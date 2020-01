Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что соглашение о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn «может быть наполнено многими смыслами». Об этом сообщает «Европейская правда».

«Расставляю все точки над "і". С этой большой компанией мы ведем переговоры о заключении стратегического партнерского соглашения. Это соглашение может быть наполнено многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание этой дорожной карты, будет происходить в этом году. Детали я озвучу тогда», - отметил он.

По его словам, Украина хочет партнерства с глобальной компанией, у которой есть доверие, для которой дешевыми есть ресурсы, у которой есть уникальный опыт управления подобными проектами, которая фактически является синонимом эффективности в Европе.

«Мы хотим, чтобы Укрзализныця стала также образцом эффективности. Состояние, в котором сейчас находится УЗ, желает оставлять лучшего и мириться с этим мы не можем. Deutsche Bahn может быть надежным партнером - это и о качестве перевозок, и о, собственно, скорости перевозок, потому что сейчас представители бизнеса, особенно экспортеры, постоянно говорят о том, что у них есть проблемы с тем, чтобы вывозить свою продукцию в порты», - добавил премьер.

ЧИТАЙТЕ: Гончарук прокомментировал сотрудничество Deutsche Bahn и «Укрзализныци»

Ранее Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать «Укрзализныцю» на 10 лет в управление крупнейшему немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn AG.

В Deutsche Bahn в свою очередь заявили, что они намерены консультировать акционерное общество «Укрзализныця» по техническим и предпринимательским вопросам, а не управлять им.

Редакция немецкого изданияWelle извинилась за использование словосочетания «гражданская война», говоря о ситуации на Донбассе.«Мы приносим извинения за то, что эта статья не соответствует нашим редакционным стандартам – мы внесли соответствующие правки в текст. Спасибо, что обратили на это наше внимание», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: В The Times признали ошибку с «российским» КрымомВчера издание опубликовало материал под названием «Ukraine and Russia interests 'far apart'», в котором назвало вооруженный конфликт на Донбассе «гражданской войной».«Неприемлемо видет..... Читать новость...