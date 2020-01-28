Новость Названа дата запуска электронных больничных в Украине Добавлено: 2020-01-28 15:22:33 Корреспондент: Алексей Свидров

Внедрение электронного больничного в Украине планируется с 1 апреля 2020 года. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает «Укринформ».

«Минсоцполитики совместно с Министерством здравоохранения планирует запускать с 1 апреля электронные больничные», - отметил он.

Подчеркивается, что процесс выдачи электронного больничного будет автоматизирован.

В частности, каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Далее информация через реестр в Пенсионном Фонде автоматически будет передаваться в Фонд социального страхования, и там сразу будут знать, что человек заболел и ему положена компенсация, поскольку он является плательщиком единого социального взноса.

«Планируется, что больничный, который будет открывать врач, будет иметь фиксированный срок. Сейчас в стране работают протоколы. Каждая болезнь в среднем имеет соответствующее количество дней для лечения. Например, определенной болезнью человек болеет 6 дней. Больничный сразу открывается на 6 дней. Он открывается закрытым. Если человек поправил свое здоровье, он может не идти к врачу, чтобы закрыть больничный, а просто выходит на работу. Если же человек требует еще лечения, он обращается снова к врачу и в день закрытия предыдущего больничного открывается новый», - добавил Коваль.

По его словам, в случае, когда человек выходит на работу раньше, - до дня закрытия больничного, «этот механизм также отработан и будет прописан в отдельном приказе Минздрава, который до конца этой недели будет полностью доработан».

Информацию о больничных своих работников работодатели будут получать из соответствующих электронных систем.

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