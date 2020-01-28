Новость В дела Майдана вернули прежних прокуроров Добавлено: 2020-01-28 13:00:17 Корреспондент: Алексей Свидров

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по расследованию преступлений против участников Революции достоинства. Об этом сообщает в Facebook Адвокатская совещательная группа.

«Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров по делу об убийствах на ул. Институтской 20.02.2014 г. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14.01.2020 Святошинским районным судом, генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу», - говорится в сообщении.

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Ранее в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что в органы досудебного расследования будет направлено 114 производств о преступлениях, связанных с событиями на Майдане.

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Дела Майдана перейдут к НАБУ и ГБР, - Касько...

Заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько заявил, что после 20 ноября, когда у Генпрокуратуры закончатся полномочия следствия, сотрудники Управления спецрасследований перейдут в Государственное бюро расследований, где будут завершать дела Майдана. Об этом сообщает «Укринформ».

«Что касается дел Майдана в узком понимании, то есть договоренность с руководством ГБР о создании в этом ведомстве специального подразделения, куда будет предложено перейти без конкурса следователям Управления спецрасследований. В свою очередь в Генеральной прокуратуре будет образован специальный департамент по процессуальному руководству по делам Майдана. Работники Упра..... Заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько заявил, что после 20 ноября, когда у Генпрокуратуры закончатся полномочия следствия, сотрудники Управления спецрасследований перейдут в Государственное бюро расследований, где будут завершать. Об этом сообщает «Укринформ».«Что касается делв узком понимании, то есть договоренность с руководством ГБР о создании в этом ведомстве специального подразделения, куда будет предложено перейти без конкурса следователям Управления спецрасследований. В свою очередь в Генеральной прокуратуре будет образован специальный департамент по процессуальному руководству по. Работники Упра..... Читать новость...

Луценко: «Все "дела Майдана" от первого до последнего дня на...

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк продолжит расследовать дела, которыми занимался ранее.

"Сейчас говорится о действиях, которые якобы ставят под угрозу расследование. Никто ни одного уголовного производства из-под руководства начальника департамента Сергея Горбатюка не забирал. Все "дела Майдана" от первого до последнего дня находятся под его руководством", - сказал он.

Луценко отметил, что он ожидает от Сергея Горбатюка "активных результатов работы над этими делами".

ЧИТАЙТЕ: Адвокаты семей «Небесной Сотни» выступили против объединения дел Януковича и его сор..... По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк продолжит расследовать, которыми занимался ранее."Сейчас говорится о действиях, которые якобы ставят под угрозу расследование. Никто ни одного уголовного производства из-под руководства начальника департамента Сергея Горбатюка не забирал. Все "" от первого до последнего дня находятся под его руководством", - сказал он.Луценко отметил, что он ожидает от Сергея Горбатюка "активных результатов работы над этимими".ЧИТАЙТЕ: Адвокаты семей «Небесной Сотни» выступили против объединения дел Януковича и его сор..... Читать новость...

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение дела Майда...

Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщили УНН в адвокатской компании, которая представляет интересы Януковича в суде.

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"Рассмотрение дела отложено на неопределенный срок. Мы подали жалобу на отстранение наших адвокатов от дела и введения в дело нового адвоката", - сказали в компании.

Как сообщалось ранее, Печерский..... Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистовв феврале 2014 года.Об этом сообщили УНН в адвокатской компании, которая представляет интересы Януковича в суде.ЧИТАЙТЕ: Защита Януковича заявила отвод судье"Рассмотрениеотложено на неопределенный срок. Мы подали жалобу на отстранение наших адвокатов оти введения в дело нового адвоката", - сказали в компании.Как сообщалось ранее, Печерский..... Читать новость...

Свидетели в деле экс-министра Окруашвили отказываются от пре...



В ходе очередного судебного заседания по делу бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, которое проходит сейчас в городском суде в Тбилиси, большинство свидетелей изменили свои показания.

По сообщению местных СМИ, от своих прежних показаний отказались восемь свидетелей, допрошенных в суде. Все свидетели утверждают, что прежние показания против бывшего министра и других лиц, которые проходят по этому делу, давались ими под давлением - их избивали, пытали, а некоторым даже угрожали насилием в отношении членов их семей. При этом все свидетели назвали имена представителей различных правоохранительных структур и ведомств, которые, по их утверждению, оказывали на них ..... В ходе очередного судебного заседания по делу бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, которое проходит сейчас в городском суде в Тбилиси, большинство свидетелей изменили свои показания.По сообщению местных СМИ, от своихпоказаний отказались восемь свидетелей, допрошенных в суде. Все свидетели утверждают, что прежние показания против бывшего министра и других лиц, которые проходят по этому делу, давались ими под давлением - их избивали, пытали, а некоторым даже угрожали насилием в отношении членов их семей. При этом все свидетели назвали имена представителей различных правоохранительных структур и ведомств, которые, по их утверждению, оказывали на них ..... Читать новость...

Д.Медведев отметил необходимость восстановления прежних объе...



России и Украине надо восстановить прежние объемы товарооборота - российский премьер.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с главой украинского правительства Николаем Азаровым заявил, что сейчас пришло время для восстановления прежних объемов товарооборота между Россией и Украиной, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

При этом он отметил, что сейчас "прошлые обиды вспоминать не стоит".

"Мы должны реанимировать очень многое из того, что в последнее время было растрачено в отношениях стран", - считает Д.Медведев.

Источник: УНН..... России и Украине надо восстановить прежние объемы товарооборота - российский премьер.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с главой украинского правительства Николаем Азаровым заявил, что сейчас пришло время для восстановленияобъемов товарооборота между Россией и Украиной, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.При этом он отметил, что сейчас "прошлые обиды вспоминать не стоит"."Мы должны реанимировать очень многое из того, что в последнее время было растрачено в отношениях стран", - считает Д.Медведев.Источник: УНН..... Читать новость...

Луценко отказали в отводе прокуроров...

Судьи отказали Юрию Луценко в отводе прокуроров, задействованных в деле и находящихся в зале суда. Данное решение огласил судья Апелляционного суда Киева Олег Присяжнюк после того, как вернулся из совещательной комнаты.

«Такое решение, принятое Европейским судом, не является основанием для отвода», - заявил судья.

Как известно, сегодня во время заседания Апелляционного суда по рассмотрению жалобы экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на приговор Печерского районного суда по делу о незаконном продлении слежки за водителем экс-заместителя главы СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко, Юрий Луценко потребовал отвода прокуроров, причастных к этому делу. По его словам, во втор..... Судьи отказали Юрию Луценко в отводе, задействованных в деле и находящихся в зале суда. Данное решение огласил судья Апелляционного суда Киева Олег Присяжнюк после того, как вернулся из совещательной комнаты.«Такое решение, принятое Европейским судом, не является основанием для отвода», - заявил судья.Как известно, сегодня во время заседания Апелляционного суда по рассмотрению жалобы экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на приговор Печерского районного суда по делу о незаконном продлении слежки за водителем экс-заместителя главы СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко, Юрий Луценко потребовал отвода, причастных к этому делу. По его словам, во втор..... Читать новость...

Луценко потребовал отвода прокуроров...

Апелляционный суд Киева продолжил сегодня рассмотрение жалобы экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на приговор Печерского районного суда по делу о незаконном продлении слежки за водителем экс-заместителя главы СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко. Юрий Луценко, по случаю годовщины Оранжевой революции, на заседание суда пришел в темном свитере с оранжевой ленточкой.

В начале судебного заседания экс-министр подчеркнул, что основой для его ареста послужило общение со СМИ.

"Меня арестовали за то, что я посмел отказаться от дачи показаний на следствии, что я общался со СМИ. Само собой, очевидно, что это решение есть незаконным. Ни в старом, ни в новом УПК нет таких оснований для а..... Апелляционный суд Киева продолжил сегодня рассмотрение жалобы экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на приговор Печерского районного суда по делу о незаконном продлении слежки за водителем экс-заместителя главы СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко. Юрий Луценко, по случаю годовщины Оранжевой революции, на заседание суда пришел в темном свитере с оранжевой ленточкой.В начале судебного заседания экс-министр подчеркнул, что основой для его ареста послужило общение со СМИ."Меня арестовали за то, что я посмел отказаться от дачи показаний на следствии, что я общался со СМИ. Само собой, очевидно, что это решение есть незаконным. Ни в старом, ни в новом УПК нет таких оснований для а..... Читать новость...

ГПУ изменила порядок назначения областных прокуроров...



Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин решил частично изменить порядок рассмотрения материалов по назначению на должности руководителей областных прокуратур и их заместителей. Кроме того, изменения коснутся назначения городских, районных в городах, районных и межрайонных прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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«Материалы на назначение прокуроров будут согласовываться заместителями генерального прокурора Украины. Все кандидаты будут проходить собеседования для выяснения профессионального уровня и подготовленности к работе на руководящих должностях», - ска..... Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин решил частично изменить порядок рассмотрения материалов по назначению на должности руководителей областных прокуратур и их заместителей. Кроме того, изменения коснутся назначения городских, районных в городах, районных и межрайонных. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.Читайте: Генпрокурор требует проверить деятельность всех региональныхво время Революции Достоинства«Материалы на назначениебудут согласовываться заместителями генерального прокурора Украины. Все кандидаты будут проходить собеседования для выяснения профессионального уровня и подготовленности к работе на руководящих должностях», - ска..... Читать новость...