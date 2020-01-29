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|Новость
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Минздрав Украины усилил меры безопасности из-за коронавируса
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|Добавлено:
|2020-01-29 13:03:44
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Министерство здравоохранения Украины усилило меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса (2019-nCoV) из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
«Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.
С целью обеспечения раннего выявления возможных случаев нового вируса и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий Центром общественного здоровья были разосланы и разъяснены региональным эпидемиологическим службам инструкции ВОЗ.
Также были разработаны и разъяснены: критерии определения случаев инфекции; опросник для пациентов с подозрением на вирус 2019-nCoV; рекомендации по отбору, хранению и транспортировке анализов, рекомендации по профилактике инфекций и инфекционному контролю во время оказания медицинской помощи при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, алгоритм и тактика действий врача в случае подозрения на коронавирус 2019-nCoV; диагностический алгоритм для определения коронавируса 2019-nCoV методом исключения.
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Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса.
Напомним, Кабинет министров утвердил четкий план действий по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.
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. Поддерживать общественный порядок на территории города будут 900 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины
", – сказано в сообщении.
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будут контролировать ситуацию, чтобы не допустить нарушений правопорядка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в местах массового пребывания граждан», – говорится в сообщении.
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