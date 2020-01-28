Новость Посольство Украины рекомендует украинцам покинуть КНР Добавлено: 2020-01-28 12:03:59 Корреспондент: Алексей Свидров

Посольство Украины в Китайской Народной Республике рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

«В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности», - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что посольство следит за развитием эпидемиологической ситуации и поддерживает контакты с органами Китая.

Прорабатываются все варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения.

Накануне в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса.

Напомним, Кабинет министров утвердил четкий план действий по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.

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Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Мадагаскар из-за эпидемии чумы. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД, размещенном в Twitter.

«Рекомендуем украинцам воздержаться от поездки в Мадагаскар из-за вспышки эпидемии чумы. Консул +2781480670», - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за вспышки легочной чумы на острове Мадагаскар умерли уже 94 человека.

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МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в ...



Украинское внешнеполитическое ведомство обращается к гражданам страны с рекомендациями воздержаться на некоторое время от поездок в Ливию. Такое обращение украинского МИД основано на неспокойной ситуации в Ливии, где безопасность иностранных граждан находится под серьезной угрозой.

В сообщении МИД Украины сказано следующее: «В связи с осложнением ситуации безопасности на территории Ливии, в том числе с постоянной угрозой совершения террористических актов в Бенгази, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от поездок в эту страну».

В украинском МИДе сообщают номера телефонов, по которым украинцы могут попросить помощь в ре..... Украинское внешнеполитическое ведомство обращается к гражданам страны с рекомендациями воздержаться на некоторое время от поездок в Ливию. Такое обращение украинского МИД основано на неспокойной ситуации в Ливии, где безопасность иностранных граждан находится под серьезной угрозой.В сообщении МИДсказано следующее: «В связи с осложнением ситуации безопасности на территории Ливии, в том числе с постоянной угрозой совершения террористических актов в Бенгази, Министерство иностранных делгражданамвоздержаться на данном этапе от поездок в эту страну».В украинском МИДе сообщают номера телефонов, по которым украинцы могут попросить помощь в ре..... Читать новость...

Госкомтуризм Украины не рекомендует украинцам отдыхать в Кры...

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МИД Германии рекомендует своим гражданам покинуть территорию...



Министерство иностранных дел Германии дало своим гражданам рекомендацию покинуть территорию южных и восточных областей Украины. Это сообщение появилось на сайте немецкого ведомства накануне вечером. В тексте отмечается обострение ситуации в Донецке и Луганске.

Ранее МИД Германии "настоятельно советовал" немцам отказаться от поездок в эти регионы Украины. Немецкие дипломаты расценивают как "очень напряженное" положение в некоторых украинских областях. В частности, дипломаты указывают на захват вооруженными людьми правительственных учреждений в Донецке и Луганске.

По оценкам дипломатического ведомства Германии, "с начала антитеррористической операции украинских с..... Министерство иностранных дел Германии дало своим гражданам рекомендациютерриторию южных и восточных областей. Это сообщение появилось на сайте немецкого ведомства накануне вечером. В тексте отмечается обострение ситуации в Донецке и Луганске.Ранее МИД Германии "настоятельно советовал" немцам отказаться от поездок в эти регионы. Немецкие дипломаты расценивают как "очень напряженное" положение в некоторых украинских областях. В частности, дипломаты указывают на захват вооруженными людьми правительственных учреждений в Донецке и Луганске.По оценкам дипломатического ведомства Германии, "с начала антитеррористической операции украинских с..... Читать новость...

МИД Украины рекомендует украинцам соблюдать законодательство...

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"МИД обращает внимание граждан Украины на необходимость соблюдения законов тех стран, куда они планируют свои путешествия", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель директора департамента информационной политики МИД Елена Ващенко, комментируя ситуацию с введением Азербайджаном запрета на въезд в страну 335 гражданам, среди которых 8 украинцев.

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