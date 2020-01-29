Новость В Украине повысили штрафы за нарушение пожарной безопасности Добавлено: 2020-01-29 15:28:46 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины увеличил штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 гривен, а максимальный - 8500 гривен.

«До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен. Такого "наказания" недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению безопасности правил», - говорится в сообщении.

Также вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.

Гончарук надеется, что усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

Кроме этого, Кабмин увеличил штраф за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб - он составит от 3400 до 10200 гривен.

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