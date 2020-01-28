Новость «Интер» подписал Эриксена Добавлено: 2020-01-28 16:00:41 Корреспондент: Алексей Свидров

27-летний датский атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен стал игроком миланского «Интера». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Я не мог дождаться момента, когда присоединюсь к клубу. Здорово быть здесь, счастлив стать игроком "Интера". Я воодушевлен и не могу дождаться, чтобы предстать перед фанатами. Я уже получил от них теплый прием, это было фантастически. Отлично себя чувствую. "Интер" – это фантастический клуб. Я знаю Конте со времен "Тоттенхэма", мы играли против его "Челси", это было очень сложно. С воодушевлением жду возможности узнать его лучше, понять, как играют его команды», - сказал сам футболист.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до 2024 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне датчанин сыграл 28 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забив 3 мяча и сделав 3 результативные передачи.

В этой зимнее трансферное окно «Интер» уже подписал Эшли Янга и Виктора Мозеса.

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Эвра перейдет в «Интер», - СМИ...



Левый защитник английского «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра уже сегодня проведет последний матч в составе «Красных дьяволов». Во время летнего межсезонья французский защитник перейдет в миланский «Интер». Об этом со ссылкой на The Telegraph сообщает football.ua.

Стоит отметить, что у 32-летнего французского футболиста после этого сезона заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед». Кроме того, сейчас у Патриса Эвра есть соответствующая договоренность с «Интером». Ожидается, что Эвра перейдет в «Интер» на правах свободного агента.

Руководство английского клуба было не против продлить контракт с Патрисом Эвра. Однако са..... Левый защитник английского «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра уже сегодня проведет последний матч в составе «Красных дьяволов». Во время летнего межсезонья французский защитник перейдет в миланский «Интер». Об этом со ссылкой на The Telegraph сообщает football.ua.Стоит отметить, что у 32-летнего французского футболиста после этого сезона заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед». Кроме того, сейчас у Патриса Эвра есть соответствующая договоренность с «Интером». Ожидается, что Эвра перейдет в «Интер» на правах свободного агента.Руководство английского клуба было не против продлить контракт с Патрисом Эвра. Однако са..... Читать новость...

Лукаку перешел в «Интер»...

26-летний бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку перебрался в миланский «Интер». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Стороны заключили контракт, рассчитанный на 5 лет.

По информации СМИ, трансфер обошелся в 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лукаку сыграл в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забив 15 голов и сделав 1 ассист.

Бельгиец также выступал за «Эвертон», «Челси» и «Андерлехт».

Ранее сообщалось, что 33-летний уругвайский защитник Диего Годин стал игроком миланского «Интера».

Напомним, что «Интер» возг..... 26-летний бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку перебрался в миланский «Интер». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Стороны заключили контракт, рассчитанный на 5 лет.По информации СМИ, трансфер обошелся в 80 миллионов евро.В прошлом сезоне Лукаку сыграл в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забив 15 голов и сделав 1 ассист.Бельгиец также выступал за «Эвертон», «Челси» и «Андерлехт».Ранее сообщалось, что 33-летний уругвайский защитник Диего Годин стал игроком миланского «Интера».Напомним, что «Интер» возг..... Читать новость...

«Интер» подпишет Санчеса...

30-летний чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес вернется в Италию, где будет защищать цвета миланского «Интера». Об этом сообщает в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации СМИ, стороны договорили об аренде с правом выкупа.

В прошлом сезоне Санчес провел 27 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Ранее чилиец выступал за лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону», «Удинезе», «Ривер Плейт», «Коло-Коло» и «Кобрелоу».

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Ранее сообщалось, что «Интер&raq..... 30-летний чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес вернется в Италию, где будет защищать цвета миланского «Интера». Об этом сообщает в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.По информации СМИ, стороны договорили об аренде с правом выкупа.В прошлом сезоне Санчес провел 27 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.Ранее чилиец выступал за лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону», «Удинезе», «Ривер Плейт», «Коло-Коло» и «Кобрелоу».ЧИТАЙТЕ: Лосано перебрался в «Наполи»Ранее сообщалось, что «Интер&raq..... Читать новость...

Годин перебрался в «Интер»...

33-летний уругвайский защитник Диего Годин стал игроком миланского «Интера». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Контракт рассчитан до 2022 года. Футболист перешел на правах свободного агента.

По информации СМИ, его зарплата составит 6,75 млн евро за сезон.

Последним клубом Година был мадридский «Атлетико», цвета которого он защищал с 2010 года. Также в его активе выступления за «Вильярреал», «Насьональ» и «Серро».

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Напомним, что «Интер» возглавил 49-летний итальянский специалист Антонио Конте.

..... 33-летний уругвайский защитник Диего Годин стал игроком миланского «Интера». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Контракт рассчитан до 2022 года. Футболист перешел на правах свободного агента.По информации СМИ, его зарплата составит 6,75 млн евро за сезон.Последним клубом Година был мадридский «Атлетико», цвета которого он защищал с 2010 года. Также в его активе выступления за «Вильярреал», «Насьональ» и «Серро».ЧИТАЙТЕ: Караваев стал игроком «Динамо»Напомним, что «Интер» возглавил 49-летний итальянский специалист Антонио Конте...... Читать новость...

«Интер» откажется от «Сан-Сиро»?...



Миланский клуб вскоре может переехать со знаменитого стадиона «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро»). Об этом стало известно от почетного президента «Интера» Массимо Моратти.

В частности, почетный президент «нерадзурри» дал понять, что «Интер» может построить себе новый стадион.

Стало известно, что новый владелец «Интера» Эрик Тохир сейчас находится в Милане. По имеющимся данным, на этой неделе Эрик Тохир проведет встречу с Роберто Марони, губернатором региона Ломбардия.

«Мы уже говорили о земле выставочного центра. Вполне естественно говорить и о новом стадионе. Эрик Тохир продолжит работу в этом направлении, чтобы у..... Миланский клуб вскоре может переехать со знаменитого стадиона «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро»). Об этом стало известно от почетного президента «Интера» Массимо Моратти.В частности, почетный президент «нерадзурри» дал понять, что «Интер» может построить себе новый стадион.Стало известно, что новый владелец «Интера» Эрик Тохир сейчас находится в Милане. По имеющимся данным, на этой неделе Эрик Тохир проведет встречу с Роберто Марони, губернатором региона Ломбардия.«Мы уже говорили о земле выставочного центра. Вполне естественно говорить и о новом стадионе. Эрик Тохир продолжит работу в этом направлении, чтобы у..... Читать новость...

«Интер» вернет Моуринью?...



Руководство миланского «Интера» рассматривает вариант с возвращением одиозного португальского наставника. Об этом сообщает ресурс isport.ua.

По имеющимся данным, президент миланского «Интера» Эрик Тохир лично выразил желание, чтобы португалец Жозе Моуринью снова начал тренировать его команду. Как утверждает источник, руководство «Интера» в данный момент недовольно работой Вальтера Маццарри. В частности, боссы «нерадзурри» видят в лице «Особенного» идеальную замену для нынешнего наставника команды.

Напомним, что ранее Моуринью уже тренировал миланский клуб. Вместе с «Интером» Жозе Моуринью выиграл чемпионат, Кубок и С..... Руководство миланского «Интера» рассматривает вариант с возвращением одиозного португальского наставника. Об этом сообщает ресурс isport.ua.По имеющимся данным, президент миланского «Интера» Эрик Тохир лично выразил желание, чтобы португалец Жозе Моуринью снова начал тренировать его команду. Как утверждает источник, руководство «Интера» в данный момент недовольно работой Вальтера Маццарри. В частности, боссы «нерадзурри» видят в лице «Особенного» идеальную замену для нынешнего наставника команды.Напомним, что ранее Моуринью уже тренировал миланский клуб. Вместе с «Интером» Жозе Моуринью выиграл чемпионат, Кубок и С..... Читать новость...

Телеканалу "Интер" продлили лицензию на 7 лет...

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании принял решение о продлении лицензии телеканалу "Интер" на семь лет, передает корреспондент УНН.

На заседании, в частности было рассмотрено заявление ЧАО "Телеканал" Интер", о продлении срока действия лицензии на вещание. По результатам рассмотрения заявления комиссия приняла решение о продлении лицензии сроком на 7 лет. Сейчас заседание продолжается, так Нацсовет добавил в повестку дня проект об утверждении размеров штрафов за нарушение телеканалами их лицензий.

Как сообщал УНН, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу..... Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании принял решение о продлении лицензии телеканалу "Интер" на семь лет, передает корреспондент УНН.На заседании, в частности было рассмотрено заявление ЧАО "Телеканал" Интер", о продлении срока действия лицензии на вещание. По результатам рассмотрения заявления комиссия приняла решение о продлении лицензии сроком на 7 лет. Сейчас заседание продолжается, так Нацсовет добавил в повестку дня проект об утверждении размеров штрафов за нарушение телеканалами их лицензий.Как сообщал УНН, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу..... Читать новость...

"Азов" заблокировал телеканал "Интер"...

Активисты гражданского корпуса «Азова» заблокировали все входы телеканала «Интер» в Киеве. Об этом сообщается на сайте корпуса. Активисты требуют остановить «кремлевскую цензуру на украинском телевидении». Они скандируют «Нет российской пропаганде», «Интер опомнись!» и «Интер - рупор Кремля».

«Мы не против свободы слова, мы против кремлевской цензуры на украинском телевидении! На «Интере» работает много ребят, которые действительно хорошие журналисты, но все они находятся под кремлевской цензурой» - заявляют активисты.

В то же время, как утверждают «азовцы», к ним вышел начальн..... Активисты гражданского корпуса «Азова» заблокировали все входы телеканала «Интер» в Киеве. Об этом сообщается на сайте корпуса. Активисты требуют остановить «кремлевскую цензуру на украинском телевидении». Они скандируют «Нет российской пропаганде», «Интер опомнись!» и «Интер - рупор Кремля».«Мы не против свободы слова, мы против кремлевской цензуры на украинском телевидении! На «Интере» работает много ребят, которые действительно хорошие журналисты, но все они находятся под кремлевской цензурой» - заявляют активисты.В то же время, как утверждают «азовцы», к ним вышел начальн..... Читать новость...