Новость Евросоюз расширил санкции против РФ из-за крымских выборов Добавлено: 2020-01-28 14:20:44 Корреспондент: Алексей Свидров

Министры Европейского союза поддержали расширение санкций, связанных с аннексией Крыма Российской Федерацией. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Министры ЕС решили добавить семь человек к своему режиму санкций в отношении лиц / субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом и российскими выборами, которые состоялись там в сентябре. Сейчас в списке есть 177 человек и 44 организации», - говорится в сообщении.

В частности, в санкционный список попали губернаторы и члены избиркома, причастные к выборам.

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

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Европейский Союз принял решение о расширении односторонних санкций против Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении, которое было принято на уровне министров иностранных дел итогам заседания Совета ЕС.

Новые санкции против КНДР предусматривают ограничения на торговлю нефтью, проведение финансовых транзакций и создание совместных предприятий.

«Принимая во внимание угрозу международному миру и стабильности, продолжающую исходить от КНДР, новые запретительные меры приняты, чтобы оказать давление на КНДР для выполнения ее международных обязательств, отраженных в нескольких резолюциях Совета безопасности ООН», – говорится в заявлении.

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Белый дом расширил санкции против КНДР...

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против КНДР. Обновленный «черный» список был опубликован на сайте Министерства финансов США.

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Сообщается, что в перечень попали компании и корабли, которые помогают КНДР обходить санкции ООН. Всего в списке числится 27 судоходных и транспортных компаний, 28 кораблей из разных стран и одно физическое лицо.

«Судоходство является основным средством, с помощью которого КНДР обходит санкции», - говорится в документе.

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Совбез ООН расширил санкции против КНДР...

Совбез ООН на последнем заседании расширил санкции против КНДР. Резолюцию поддержали попали единогласно 15 голосами.

В санкционный список попали 14 физических лиц, в основном госслужащих и представителей торговых компаний КНДР, а также четыре юридических лица Северной Кореи. Среди них - стратегические ракетные войска народной армии КНДР.

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«Под санкции попала северокорейская корпорация Kumsan, которая, по некоторым сведениям, управляется генеральным бюро по атомной энергии КНДР. В списке также находится банк Коре (Koryo), который был основан в 1994 году при министерстве обороны КНДР и осуществляет платежи по внешнеторговым операциям. Кроме тог..... Совбез ООН на последнем заседанииКНДР. Резолюцию поддержали попали единогласно 15 голосами.В санкционный список попали 14 физических лиц, в основном госслужащих и представителей торговых компаний КНДР, а также четыре юридических лица Северной Кореи. Среди них - стратегические ракетные войска народной армии КНДР.ЧИТАЙТЕ: КНДР провела испытания новой ПВО«Подпопала северокорейская корпорация Kumsan, которая, по некоторым сведениям, управляется генеральным бюро по атомной энергии КНДР. В списке также находится банк Коре (Koryo), который был основан в 1994 году при министерстве обороны КНДР и осуществляет платежи по внешнеторговым операциям. Кроме тог..... Читать новость...

Саммит ЕС расширил санкции против России...

ЕС официально ужесточил санкции против России за ее позицию по Украине.

Саммит глав государств и правительств ЕС согласовал новое расширение санкций в отношении РФ, однако не принял секторальных торгово-экономических ограничений. Эту информацию официально подтвердил президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей, передает УНН.

В частности, санкции против России усиливаются в связи с тем, что Россией должным образом не выполняются предыдущие договоренности о деэскалации ситуации и напряженности на востоке Украины, а также из-за невыполнения данных ею обещаний. Совету ЕС было дано задание принять правовые документы и быстро принять решение относительно списка лиц, подпада..... ЕС официально ужесточилРоссии за ее позицию по Украине.Саммит глав государств и правительств ЕС согласовал новое расширение санкций в отношении РФ, однако не принял секторальных торгово-экономических ограничений. Эту информацию официально подтвердил президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей, передает УНН.В частности,России усиливаются в связи с тем, что Россией должным образом не выполняются предыдущие договоренности о деэскалации ситуации и напряженности на востоке Украины, а такженевыполнения данных ею обещаний. Совету ЕС было дано задание принять правовые документы и быстро принять решение относительно списка лиц, подпада..... Читать новость...

СНБО расширил санкции против российских компаний...

Совет национальной безопасности и обороны Украины обновил санкционные списки.

«По инициативе Кабинета министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции к 30 юридическим и 14 физическим лицам, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1762 физических лица и 786 юридических лиц», – говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции симметричны санкциям, введенным США против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.

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В частности, санкции введены против: Научно-исследовательский институт "..... Совет национальной безопасности и обороны Украины обновил санкционные списки.«По инициативе Кабинета министров Украины и Службы безопасности Украины были введенык 30 юридическим и 14 физическим лицам, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1762 физических лица и 786 юридических лиц», – говорится в сообщении.Отмечается, чтосимметричны санкциям, введенным СШАюридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.ЧИТАЙТЕ: Климкин прокомментировал продление санкцийРФВ частности,введены: Научно-исследовательский институт "..... Читать новость...

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РФ...

Европейский союз продлил индивидуальные санкции против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - говорится в сообщении.

Ограничительные меры включают заморозку активов и ограничения на поездки. Они касаются 170 физических и 44 юридических лиц.

Санкции продлены до 15 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что Комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper) принял решение продлить на шесть месяцев индивидуальные санкции против Российской Федерации.

Напомним, в июн..... Европейский союз продлил индивидуальныеРоссийской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.«Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - говорится в сообщении.Ограничительные меры включают заморозку активов и ограничения на поездки. Они касаются 170 физических и 44 юридических лиц.Санкции продлены до 15 марта 2020 года.Ранее сообщалось, что Комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper) принял решение продлить на шесть месяцев индивидуальныеРоссийской Федерации.Напомним, в июн..... Читать новость...