намереваются взыскать с Deutsche Bank 190 миллионов долларов. В эту сумму вошли неуплаченные налоги, штрафы и проценты.

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Как пишет немецкое издание Die Reinische Post (RPO), эксперты банковского гиганта Германии Deutsche Bank провели исследование, на основании которого сделали вывод, что введение в Греции дополнительной валюты, параллельной евро, могло бы помочь Афинам остаться в Евросоюзе и выполнить обязательства перед международными кредиторами.

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Эксперты Deutsche Bank уверяют, что новая валюта вначале будет сильно обесценена по отношению к евро. Правительству придется с помощью ряда структурных реформ и..... Как пишет немецкое издание Die Reinische Post (RPO), эксперты банковского гиганта ГерманииBank провели исследование, на основании которого сделали вывод, что введение в Греции дополнительной валюты, параллельной евро, могло бы помочь Афинам остаться в Евросоюзе и выполнить обязательства перед международными кредиторами.Новая валюта, которую они условно назвали "гевро" (Geuro), могла бы играть роль своеобразных долговых обязательств правительства Греции, которые можно свободно перепродавать.ЭкспертыBank уверяют, что новая валюта вначале будет сильно обесценена по отношению к евро. Правительству придется с помощью ряда структурных реформ и..... Читать новость...

Санкции ЕС не повлияли на бизнес Курченко в Германии – Deuts...



Несмотря на санкции Европейского союза, в данный момент бизнес беглого миллионера Сергея Курченко в Германии по-прежнему процветает. Стало известно, что расследование уголовного дела об отмывании Курченко денег затягивается. Кроме того, банковские активы украинского бизнесмена в Германии так и не заморозили. О ситуации вокруг Сергея Курченко передает Deutsche welle.

Как известно, в Украине Сергея Курченко подозревают в серьезных махинациях с продажей сжиженного природного газа. Отметим, что махинации Курченко нанесли украинскому государству ущерб примерно на 3 миллиарда гривен. Беглый бизнесмен является приближенным к клану бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Добавим, что в ком..... Несмотря на санкции Европейского союза, в данный момент бизнес беглого миллионера Сергея Курченко в Германии по-прежнему процветает. Стало известно, что расследование уголовного дела об отмывании Курченко денег затягивается. Кроме того, банковские активы украинского бизнесмена в Германии так и не заморозили. О ситуации вокруг Сергея Курченко передаетwelle.Как известно, в Украине Сергея Курченко подозревают в серьезных махинациях с продажей сжиженного природного газа. Отметим, что махинации Курченко нанесли украинскому государству ущерб примерно на 3 миллиарда гривен. Беглый бизнесмен является приближенным к клану бывшего президента Украины Виктора Януковича.Добавим, что в ком..... Читать новость...