Новость Минздрав Украины усилил меры безопасности из-за коронавируса Добавлено: 2020-01-29 13:03:44 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство здравоохранения Украины усилило меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса (2019-nCoV) из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

С целью обеспечения раннего выявления возможных случаев нового вируса и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий Центром общественного здоровья были разосланы и разъяснены региональным эпидемиологическим службам инструкции ВОЗ.

Также были разработаны и разъяснены: критерии определения случаев инфекции; опросник для пациентов с подозрением на вирус 2019-nCoV; рекомендации по отбору, хранению и транспортировке анализов, рекомендации по профилактике инфекций и инфекционному контролю во время оказания медицинской помощи при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, алгоритм и тактика действий врача в случае подозрения на коронавирус 2019-nCoV; диагностический алгоритм для определения коронавируса 2019-nCoV методом исключения.

ЧИТАЙТЕ: Посольство Украины рекомендует украинцам покинуть КНР

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса.

Напомним, Кабинет министров утвердил четкий план действий по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

СБУ обещает усилить меры безопасности на День независимости ...

Служба безопасности Украины усилила меры безопасности, чтобы в Киеве и других регионах можно было спокойно отпраздновать День независимости Украины. Об этом сказал на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

"Что касается диверсионной работы, мы однозначно усилили меры безопасности. Потому что должны сделать все возможное и невозможное для того, чтоб отпраздновать День независимости спокойно в столице и во всех регионах", - сказал он.

Читайте: Петр Порошенко: "Служба безопасности Украины задержала более 600 членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе"

В.Грицак рассказал, что сегодня работники СБУ провели ..... Служба, чтобы в Киеве и других регионах можно было спокойно отпраздновать День независимости. Об этом сказал на брифинге председатель СлужбыВасилий Грицак, передает корреспондент УНН."Что касается диверсионной работы, мы однозначно. Потому что должны сделать все возможное и невозможное для того, чтоб отпраздновать День независимости спокойно в столице и во всех регионах", - сказал он.Читайте: Петр Порошенко: "Службазадержала более 600 членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе"В.Грицак рассказал, что сегодня работники СБУ провели ..... Читать новость...

По случаю Дню защитника Украины на админгранице с Крымом уси...



На админгранице с Крымом усилены меры безопасности по случаю Дня защитника Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ Максим Сорока.

На админгранице с Крымом выставлены дополнительные пограничные наряды.

"От оккупанта всегда можно ожидать провокаций в любое время. Вместе с тем, на государственные праздники такой риск возрастает. Учитывая ту обстановку, которая сложилась, как и на любые другие праздники, мы обязательно проводим усиление админграницы с оккупированным Крымом.

На всех важных направлениях выставлены дополнительные пограничные наряды, осуществлено усиление вооружением и техникой", - сообщил М.Сорока...... На админгранице с Крымом усиленыпо случаю Дня защитника. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ Максим Сорока.На админгранице с Крымом выставлены дополнительные пограничные наряды."От оккупанта всегда можно ожидать провокаций в любое время. Вместе с тем, на государственные праздники такой риск возрастает. Учитывая ту обстановку, которая сложилась, как и на любые другие праздники, мы обязательно проводим усиление админграницы с оккупированным Крымом.На всех важных направлениях выставлены дополнительные пограничные наряды, осуществлено усиление вооружением и техникой", - сообщил М.Сорока...... Читать новость...

Для предотвращения терактов необходимо усилить меры безопасн...

Чтобы предотвратить диверсии и террористические акты, необходимо, в первую очередь, усилить меры безопасности в крупных городах на юге страны и в Киеве. Такое мнение в эфире телеканала "Украина" высказал генерал армии Украины Николай Маломуж, передает УНН.

Читайте: Во всех киевских учебных заведениях усилят меры безопасности

"Особенно важно сейчас предотвратить такие мероприятия в Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Херсоне и в Киеве", - отметил Н. Маломуж.

Читайте: «С начала проведения антитеррористической отработки уровень преступности в Одессе упал в 2 раза», - МВД

Как сообщал УНН, с 27 декабря 2014 ..... Чтобы предотвратить диверсии и террористические акты, необходимо, в первую очередь, усилитьв крупных городах на юге страны и в Киеве. Такое мнение в эфире телеканала "Украина" высказал генерал армииНиколай Маломуж, передает УНН.Читайте: Во всех киевских учебных заведениях усилят"Особенно важно сейчас предотвратить такие мероприятия в Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Херсоне и в Киеве", - отметил Н. Маломуж.Читайте: «С начала проведения антитеррористической отработки уровень преступности в Одессе упал в 2 раза», - МВДКак сообщал УНН, с 27 декабря 2014 ..... Читать новость...

Нацполиция Украины усилит меры безопасности в метро из-за вз...

Полиция трех украинских городов, где есть метро, переходит на усиленный вариант несения службы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

”В связи с событиями на территории РФ, связанными со взрывами в метрополитене г. Санкт-Петербург, полиция трех городов, где есть метрополитен – в Киеве, Харькове и Днепре – переходит на усиленный вариант несения службы. Соответствующее поручение дано руководством Национальной полиции Украины”, - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что в состав нарядов, которые будут дежурить на станциях метрополитена, будут привлекать кинологов и взрывотехников. Кроме того, службу в метрополи..... Полиция трех украинских городов, где есть метро, переходит на усиленный вариант несения службы.Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции”В связи с событиями на территории РФ, связанными со взрывами в метрополитене г. Санкт-Петербург, полиция трех городов, где есть метрополитен – в Киеве, Харькове и Днепре – переходит на усиленный вариант несения службы. Соответствующее поручение дано руководством Национальной полиции”, - говорится в сообщении.В Нацполиции отметили, что в состав нарядов, которые будут дежурить на станциях метрополитена, будут привлекать кинологов и взрывотехников. Кроме того, службу в метрополи..... Читать новость...

Арсений Яценюк: "В 2015 году на меры безопасности Украины из...

В 2015 году на меры безопасности Украины из бюджета выделены 90 млрд гривен. Об этом заявил Премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время программы "10 минут с Премьером", передает УНН.

"В этом году на безопасность Украины выделены 90 млрд гривен. С начала этого года военнослужащие Вооруженных сил получают дополнительные выплаты в качестве вознаграждения за уничтоженную военную технику противника, успешное выполнение боевых задач, а также за непосредственное участие в боевых действиях", - сказал А.Яценюк.

Он добавил, что такое вознаграждение уже получили более 13 тысяч военнослужащих - более чем 70 млн гривен. Также Арсений Яценюк сообщил, что правител..... В 2015 году наиз бюджета выделены 90 млрд гривен. Об этом заявил Премьер-министрАрсений Яценюк во время программы "10 минут с Премьером", передает УНН."В этом году на безопасностьвыделены 90 млрд гривен. С начала этого года военнослужащие Вооруженных сил получают дополнительные выплаты в качестве вознаграждения за уничтоженную военную технику противника, успешное выполнение боевых задач, а также за непосредственное участие в боевых действиях", - сказал А.Яценюк.Он добавил, что такое вознаграждение уже получили более 13 тысяч военнослужащих - более чем 70 млн гривен. Также Арсений Яценюк сообщил, что правител..... Читать новость...

В Киеве усилены меры безопасности...

В Киеве усилены меры безопасности. За правопорядком следят 900 правоохранителей.

Об этом говорится на странице столичной полиции в Facebook.

"В связи с визитом в столицу иностранных делегаций и проведением футбольного матча и мероприятий с массовым участием граждан в центре города киевская полиция усилила меры безопасности. Поддерживать общественный порядок на территории города будут 900 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины", – сказано в сообщении.

Правоохранители просят граждан соблюдать требования действующего законодательства...... В Киеве усилены. За правопорядком следят 900 правоохранителей.Об этом говорится на странице столичной полиции в Facebook."В связи с визитом в столицу иностранных делегаций и проведением футбольного матча и мероприятий с массовым участием граждан в центре города киевская полиция. Поддерживать общественный порядок на территории города будут 900 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и военнослужащих Национальной гвардии", – сказано в сообщении.Правоохранители просят граждан соблюдать требования действующего законодательства...... Читать новость...

В Киеве усилили меры безопасности...

Пресс-служба киевской полиции сообщает, что правоохранители усилили меры безопасности в центральной части столицы в связи с запланированными акциями, участие в которых примет большое число граждан.

«Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут контролировать ситуацию, чтобы не допустить нарушений правопорядка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в местах массового пребывания граждан», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к охране порядка привлекли около 200 силовиков.

Полиция призывает граждан соблюдать требования действующего законодательства и не создавать конфликтных ситуаций.

ЧИТАЙТЕ: Нацполиция и..... Пресс-служба киевской полиции сообщает, что правоохранителив центральной части столицы в связи с запланированными акциями, участие в которых примет большое число граждан.«Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардиибудут контролировать ситуацию, чтобы не допустить нарушений правопорядка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в местах массового пребывания граждан», – говорится в сообщении.Отмечается, что к охране порядка привлекли около 200 силовиков.Полиция призывает граждан соблюдать требования действующего законодательства и не создавать конфликтных ситуаций.ЧИТАЙТЕ: Нацполиция и..... Читать новость...

На Николаевщине усиливают меры безопасности...



Совет обороны Николаевской области на заседании, которое проводилось в закрытом режиме, принял решение об усилении мер по обеспечению безопасности населенных пунктов области. Как пояснили в пресс-службе Николаевской ОГА, в частности, будет создана группа, которая вместе с общественными формированиями будет обеспечивать безопасность населенных пунктов.

"Мы будем привлекать общественность, активистов, которые сегодня имеют боевой настрой и которые готовы защищать наш родной город и наш регион. Уверяю, что любые сепаратистские проявления, листовки, наклейки с агитационными призывами "о создании Новороссии" и другого рода агитационные материалы пророссийского направления бу..... Совет обороны Николаевской области на заседании, которое проводилось в закрытом режиме, принял решение об усилении мер по обеспечениюнаселенных пунктов области. Как пояснили в пресс-службе Николаевской ОГА, в частности, будет создана группа, которая вместе с общественными формированиями будет обеспечивать безопасность населенных пунктов."Мы будем привлекать общественность, активистов, которые сегодня имеют боевой настрой и которые готовы защищать наш родной город и наш регион. Уверяю, что любые сепаратистские проявления, листовки, наклейки с агитационными призывами "о создании Новороссии" и другого рода агитационные материалы пророссийского направления бу..... Читать новость...