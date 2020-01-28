Новость Кабмин Украины изменил принцип формирования цены на газ для населения Добавлено: 2020-01-28 11:33:41 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе TTF.

«С 1 января 2020 НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией», - говорится в сообщении.

С 1 января 2020 года цена приобретения газа не может быть выше цены продажи газа, определенной вышеуказанными изменениями, за вычетом торговой надбавки (наценки) «Нафтогаза» на уровне 1,917% указанной цены.

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Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что с 1 мая 2020 года для украинцев будет действовать рыночная цена на природный газ.

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Депутаты обсудили принцип формирования правительства – Бриги...



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"Когда у нас цена импорта снизится ниже 209 долл., то у правительства появится возможность, если на это будет согласие МВФ, эти 7,188 тыс. грн/тыс. куб. м газа можно будет опускать", - отметил он.

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Кабмин перенесет перепись населения Украины?...



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Отметим, что ранее в правительстве уже переносили всеукраинскую перепись населения с 2012 на 2013 год.

Кроме того, сегодня правительство должно рассмотреть вопросы по предотвращению и выявлению коррупции.

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Кабмин снова перенес перепись населения Украины...

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21 декабря соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на сайте Кабинета министров Украины.

Отметим, что изначально перепись населения Украины планировалось провести в 2011 году, но в 2010 году Кабмин перенес проведение переписи на 2012 год, в октябре 2012 года - на 2013 год, а сентябре 2013 года - на 2016 год.

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