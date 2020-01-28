Новость В 2019 году на Донбассе погибли 19 мирных жителей, - Сайдик Добавлено: 2020-01-28 16:30:39 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывший представитель действующего главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европы в Украине и Трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик заявил, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения по сравнению с предыдущими годами войны на Донбассе. Об этом сообщает «Укринформ».

«Если мы посмотрим на цифры - цифры жертв гражданского населения - 2019 год был лучшим годом, если мы говорим о статистике жертв среди гражданского населения. Гораздо меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей», - отметил он.

Так, в 2016 году было зафиксировано 88 погибших и 354 раненых, а в 2019 году -19 погибших и 128 раненых.

«И мы не должны забывать, что надо еще больше работать и активизировать все наши усилия для того, чтобы достичь нулевого показателя жертв среди гражданского населения», - добавил Сайдик.

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На протяжении минувшей ночи террористы активно обстреливали поселок Станицу Луганскую, а также близлежащие населенные пункты. Обстрел велся из тяжелой артиллерии, РСЗО «Град» и минометов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

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За минувшие сутки в Донецкой области погибли 7 мирных жителе...



За минувшие сутки на территории Донецкой области в результате обстрелов со стороны террористов погибли 7 мирных жителей. Кроме того, 10 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом информирует пресс-служба главного управления МВД Украины в Донецкой области.

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«Большинство мирных граждан погибли в результате артиллерийского удара террористов по Дебальцево, Углегорску и близлежащим населенным пунктам», - отмечается в сообщении МВД Украины.

По имеющимся данным, в городе Дебальцево у дома по улице Комсомольской были обнаружены тела молодой супружеской пары. В МВД сообщили также, что дв..... За минувшие сутки на территории Донецкой области в результате обстрелов со стороны террористов. Кроме того, 10получили ранения различной степени тяжести. Об этом информирует пресс-служба главного управления МВД Украины в Донецкой области.Читайте: В районе Дебальцево идет артиллерийское противостояние, - Тымчук«Большинствогражданв результате артиллерийского удара террористов по Дебальцево, Углегорску и близлежащим населенным пунктам», - отмечается в сообщении МВД Украины.По имеющимся данным, в городе Дебальцево у дома по улице Комсомольской были обнаружены тела молодой супружеской пары. В МВД сообщили также, что дв..... Читать новость...

От удара американского беспилотника в Йемене погибли не мене...



По сообщению китайского информационного агентства «Синьхуа», которое ссылается на источник в местной администрации, в воскресенье, по меньшей мере, 14 мирных жителей погибли в результате удара американского беспилотного летательного аппарата в центральном районе Йемена.

«Американский беспилотный летательный аппарат промахнулся мимо цели - предполагаемых боевиков «Аль-Каиды», - и удар пришелся по двум транспортным средствам в городе Радда провинции Эль-Бейда, в результате чего 14 гражданских лиц, в том числе и две женщины, погибли», - сообщил агентству представитель местных властей, пожелавший остаться неназванным.

Как сообщает &l..... По сообщению китайского информационного агентства «Синьхуа», которое ссылается на источник в местной администрации, в воскресенье, по меньшей мере, 14в результате удара американского беспилотного летательного аппарата в центральном районе Йемена.«Американский беспилотный летательный аппарат промахнулся мимо цели - предполагаемых боевиков «Аль-Каиды», - и удар пришелся по двум транспортным средствам в городе Радда провинции Эль-Бейда, в результате чего 14 гражданских лиц, в том числе и две женщины,», - сообщил агентству представитель местных властей, пожелавший остаться неназванным.Как сообщает &l..... Читать новость...

Ситуация на востоке Украины. За сутки в Донецке погибли 10 м...



В ночь с 16 на 17 августа Донецк вновь подвергся артобстрелам. В результате обстрелов пострадал ряд жилых домов в городе Моспино в Петровском районе Донецка. В целом, минувшая ночь в Донецке прошла напряженно, звуки взрывов и залпов были слышны по всему города.

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..... В ночь с 16 на 17 августа Донецк вновь подвергся артобстрелам. В результате обстрелов пострадал ряд жилых домов в городе Моспино в Петровском районе Донецка. В целом, минувшая ночь в Донецке прошла напряженно, звуки взрывов и залпов были слышны по всему города.За минувшие сутки в результате боевых действий на территории Донецка погибло 10. Кроме того, 8получили ранения различной степени тяжести. Массированные артобстрелы пришлись на Петровский район города. Стало известно, что в результате массированных обстрелов пострадал ряд жилых домов, которые расположены на 6 улицах - Кирпичнозаводской, Клубной, Полухина, Лейтенанта Николенко, Дунаевской и Косарева...... Читать новость...

В результате обстрела Краматорска погибли 4 военных и 7 мирн...

В результате обстрела Краматорска погибли семь жителей города и четверо военных, много раненых. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады Украины.

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Она отметила: «К сожалению, среди гражданского населения на сегодняшний день погибли семь человек и больше 20 находятся с очень тяжелыми ранениями, из которых девять - в критическом состоянии, а четверо из числа раненых – дети».

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