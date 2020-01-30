Новость Канада расширила санкции против РФ Добавлено: 2020-01-30 09:31:18 Корреспондент: Алексей Свидров

Власти Канады приняли решение расширить санкции против Российской Федерации из-за выборов в оккупированном Крыму. Об этом говорится заявлении главы МИД страны Франсуа-Филиппа Шампаня.

Ограничительные меры введены в отношении «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, «председателя "Законодательного собрания Севастополя"» Владимира Немцева, «члена "Совета Федерации от Севастополя"» Екатерины Албатаевой, «главы "ЦИК Севастополя"» Сергея Даниленко, его заместителя Лидии Басовой и «» Екатерины Пырковой.

Санкции предусматривают замораживание активов указанных лиц на территории Канады и запрет на сделки с ними.

«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов», - сказал Шампань.

Накануне сообщалось, что министры Европейского союза поддержали расширение санкций, связанных с аннексией Крыма Российской Федерацией.

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Как говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии, страна расширила черный список лиц и предприятий, против которых вводятся санкции из-за ситуации в Украине. Список приведен в соответствие со списком Европейского союза.

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По ее данным, новые меры предполагают запрет на экспорт в Россию вооружений, оборудования для нефтегазовой сферы, ограничение доступа государственных банков РФ на австралийский рынок капитала, а также запрет на инвестиции в Крым или на торговлю с республикой.

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Швейцария расширила санкции против России...

Власти Швейцарии расширили перечень лиц, которые не смогут обходить санкции Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза.

Об гласит сообщение швейцарского Государственного секретариата по экономическим делам, которое было обнародовано в пятницу, 18 ноября.

В нем говорится, что в санкционные списки были добавлены шесть человек, которые были избраны депутатами Государственной Думы Российской Федерации в оккупированных Крыму и Севастополе.

Изменения вступили в силу с момента опубликования документа.

Как сообщалось ранее, Порошенко выразил уверенность, что ЕС продлит санкции против РФ. ..... Власти Швейцарии расширили перечень лиц, которые не смогут обходитьСоединенных Штатов Америки и Европейского Союза.Об гласит сообщение швейцарского Государственного секретариата по экономическим делам, которое было обнародовано в пятницу, 18 ноября.В нем говорится, что в санкционные списки были добавлены шесть человек, которые были избраны депутатами Государственной Думы Российской Федерации в оккупированных Крыму и Севастополе.Изменения вступили в силу с момента опубликования документа.Как сообщалось ранее, Порошенко выразил уверенность, что ЕС продлитРФ. ..... Читать новость...

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Кремль расширил санкции против Турции - вводятся новые ограничения против организаций, контролируемых турецкими гражданами, а не только фирм под юрисдикцией Турции. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в опубликованном сегодня указе президента РФ Владимира Путина.

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«Запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории Российско..... Кремль расширилТурции - вводятся новые ограниченияорганизаций, контролируемых турецкими гражданами, а не только фирм под юрисдикцией Турции. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в опубликованном сегодня указе президента РФ Владимира Путина.Читайте: СанкцииТурции будут расширены, - Аркадий Дворкович«Запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории Российско..... Читать новость...

Канада намерена расширить санкции против РФ ...

Канада введет вслед за ЕС и США дополнительные санкции против России, заявил премьер-министр страны Стивен Харпер, передает УНН.

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"Канада объявляет о намерении снова увеличить экономическое и политическое давление в ближайшие дни, наложив дополнительные санкции на режим и тех, кто близок к нему", - говорится в заявлении Харпера.

Однако, премьер Канады не уточнил, о каких именно санкциях идет речь.

Как известно, 29 июля США ввели санкции против Банка Москвы, ВТБ и Россельхозбанка. Теперь гражданам и компаниям США запрещено покупать долговые обязательства этих банков или связанных с ними юр..... введет вслед за ЕС и США дополнительныеРоссии, заявил премьер-министр страны Стивен Харпер, передает УНН.Читайте: Япония готова расширитьРФобъявляет о намерении снова увеличить экономическое и политическое давление в ближайшие дни, наложив дополнительныена режим и тех, кто близок к нему", - говорится в заявлении Харпера.Однако, премьер Канады не уточнил, о каких именно санкциях идет речь.Как известно, 29 июля США ввелиБанка Москвы, ВТБ и Россельхозбанка. Теперь гражданам и компаниям США запрещено покупать долговые обязательства этих банков или связанных с ними юр..... Читать новость...

Канада готова ввести новые санкции против РФ...

Глава канадского МИД Джон Бэрд заявил, что Канада готова продолжать введение санкций против РФ, в поддержку территориальной целостности Украины. Об этом он сообщил во время встречи в Норвегии с главой местной дипломатии, передает УНН со ссылкой на иностранные СМИ.

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Дж. Берд пообещал давить на всех, кто нарушает целостность Украины. "Канада вместе со своими союзниками и партнерами продолжит работу по предоставлению финансового и политического давления на тех, кто стремится подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал он.

Как известно, Канада..... Глава канадского МИД Джон Бэрд заявил, чтоготова продолжать введение санкцийРФ, в поддержку территориальной целостности Украины. Об этом он сообщил во время встречи в Норвегии с главой местной дипломатии, передает УНН со ссылкой на иностранные СМИ.Читайте: В Канаде осудили вторжение «российского гуманитарного конвоя» в УкраинуДж. Берд пообещал давить на всех, кто нарушает целостность Украины. "вместе со своими союзниками и партнерами продолжит работу по предоставлению финансового и политического давления на тех, кто стремится подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал он.Как известно,..... Читать новость...

Канада ввела санкции против 30 россиян за коррупцию...

Канада ввела санкции против 30 россиян, которых подозревают в коррупции или «грубом нарушении прав человека». Кроме россиян в санкционный список попали еще 22 человека. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает СВС на своей странице в соцсети Twitter.

«Канада санкционирует 52 человека за коррупцию или «грубые нарушения прав человека». Включая 30 россиян, 19 венесуэльцев, 3 южных суданцев», – говорится в сообщении.

В МИД Канады подчеркнули, что санкции против этих людей вводятся в связи с недавно принятым законом «О жертвах коррумпированных иностранных правительств» или так называемым законом имени Сергея Магнитского.

Закон Магнитского был ..... ввела30 россиян, которых подозревают в коррупции или «грубом нарушении прав человека». Кроме россиян в санкционный список попали еще 22 человека. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает СВС на своей странице в соцсети Twitter.санкционирует 52 человека за коррупцию или «грубые нарушения прав человека». Включая 30 россиян, 19 венесуэльцев, 3 южных суданцев», – говорится в сообщении.В МИД Канады подчеркнули, чтоэтих людей вводятся в связи с недавно принятым законом «О жертвах коррумпированных иностранных правительств» или так называемым законом имени Сергея Магнитского.Закон Магнитского был ..... Читать новость...

Канада ввела очередные санкции против Сирии...



В пятницу, 19 мая, Канада ввела очередной пакет санкций в отношении Сирии с целью усилить давление на режим Башара Асада. Глава Министерства иностранных дел Канады Джон Бэрд сообщил, что Канада была вынуждена пойти на этот шаг и изолировать режим Асада и тех, кто его поддерживает из-за продолжающегося в стране насилия.

Бэрд отметил, что были введены санкции в отношении сирийского радио и телевидения, табачной компании, которая принадлежит сирийскому правительству, а также компании-экспорта нефти «Алтун груп» и трех человек, которые тесно связаны с правящим режимом.

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