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|Новость
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Евросоюз расширил санкции против РФ из-за крымских выборов
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|Добавлено:
|2020-01-28 14:20:44
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Министры Европейского союза поддержали расширение санкций, связанных с аннексией Крыма Российской Федерацией. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«Министры ЕС решили добавить семь человек к своему режиму санкций в отношении лиц / субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом и российскими выборами, которые состоялись там в сентябре. Сейчас в списке есть 177 человек и 44 организации», - говорится в сообщении.
В частности, в санкционный список попали губернаторы и члены избиркома, причастные к выборам.
Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.
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«Судоходство является основным средством, с помощью которого КНДР обходит санкции
», - говорится в документе.
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КНДР. Резолюцию поддержали попали единогласно 15 голосами.
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попала северокорейская корпорация Kumsan, которая, по некоторым сведениям, управляется генеральным бюро по атомной энергии КНДР. В списке также находится банк Коре (Koryo), который был основан в 1994 году при министерстве обороны КНДР и осуществляет платежи по внешнеторговым операциям. Кроме тог..... Читать новость...
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симметричны санкциям, введенным США против
юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.
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Ранее продление санкций поддержали постоянные представители стран Европейского союза.
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