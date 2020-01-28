Новость В Офисе вице-президента США отреагировали на слова Болтона Добавлено: 2020-01-28 13:34:14 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не просил вице-президента Майкла Пенса обсуждать расследование по делу бывшего вице-президента Джозефа Байдена на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава аппарата Пенса Марк Шорт.

«В каждом разговоре президента и вице-президента в рамках подготовки к нашей поездке в Польшу президент постоянно выражал свое недовольство тем, что Соединенные Штаты несут львиную долю ответственности за оказание помощи Украине и что европейские страны не выполняют свою роль. Президент также выражал обеспокоенность коррупцией в Украине. Я ни разу не слышал, чтобы он связывал помощь Украине с расследованиями в отношении семьи Байдена или (украинской энергетической компании) Burisma», - отметил он.

По его словам, Белый дом «обычно не делится (информацией) и не обсуждает беседы между президентом и вице-президентом». Однако Трамп дал ему «разрешение внести ясность в связи с журналистским бешенством вокруг предполагаемых бесед».

ЧИТАЙТЕ: Трамп отреагировал на слова Болтона о военной помощи Украине

Ранее Болтон заявил, что Трамп собирался заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока она не начнет расследование в отношении его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера.

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«Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел», - написала она в Facebook.

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Офис президента прокомментировал поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

«Пожар в здании бывшей руководительнице НБУ - брутальное преступление, скорейшее раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд)», - отметили в пресс-службе ОП.

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Трамп отреагировал на слова Болтона о военной помощи Украине...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг заявление его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона о блокировке военной помощи для Украины.

«Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в частности Байдена. Вообще-то, он никогда не жаловался на это во время своего очень публичного увольнения. Если Джон Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать книгу», - написал он в Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что его администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая администрация.

«Учитывая все сказанное выше, стенограммы моих звон..... Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг заявление его бывшего советника по национальной безопасности Джонао блокировке военной помощи для Украины.«Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в частности Байдена. Вообще-то, он никогда не жаловался на это во время своего очень публичного увольнения. Если Джон Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать книгу», - написал он в Twitter.Американский лидер подчеркнул, что его администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая администрация.«Учитывая все сказанное выше, стенограммы моих звон..... Читать новость...

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что восток Украины это якобы «исконно русские территории». Об этом сообщает «Украинская правда».

«Мы осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Мы однозначно это осуждаем, никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях», - отметил он.

Официальное заявление МИД будет обнародова..... Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что восток Украины это якобы «исконно русские территории». Об этом сообщает «Украинская правда».«Мы осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Мы однозначно это осуждаем, никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях», - отметил он.Официальное заявление МИД будет обнародова..... Читать новость...

В Офисе президента рассказали о беседе Зеленского и Путина...

Офис президента Украины рассказал о телефонном разговоре Владимира Зеленского с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения. Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибло четверо украинских военнослужащих. Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость повторения подобного», - говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

«Т..... Офис президента Украины рассказал о телефонном разговоре Владимира Зеленского с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.«Была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения. Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибло четверо украинских военнослужащих. Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость повторения подобного», - говорится в сообщении пресс-службы.Стороны также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.«Т..... Читать новость...

В АП отреагировали на петицию об отставке президента...

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан прокомментировал петицию об отставке Владимира Зеленского .

«Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента», - отметил он в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

В то же время Богдан подчеркнул, что в команде Зеленского осознают, что часть украинцев недовольна действиями президента.

«Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения, и чт..... Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан прокомментировал петицию об отставке Владимира Зеленского .«Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента», - отметил он в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».В то же время Богдан подчеркнул, что в команде Зеленского осознают, что часть украинцев недовольна действиями президента.«Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения, и чт..... Читать новость...

Израильские спецслужбы вели прослушку в офисе президента Фра...

Израильские спецслужбы вели прослушку Елисейского дворца. Об этом сообщают в изданни Le Monde, которое ссылается на материалы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По данным издания, прослушивающая аппаратура была установлена в офисе президента Франции во время президентской кампании в 2012 году. Материалы Агентства национальной безопасности гласят, что данная инициатива исходила нет от Соединенных Штатов Америки, а от израильской разведки «Моссад».

Напомним, что недавно немецкий канцлер Ангела Меркель обратилась к США с требованиями объяснить информацию о прослушке ее мобильного телефона. Немецкий канцлер заверят, что прослушка велась американскими спецслужбами.

..... Израильские спецслужбы вели прослушку Елисейского дворца. Об этом сообщают в изданни Le Monde, которое ссылается на материалы Агентства национальной безопасности (АНБ). По данным издания, прослушивающая аппаратура была установлена в офисе президента Франции во время президентской кампании в 2012 году. Материалы Агентства национальной безопасности гласят, что данная инициатива исходила нет от Соединенных Штатов Америки, а от израильской разведки «Моссад».Напомним, что недавно немецкий канцлер Ангела Меркель обратилась кс требованиями объяснить информацию о прослушке ее мобильного телефона. Немецкий канцлер заверят, что прослушка велась американскими спецслужбами...... Читать новость...

В ПАСЕ избрали президента и вице-президента ...

Главой Парламентской ассамблеи Совета Европы избран бельгиец Рик Дамс. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

«Поздравляем Рика Дамса из Бельгии, только что избранного Президентом Парламентской ассамблеи сроком на один год, с возможностью продления», - говорится в сообщении.

Вице-президентом назначен депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александр Мережко.

«Должность вице-президента чрезвычайно ответственна, так как он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в сос..... Главой Парламентской ассамблеи Совета Европы избран бельгиец Рик Дамс. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.«Поздравляем Рика Дамса из Бельгии, только что избранного Президентом Парламентской ассамблеи сроком на один год, с возможностью продления», - говорится в сообщении.Вице-президентом назначен депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александр Мережко.«Должностьчрезвычайно ответственна, так как он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в сос..... Читать новость...