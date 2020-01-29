Новость Зеркаль будет работать в «Нафтогазе» Добавлено: 2020-01-29 12:30:56 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В "Нафтогазе" в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, по захваченным Россией активам группы "Нафтогаз" в АР Крым», - говорится в сообщении.

Зеркаль обладает 25-летним опытом работы юристом в частном и государственном секторе (Министерстве иностранных дел Украины и Министерстве юстиции Украины). Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по вопросам сравнительного анализа украинского законодательства.

Во время работы в Министерстве юстиции участвовала во всех раундах переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, соглашениям между Украиной и ЕС о реадмиссии и об упрощении визового режима. Была представлена в делегациях Украины на переговорах с ЕС, ООН, НАТО и Советом Европы.

В Министерстве иностранных дел Украины Елена Зеркаль с 2014 года занималась вопросами европейской интеграции, а также представляла Украину в делах против России (о финансировании терроризма и расовой дискриминации, нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушении иммунитета военных кораблей и членов экипажа).

В течение двух лет она была вовлечена в работу украинской команды в переговорах о продолжении транзита российского газа в Европу после 2019 года.

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