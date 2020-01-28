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Посольство Украины рекомендует украинцам покинуть КНР
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|Добавлено:
|2020-01-28 12:03:59
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Посольство Украины в Китайской Народной Республике рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
«В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности», - говорится в сообщении в Facebook.
Отмечается, что посольство следит за развитием эпидемиологической ситуации и поддерживает контакты с органами Китая.
Прорабатываются все варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения.
Накануне в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса.
Напомним, Кабинет министров утвердил четкий план действий по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.
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