Новость В Минэнерго заявили, что новая методика подсчета цены на газ согласована с МВФ Добавлено: 2020-01-29 13:31:27 Корреспондент: Алексей Свидров

Новая формула определения максимально допустимой цены на газ для населения не противоречит договоренностям Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявили Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В январе 2020 года цены на газ для населения будут на четверть ниже, чем в январе 2019 года. Однако, согласно договоренностям правительства с МВФ, цены на газ для населения должны сравнить с рыночными. Вместе с тем, Украине удалось договориться о транзите газа с Россией, а также из-за теплой зимы, рыночная стоимость газа в Европе упала.

В Минэнерго напомнили: согласно новой формуле определения цены на газ для населения, стоимость газа в Украине будет зависеть от стоимости газа на нидерландском газовом хабе TTF. Затем к этой среднемесячной цене добавляется разница (спрэд) между ценой на хабе TTF и ценой на границе Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе TTF.

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"Поставки газа из РФ за июнь текущего года не уплачены в связи с тем, что цена на поставки природного газа до сих пор не согласована с российской стороной", - сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз-Украина".

По материалам: УНН..... В "Нафтое" объяснили, почему не заплатили зав июне.НАК "Нафто-Украина" не рассчиталась с российскимовым оператором "Газпромом" за поставленный в июнев связи с тем,цена зане быламежду сторонами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании."Поставкиа из РФ за июнь текущего года не уплачены в связи с тем,цена на поставки природногоа до сих пор нес российской стороной", - сообщили в пресс-службе НАК "Нафто-Украина".По материалам: УНН..... Читать новость...