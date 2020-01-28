Новость 1С бухгалтерия за 1 клик Добавлено: 2020-01-28 12:29:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Интернет – это не только игры, фильмы, музыка, социальные сети и Его Величество Гугл, дающий ответы на все вопросы. На самом деле, сегодня всемирная паутина открывает перед пользователями такие возможности, о которых еще лет 10-15 назад нельзя было даже мечтать. Так, например, здесь есть множество способов для саморазвития и профессиональной реализации, а также программы, позволяющие осовременить труд людей, например, такие, как бухгалтерские программы серии 1С.

Можно ли стать бухгалтером, не выходя из дома?

Что такое «облачная бухгалтерия»? Максимально просто это понятие объясняется на сайте arenda-it.ru/1s-oblako. Это возможность арендовать программу прямо на сайте и пользоваться ею в своих целях и отправлять финансовые отчеты, подсчитанные балансы и другие бухгалтерские данные во все уголки мира.

Это значит, что бухгалтеру теперь необязательно ежедневно присутствовать на работе и, находясь на ПМЖ на Гоа, бухгалтер может быть сотрудником российской компании. Он может работать в режиме онлайн, не выходя из дома, мгновенно отправляя необходимые отчеты, сметы, калькуляции своему работодателю. Более того, теперь каждый, кто хочет овладеть базовыми навыками ведения современной бухгалтерии, имеет возможность арендовать программу 1С и постигать ее азы прямо в сети. Это очень важный момент, тем более, что именно 1С установлена во всех без исключения финансовых отделах организаций и компаний.

С кем сотрудничать

Сегодня подобную арендную услугу предлагают многие ресурсы, поэтому, решив работать в удаленной бухгалтерии, необходимо вначале найти сайт, который может обеспечить максимально выгодные условия аренды, а также гарантировать бесперебойное подключение компьютера к интернету, высокую скорость передачи данных, возможность хранения их в облачном хранилище. А вот таких порталов, к сожалению, не так много в современной России, поскольку это начинание еще не успело полностью внедриться в отечественную систему бухгалтерии. Консервативно настроенные бухгалтеры просто бояться использовать интернет, предпочитая скачивать 1С в свой персональный компьютер.

Но, время все расставит по своим местам и, возможно, в недалеком будущем все бухгалтерии перейдут на такой способ ведения финансовой отчетности. Поэтому лучше сразу освоить навыки удаленной формы работы, чтобы получить фору на рынке труда. Ведь сотрудники, которые на «ты» с современными технологиями ценятся выше тех, которые до сих пор не могут привыкнуть ко всеобщей компьютеризации.

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Полное собрание сочинений Льва Толстого будет оцифровано...



Пресс-служба музея-заповедника «Ясная Поляна» сегодня сообщила, что эталонную электронную версию собраний сочинений Льва Толстого, которая включает в себя 90-томов, создадут к осени текущего года.

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Также пресс-служба музея отметила, что в наши дни 90-томное полное собрание сочинений пи..... Пресс-служба музея-заповедника «Ясная Поляна» сегодня сообщила, что эталонную электронную версию собраний сочинений Льва Толстого, которая включает в себя 90-томов, создадут к осени текущего года.Краудсорсинговый проект «Весь Толстой в один» осуществляется благодаря Государственному музею Л.Н.Толстого и компании ABBYY.Стоит отметить, что после того как данный проект будет реализован, все произведения писателя, включая и малоизвестные, можно будет достаточно просто найти в интернете и читать их при помощи электронных книг, планшетов или смартфонов в отличном качестве.Также пресс-служба музея отметила, что в наши дни 90-томное полное собрание сочинений пи..... Читать новость...

Иностранные компании будут платить налоги в России?...



Заместитель главы Минфина РФ Сергей Шаталов заявил, что уже в следующем году в России может появиться институт налогового резидентства для юридических лиц, обязывающий компании, зарегистрированные за рубежом, но ведущие деятельность в России, платить налоги в этой стране.

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Что это дает? Возможность признания компании, учреж..... Заместитель главы Минфина РФ Сергей Шаталов заявил, что уже в следующем году в России может появиться институт налогового резидентства для юридических лиц, обязывающий компании, зарегистрированные за рубежом, но ведущие деятельность в России, платить налоги в этой стране.По словам замминистра, этот механизм базируется не только на месте регистрации бизнеса, но и на том, где фактически осуществляет свою деятельность организация, где находятся ее органы управления, где принимаются решения, где находится ееи прочие признаки, которые позволяют изменить национальную принадлежность соответствующего юридического лица. "Что это дает? Возможность признания компании, учреж..... Читать новость...

Орловский суд взыскал четверть миллиона рублей с техникума ...



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Офис РФБ в Москве опечатан...



Сегодня утром, 25 октября, сотрудники офиса Российской федерации баскетбола, расположенного в Спасопесковском переулке российской столицы, не смогли попасть на работу. Арендодатели опечатали вход в здание, а пропуска сотрудников РФБ заблокировали.

Официальные причины опечатывания здания не обнародованы. Предположительно, Российская федерация баскетбола имеет непогашенную задолженность перед арендодателем.

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Замеситель Генпрокурора: В финансовых преступлениях задейств...



ГПУ расследует финансовые преступления экс-чиновников во главе с Н. Азаровым.

Генеральная прокуратура расследует финансовые преступления бывших чиновников во главе с экс-премьером Николаем Азаровым, заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, передает УНН.

Голомша отметил, что идет расследование финансовых преступлений, и они обратились к общественным организациям о предоставлении всех возможных материалов, которые предположительно могут продемонстрировать преступные схемы, счета и прочее.

"По состоянию на сегодняшний день мы начали тщательно отрабатывать все материалы. Вы помните, что была удалена черная бухгалтерия в Межигорье. Мы сегодня направили..... ГПУ расследует финансовые преступления экс-чиновников во главе с Н. Азаровым.Генеральная прокуратура расследует финансовые преступления бывших чиновников во главе с экс-премьером Николаем Азаровым, заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, передает УНН.Голомша отметил, что идет расследование финансовых преступлений, и они обратились к общественным организациям о предоставлении всех возможных материалов, которые предположительно могут продемонстрировать преступные схемы, счета и прочее."По состоянию на сегодняшний день мы начали тщательно отрабатывать все материалы. Вы помните, что была удалена чернаяв Межигорье. Мы сегодня направили..... Читать новость...

Сайты ВТБ-24 и Альфа-банка атаковали хакеры...



Представители банков ВТБ-24 и Альфа-банк сообщили, что сайты данных финансовых учреждений в понедельник столкнулись с массовыми DDoS-атаками на свои сайты. По их словам, в результате хакерской атаки оказалась недоступна часть банкоматной сети, а также затруднен доступ к интернет-сервисам.

«Наши специалисты работают над этой проблемой, в ближайшее время работоспособность всех интернет-сервисов банка будет восстановлена», - рассказал представитель ВТБ-24 и добавил, что хакерская атака не отразилась на работе офисов и все отделения банка, а также, банкоматы работают в штатном режиме – проводятся все операции.

«Наш провайдер столкнулся с массовой DDoS-атакой, в связ..... Представители банков ВТБ-24 и Альфа-банк сообщили, что сайты данных финансовых учреждений в понедельник столкнулись с массовыми DDoS-атаками на свои сайты. По их словам, в результате хакерской атаки оказалась недоступна часть банкоматной сети, а также затруднен доступ к интернет-сервисам.«Наши специалисты работают над этой проблемой, в ближайшее время работоспособность всех интернет-сервисов банка будет восстановлена», - рассказал представитель ВТБ-24 и добавил, что хакерская атака не отразилась на работе офисов и все отделения банка, а также, банкоматы работают в штатном режиме – проводятся все операции.«Наш провайдер столкнулся с массовой DDoS-атакой, в связ..... Читать новость...

Запускается сайт о Льве Толстом...



К 185-летию великого русского писателя Льва Толстого 9 сентября запустят новый сайт о жизни и творчестве писателя tolstoy.ru. На портале будет размещена только выверенная специалистами информация о Толстом, опубликованы редкие медийные материалы, в том числе фотографии, аудио- и видеозаписи из музейных фондов, а также иллюстрации к его произведениям. Также создатели tolstoy.ru представят интерактивную географическую карту с отмеченными местами действий произведений Льва Толстого.

Впервые посетители сайта смогут ознакомиться с оцифрованным 90-томным собранием сочинений писателя. Все книги совершенно бесплатно можно будет скачать в форматах PDF, fb2 и ePub.

Размещение электронной версии 90..... К 185-летию великого русского писателя Льва Толстого 9 сентября запустят новый сайт о жизни и творчестве писателя tolstoy.ru. На портале будет размещена только выверенная специалистами информация о Толстом, опубликованы редкие медийные материалы, в том числе фотографии, аудио- и видеозаписи из музейных фондов, а также иллюстрации к его произведениям. Также создатели tolstoy.ru представят интерактивную географическую карту с отмеченными местами действий произведений Льва Толстого.Впервые посетители сайта смогут ознакомиться с оцифрованным 90-томным собранием сочинений писателя. Все книги совершенно бесплатно можно будет скачать в форматах PDF, fb2 и ePub.Размещение электронной версии 90..... Читать новость...