Новость Кабмин решил отдать детям 23 тонны игрушек со складов таможни Добавлено: 2020-01-29 16:02:17 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров принял решение передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям. Об этом написал в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах Новой таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детские дома и больницы», - говорится в сообщении.

Общий вес груза составляет более 23 тонн.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

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