Новость Кравцова уволили с должности главы «Укрзализныци» Добавлено: 2020-01-29 14:21:27 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины согласовал освобождение от должности главы правления АО «Укрзализныця» Евгения Кравцова. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Укринформ».

Он занимал данную должность с 10 января 2019 года. При этом Кравцов был исполняющим обязанности председателя правления компании с августа 2017 года.

30 декабря 2019 Кравцов года сообщил о том, что подал на рассмотрение наблюдательного совета АО «Укрзализныця» заявление о досрочном прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал подписание «Меморандума о взаимопонимании» между «Укрзализныцей» и железнодорожной компанией Deutsche Bahn.

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По материалам: censor.net.ua..... Народным депутатам с третьей попытки все же удалось уволить Сергея Арбузова сНационального банка Украины.За это решение проголосовало 237 депутатов.Напомним, вчера, во время заседания Верховной Рады, дважды депутатам не удалось лишитьНБУ Сергея Арбузова. Чтобы принять соответствующее решение им не хватило голосов.По материалам: censor.net.ua..... Читать новость...

Балчун пока не определился, стоит ли ему уходить с должности...

Глава акционерной компании ”Укрзализныця” Войцех Балчун пока не определился, стоит ли ему уходить с занимаемой должности. Об этом он сказал журналистам, комментируя окончание его контракта.

«Договор еще действует, и любая из сторон в любой момент может его прекратить… Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны. Согласно украинскому законодательству, пока я продолжаю работать», - сказал Балчун.

При этом он отметил, что в работе любого менеджера наступает момент, когда он принимает решение об уходе.

«Но наступил ли он, я еще не готов на этот вопрос ответить», - сказал глава «Укрзализныци».

21 июня директор по прав..... Глава акционерной компании ”Укрзализныця” Войцех Балчун пока не определился, стоит ли ему уходить с занимаемой. Об этом он сказал журналистам, комментируя окончание его контракта.«Договор еще действует, и любая из сторон в любой момент может его прекратить… Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны. Согласно украинскому законодательству, пока я продолжаю работать», - сказал Балчун.При этом он отметил, что в работе любого менеджера наступает момент, когда он принимает решение об уходе.«Но наступил ли он, я еще не готов на этот вопрос ответить», - сказал глава «Укрзализныци».21 июня директор по прав..... Читать новость...

Войцех Бальчун будет получать на должности главы «Укрзализны...

Зарплата нового руководителя акционерной компании “Укрзализныця” Войцеха Бальчуна составит от 463 тыс. грн в месяц.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Читайте: Войцех Бальчун подписал контракт с «Укрзализныцей», - Владимир Омелян

“По Бальчуну мы вывели формулу, что он будет получать от 463 тыс. грн в месяц. Кроме того, когда будут утверждены показатели эффективности, ему будет насчитываться система бонусов. Но они будут выплачиваться только после выполнения этих показателей”, - сказал министр, добавив, что такая зарплата является нормальной для руководителей такого уровня и поможет побороть коррупц..... Зарплата нового руководителя акционерной компании “Укрзализныця” Войцеха Бальчуна составит от 463 тыс. грн в месяц.Об этом в ходе брифинга сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.Читайте: Войцех Бальчун подписал контракт с «Укрзализныцей», - Владимир Омелян“По Бальчуну мы вывели формулу, что он будет получать от 463 тыс. грн в месяц. Кроме того, когда будут утверждены показатели эффективности, ему будет насчитываться система бонусов. Но они будут выплачиваться только после выполнения этих показателей”, - сказал министр, добавив, что такая зарплата является нормальной для руководителей такого уровня и поможет побороть коррупц..... Читать новость...

Амосову в третий раз уволили с должности ректора университет...

Министерство здравоохранения Украины в третий раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минздрав Украины уволил Екатерину Амосову из-за неустранения нарушений в финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Госаудитслужбы и её отсутствия на рабочем месте без уважительной причины с 26 декабря по 8 января, что, фактически, блокировало работу заведения», – говорится в сообщении.

В марте 2016 года Госфининспекция провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности НМУ за период с 1 октября 2012 по 1 декабря 2015 года и выявил..... Министерство здравоохранения Украины в третий раз уволило Екатерину Амосову сректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Минздрав Украины уволил Екатерину Амосову из-за неустранения нарушений в финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Госаудитслужбы и её отсутствия на рабочем месте без уважительной причины с 26 декабря по 8 января, что, фактически, блокировало работу заведения», – говорится в сообщении.В марте 2016 года Госфининспекция провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности НМУ за период с 1 октября 2012 по 1 декабря 2015 года и выявил..... Читать новость...

Бессмертного уволили с должности представителя Украины на пе...

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом говорится в указе украинского главы №596 /2019.

«Освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы», - говорится в сообщении.

При этом сам Бессмертный заявил, что узнал об увольнении от медиа.

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В Киеве подожгли автомобиль и. о. главы «Укрзализныци»...

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«Вот так с сегодняшней ночи выглядит мой BМW. Подпал. Только меня это не остановит», - написал Бланк.

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Владу Прокаеву всё же уволили с должности заместителя директ...



Как рассказал юрист-правозащитник и член Общественного совета при КГГА Александр Палий, из национального заповедника Киево-Печерская Лавра уволили ряд сотрудников, среди прочих также была Влада Прокаева, которая ранее была замдиректора.

Александр Палий сообщил, что сегодня состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие бывшие сотрудники Лавры. Они показали приказ, который подписала директор Киево-Печерской Лавры Виктория Лесничая. Все приказы были датированы ещё 31 июля. Лесничая уволила четырёх своих заместителей и около 20 простых сотрудников Лавры.

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В зоне АТО возобновились перевозки угля, - и.о. главы "Укрза...

Железные дороги Украины возобновили перевозки угля в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, а дальнейшие поставки угля, в первую очередь, будут зависеть от восстановления разрушенной инфраструктуры и разминирования отдельных участков.

«Уголь поехал. Дальнейшие возможные объемы перевозки угля, в первую очередь, будут зависеть от возможности решать ряд задач. ”Укрзализныця” не подведет”, - сообщил исполняющий обязанности главы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (”Укрзализныци”) Максим Бланк на своей странице в Facebook.

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..... Железные дороги Украины возобновили перевозки угля в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, а дальнейшие поставки угля, в первую очередь, будут зависеть от восстановления разрушенной инфраструктуры и разминирования отдельных участков.«Уголь поехал. Дальнейшие возможные объемы перевозки угля, в первую очередь, будут зависеть от возможности решать ряд задач. ”Укрзализныця” не подведет”, - сообщил исполняющий обязанностиГосударственной администрации железнодорожного транспорта Украины (”Укрзализныци”) Максим Бланк на своей странице в Facebook.Читайте: В Кабмине опровергли закупку угля у террористов..... Читать новость...