Новость Цена на газ снова может снизиться, - Оржель Добавлено: 2020-01-29 17:25:32 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в феврале цена на газ снова может снизиться благодаря положительным трендам рынка. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы ожидаем, что положительные тренды на рынке продолжатся. Это означает, что эта новая формула позволит положительно пересмотреть цены в сторону уменьшения в феврале. Я уверенность, что в феврале можно будет еще раз посмотреть на некоторое снижение», - отметил он.

По его словам, потребители смогут самостоятельно следить за индексами хаба TTF и самостоятельно рассчитать цену на газ.

«Вместе с тарифами на распределение, транспортировкой и другими наценками цена газа в зависимости от облгазов будет составлять 6-7 тыс. грн за тысячу кубометров», - добавил министр.

Оржель подчеркнул, что снижение цены на газ может повлиять на снижение цены на тепло.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что с 1 мая 2020 года для украинцев будет действовать рыночная цена на природный газ.

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&nb..... После проведения выборов в парламент страны, цена надля населениявырасти в два раза.Исполняющий обязанности директора энергетических программ центра Разумкова – Владимир Омельченко, уверен, что экономика нашей страны не настолько сильна и стабильна что бы все время поддерживать население страны дотациями.Господин Омельченко считает, что цена наоднозначно возрастет. Разумеется, что сейчас цену удерживают, чтобы задобрить население, а после выборов можно цену и поднять. Тем более что и бюджет не резиновый, и инфляция, которой «нет», и политическая нестабильность, и много других факторов, которые играют не в пользу государства.&nb..... Читать новость...