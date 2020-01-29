Новость Ткаченко рассказал о законе «О медиа» Добавлено: 2020-01-29 12:01:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Законопроект «О медиа» предусматривает два типа регулирования средств массовой информации. Об этом заявил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, передает «Укринформ».

«Законом предусматривается два типа регулирования. Это обязательное лицензирование, которое касается аудиовизуальных медиа в том случае, если речь идет об ограниченном радиочастотном ресурсе. Во всех остальных случаях предусмотрена регистрация, которая касается онлайн-медиа, цифровых платформ и т.д.», - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день медиасфера регулируется 5 или 6 законами, принятыми преимущественно в середине 90-х годов. Ткаченко добавил, что подходы, которые были ранее, сегодня уже не актуальны.

«Какие субъекты будет регулировать данный закон? Это аудиовизуальные медиа, субъекты в сфере печатных медиа, онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, платформы общего доступа к информации, поставщики электронных коммуникационных услуг», - сказал глава комитета.

Ткаченко подчеркнул, что разработчики законопроекта исходили из законодательных требований Европейской конвенции по правам человека, практик Европейского суда, европейской конвенции о трансграничном телевидении, директив Европейского парламента 2013 года и изменений директивы ЕС 2018 года.

Напомним, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что законопроект Министерства культуры Украины о медиа является серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность.

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир раскритиковал украинский законопроект о борьбе с дезинформацией.

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