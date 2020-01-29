Новость Адвокаты Порошенко подали 14 исков против правоохранителей Добавлено: 2020-01-29 16:30:05 Корреспондент: Алексей Свидров

Адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко подали иски против правоохранителей нескольких ведомств о возмещении морального ущерба. Об этом написал в Facebook адвокат Игорь Головань.

«Следственными судьями вынесено 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей», - говорится в сообщении.

По жалобам адвокатов Порошенко судьями были установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров - 4; следователей Государственного бюро расследований - 6; должностных лиц Национального антикоррупционного бюро - 2; следователей Национальной полиции - 2.

Напомним, 24 января Порошенко пришел на допрос в ГБР.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины засекретила всю информацию по уголовному производству в отношении бывшего президента Петра Порошенко, а также информацию по проекту подозрения, который был передан в ГПУ Государственным бюро расследований.

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