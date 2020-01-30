Новость Украина продолжит работу в ПАСЕ Добавлено: 2020-01-30 09:14:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Украинская делегация продолжит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на подтверждение полномочий российской делегации. Об этом заявила её глава Елизавета Ясько, передает «Европейская правда».

«Мы будем продолжать работать, потому что мы приехали сюда отстаивать ценности Совета Европы. Мы будем бороться», - отметила она.

Ясько охарактеризовала присутствие РФ в ПАСЕ как «новую нормальность» и определила три основных направления дальнейшей работы украинской делегации в сложившихся условиях.

«Мы будем активно и профессионально работать в ПАСЕ и в рамках мандата, полученного от Верховной Рады Украины. Мы будем следить, чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды. Любые антиукраинские выпады не останутся без ответа. Никакой толерантности к зажмуриванию глаз на попытку изменении статуса оккупированных территорий Украины», - добавила представитель Украины.

Напомним, ранее в ПАСЕ приняли резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Таким образом было закрыто рассмотрение жалобы, инициированной латвийским депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других государств.

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ПАСЕ продолжит диалог с РФ, - Педро Аграмунт...



Новый глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил о намерении продолжить диалог между ПАСЕ и Российской Федерацией, даже несмотря на отсутствие российской делегации.

Как он напомнил, Москва приняла решение не направлять свою делегацию в ПАСЕ в этом году, что, в свою очередь, создает определенные трудности для диалога. Однако, по его словам, это вовсе не означает, что сотрудничество с Россией следует остановить.

«"Россия - это Европа, и она является государством-членом нашей организации. Я твердо верю, что как европейцы мы должны решать наши проблемы вместе», - сказал он.

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МВФ продолжит свою работу в Украине...

Миссия МВФ продолжит работу в Украине до 9 июля.

Миссия Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину 24 июня для дискуссий в рамках первого пересмотра экономической программы власти страны, поддерживаемой финансированием Фонда, продолжит работу до 9 июля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе представительства МВФ в Украине.

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Внеочередная сессия ВР продолжит работу в среду в 11:00...



ВР продолжит работу завтра в 11:00 - переговоры по амнистии продолжаются.

Внеочередная сессия ВР продолжит работу завтра, в среду, в 11:00 - за соответствующее решение проголосовало 368 нардепов, передает корреспондент УНН.

Перед этим спикер парламента заявил, что руководители фракций продолжат переговоры по законопроекту об амнистии участников массовых акций.

"Переговоры непростые. Мы уже нашли понимание по некоторым вопросам, но есть вопросы, которые еще требуют решения... Есть предложение продолжить работу внеочередной сессии в среду", - сказал Владимир Рыбак.

Источник: УНН..... ВРзавтра в 11:00 - переговоры по амнистии продолжаются.Внеочередная сессия ВРзавтра, в среду, в 11:00 - за соответствующее решение проголосовало 368 нардепов, передает корреспондент УНН.Перед этим спикер парламента заявил, что руководители фракций продолжат переговоры по законопроекту об амнистии участников массовых акций."Переговоры непростые. Мы уже нашли понимание по некоторым вопросам, но есть вопросы, которые еще требуют решения... Есть предложениевнеочередной сессии в среду", - сказал Владимир Рыбак.Источник: УНН..... Читать новость...

КПУ продолжит работу в парламенте как депутатская группа...

Коммунистическая партия Украины продолжит работу в Верховной Раде как депутатская группа. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил лидер политической силы Петр Симоненко. При этом политик уточнил, что оставшиеся в парламенте коммунисты будут работать как депутатская группа. Они будут заниматься подготовкой проектов законов и своих предложений.

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Решение парламента о роспуске фракции коммунистов Петр Симоненко считает несправедливым и противозаконным.

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Кабмин продолжит работу до решения Зеленского...

Кабинет министров продолжит свою работу в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский примет политическое решение. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Украинская правда».

«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции может работать в большой команде. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы», - отметил он.

Гончарук несколько раз подчеркнул, как он уважает президента, и убеждал, что власть - это единая команда.

«Мы все пришли в парламент, во власть менять страну благодаря этому человеку, Владимиру..... Кабинет министровсвоюв штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский примет политическое решение. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Украинская правда».«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции может работать в большой команде. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы», - отметил он.Гончарук несколько раз подчеркнул, как он уважает президента, и убеждал, что власть - это единая команда.«Мы все пришли в парламент, во власть менять страну благодаря этому человеку, Владимиру..... Читать новость...

Глава РФС: «Капелло продолжит работу с командой»...



Президент Российского футбольного союза Николай Толстых заявил, что главный тренер сборной России Фабио Капелло, несмотря ни на что, должен продолжить работу с командой.

«Могу подтвердить ранее даваемые мной оценки. Это высококвалифицированный специалист, который проделал большую работу в российском футболе и, несомненно, должен продолжить работу со сборной командой», - сказал Толстых.

«Несмотря на то, что ему не удалось выполнить задачу-минимум, которая была поставлена перед командой – выход из группы, у меня нет претензий к футболистам, игравшим с полной самоотдачей во всех матчах на чемпионате мира», - добавил глава РФС.

Ранее министр спорта России Ви..... Президент Российского футбольного союза Николай Толстых заявил, что главный тренер сборной России Фабио Капелло, несмотря ни на что, долженс командой.«Могу подтвердить ранее даваемые мной оценки. Это высококвалифицированный специалист, который проделал большуюв российском футболе и, несомненно, долженсо сборной командой», - сказал Толстых.«Несмотря на то, что ему не удалось выполнить задачу-минимум, которая была поставлена перед командой – выход из группы, у меня нет претензий к футболистам, игравшим с полной самоотдачей во всех матчах на чемпионате мира», - добавил глава РФС.Ранее министр спорта России Ви..... Читать новость...

Михаил Фоменко продолжит работу со сборной Украины...

ФФУ продлит контракт с М. Фоменко

Михаил Фоменко продолжит работу со сборной Украины. Этого хочет президент ФФУ Анатолий Коньков, сообщает УНН со ссылкой на телеканал Футбол.

"Не нужно бежать впереди паровоза. Давайте мы сначала узнаем, даст ли Михаил Иванович добро на то, чтобы дальше продолжать работу. Я уже говорил с ним на эту тему в самолете, но в полете - это в полете. Нужно еще с ним разговаривать" , - рассказал Коньков в телефонном интервью.

"Я полностью доволен его работой, как президент федерации. На ближайшем Исполкоме, хотя его даже собирать не будем, мы просто обзвоним людей. Там были условия, которые ставились перед Фоменко, он и..... ФФУ продлит контракт с М. ФоменкоМихаил Фоменкосо сборной Украины. Этого хочет президент ФФУ Анатолий Коньков, сообщает УНН со ссылкой на телеканал Футбол."Не нужно бежать впереди паровоза. Давайте мы сначала узнаем, даст ли Михаил Иванович добро на то, чтобы дальше продолжать. Я уже говорил с ним на эту тему в самолете, но в полете - это в полете. Нужно еще с ним разговаривать" , - рассказал Коньков в телефонном интервью."Я полностью доволен его работой, как президент федерации. На ближайшем Исполкоме, хотя его даже собирать не будем, мы просто обзвоним людей. Там были условия, которые ставились перед Фоменко, он и..... Читать новость...