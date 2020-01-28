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В Офисе вице-президента США отреагировали на слова Болтона
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|Добавлено:
|2020-01-28 13:34:14
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не просил вице-президента Майкла Пенса обсуждать расследование по делу бывшего вице-президента Джозефа Байдена на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава аппарата Пенса Марк Шорт.
«В каждом разговоре президента и вице-президента в рамках подготовки к нашей поездке в Польшу президент постоянно выражал свое недовольство тем, что Соединенные Штаты несут львиную долю ответственности за оказание помощи Украине и что европейские страны не выполняют свою роль. Президент также выражал обеспокоенность коррупцией в Украине. Я ни разу не слышал, чтобы он связывал помощь Украине с расследованиями в отношении семьи Байдена или (украинской энергетической компании) Burisma», - отметил он.
По его словам, Белый дом «обычно не делится (информацией) и не обсуждает беседы между президентом и вице-президентом». Однако Трамп дал ему «разрешение внести ясность в связи с журналистским бешенством вокруг предполагаемых бесед».
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Ранее Болтон заявил, что Трамп собирался заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока она не начнет расследование в отношении его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера.
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