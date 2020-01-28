Новость НСЖУ назвал законопроект о дезинформации атакой на свободу слова Добавлено: 2020-01-28 11:06:24 Корреспондент: Алексей Свидров

Законопроект Министерства культуры Украины о медиа является серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность. Об этом написал в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Национальный союз журналистов является крупнейшим объединением журналистов в Украине и имеет мандат представлять интересы более 17 000 своих членов. От имени тысяч коллег-журналистов официально заявляю: нынешний законопроект Министерства культуры направлен на установление контроля власти над украинскими медиа. Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность», - говорится в сообщении.

Томиленко предлагает правительству прекратить обсуждение и продвижение законопроекта, который подвергается критике как украинскими журналистами, национальными медийными организациями, так и международным сообществом, а также призывает журналистские и другие общественные организации не участвовать в доработке вредного для медиа документа.

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир раскритиковал украинский законопроект о борьбе с дезинформацией.

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Российская власть обязана уважать право на свободу собраний ...

Amnesty International: Россия ущемляет свободу выражения на фоне событий в Крыму.

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"Репрессии правительства в отношении протестующих против войны вызывают большую тревогу. В некоторых городах люди становились мишенью только за свое участие в демонстрациях. Это ничто иное, как санкционированное государством преследование и запугивание", - сказал Сергей Никитин, директор Amnesty International в России.

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«Позиция Нацсовета к 112 является предвзятой - так как часть всеукраинских каналов создавалась путем объединения региональных лицензий. Например, "5 канал" когда-то состоял из региональной сети НБМ и Экспресс -ИНФОРМ. Не понимаю, почему нельзя было позволить аналогичное решение для 112, который просил об этом с 2018 года», - написал он в Facebook.

В НСЖУ считают данное решение попыткой ограничить свободу слова и внедрить цензуру.

&n..... Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал решение Национального совет по вопросам телевидения и радиовещания лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.«Позиция Нацсовета к 112 является предвзятой - так как часть всеукраинских каналов создавалась путем объединения региональных лицензий. Например, "5 канал" когда-то состоял из региональной сети НБМ и Экспресс -ИНФОРМ. Не понимаю, почему нельзя было позволить аналогичное решение для 112, который просил об этом с 2018 года», - написал он в Facebook.считают данное решение попыткой ограничитьи внедрить цензуру.&n..... Читать новость...