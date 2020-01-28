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Евросоюз расширил санкции против РФ из-за крымских выборов

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Добавлено:2020-01-28 14:20:44
Корреспондент:Алексей Свидров

  Министры Европейского союза поддержали расширение санкций, связанных с аннексией Крыма Российской Федерацией. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

 «Министры ЕС решили добавить семь человек к своему режиму санкций в отношении лиц / субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом и российскими выборами, которые состоялись там в сентябре. Сейчас в списке есть 177 человек и 44 организации», - говорится в сообщении.

 В частности, в санкционный список попали губернаторы и члены избиркома, причастные к выборам.

 Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

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