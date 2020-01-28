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В 2019 году на Донбассе погибли 19 мирных жителей, - Сайдик
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|Добавлено:
|2020-01-28 16:30:39
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Бывший представитель действующего главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европы в Украине и Трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик заявил, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения по сравнению с предыдущими годами войны на Донбассе. Об этом сообщает «Укринформ».
«Если мы посмотрим на цифры - цифры жертв гражданского населения - 2019 год был лучшим годом, если мы говорим о статистике жертв среди гражданского населения. Гораздо меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей», - отметил он.
Так, в 2016 году было зафиксировано 88 погибших и 354 раненых, а в 2019 году -19 погибших и 128 раненых.
«И мы не должны забывать, что надо еще больше работать и активизировать все наши усилия для того, чтобы достичь нулевого показателя жертв среди гражданского населения», - добавил Сайдик.
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