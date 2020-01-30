Новость Еврокомиссия и МВФ заключили новое соглашение Добавлено: 2020-01-30 10:22:17 Корреспондент: Алексей Свидров

Европейская комиссия и Международный валютный фонд заключили новое рамочное соглашение, которое определит общие усилия этих институтов на ключевых направлениях, включая борьбу с климатическими изменениями, инвестиции в развитие цифровых технологий и помощь развивающимся странам. Об этом сообщает «Укринформ».

«Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, от имени Европейского Союза, и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заключили новое Рамочное финансовое соглашение о партнерстве, которое усилит их партнерство в преодолении ключевых вызовов, включая климатические изменения, и в помощи странам в достижении целей устойчивого развития. Европейский Союз является главным партнером МВФ в развитии способностей с 2016 года», - говорится в сообщении.

Новое соглашение усилит, упростит и ускорит заключение контрактных обязательств в рамках совместных действий по поддержке качественного экономического управления, организации бюджетного финансирования, институционального строительства и мобилизации внутреннего производства.

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Япония и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфе...



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"Вп..... Украина и Япониямежправительственноео сотрудничестве в сфере послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях (АЭС), сообщила пресс-служба МинЧС Украины в среду.Соглашение подписано в Токио в рамках официального визита украинского министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги, который подписал документ от имени Украины. От имени Японии подпись подм поставил министр иностранных дел Коитиро Гемба.В соответствии см, стороны будут способствовать улучшению послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на АЭС в контексте влияния их последствий на человека и окружающую среду."Вп..... Читать новость...

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Еврокомиссия: 13 мая Украина подпишет соглашение о выделении...



В Евросоюзе рассказали, когда состоится официальная церемония подписания Украиной соглашения о выделении ЕС макрофинансовой помощи в 1 миллиард евро. Стало известно, что представители Украины подпишут соглашение 13 мая 2014 года. Церемония пройдет в городе Брюсселе. Об этом сообщила Пиа Аренкильде Хансен, официальный представитель Европейской комиссии.

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В Париже приняли новое климатическое соглашение ООН ...

Глобальное соглашение, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу, одобрено в Париже на Всемирной конференции ООН по климату. Документ поддержали 195 делегаций со всего мира.

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«Новое соглашение с МВФ стабилизирует курс гривны», - презид...



Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ситуацию на украинском валютном рынке, вызванную падением курса гривны. Кроме того, Петр Порошенко высказал свое мнение о влиянии новых кредитных траншей от Международного валютного фонда на курс гривны. Президент выразил уверенность, что новое соглашение правительства Украины с Международным валютным фондом позволит стабилизировать курс гривны по отношению к другим валютам. Таким мнением глава государства поделился во время сегодняшней итоговой пресс-конференции в столице Украины. Слова Петра Порошенко передает информационное агентство РБК-Украина.

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&laqu..... Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ситуацию на украинском валютном рынке, вызванную падением курса гривны. Кроме того, Петр Порошенко высказал свое мнение о влиянии новых кредитных траншей от Международного валютного фонда на курс гривны. Президент выразил уверенность, чтоправительства Украины с Международным валютным фондом позволит стабилизировать курс гривны по отношению к другим валютам. Таким мнением глава государства поделился во время сегодняшней итоговой пресс-конференции в столице Украины. Слова Петра Порошенко передает информационное агентство РБК-Украина.Читайте: Порошенко анонсировал встречу в Астане по урегулированию ситуации в Украине&laqu..... Читать новость...

Украина и Shell подпишут новое соглашение 13 сентября – Азар...



Во время заседания Кабинета Министров Украины 11 сентября, премьер-министр Николай Азаров сообщил о том, что 13 сентября украинское правительство подпишет с компанией Shell операционное соглашение о разведке и добыче газа в Украине.

Также он отметил, что документ будет подписан во время его визита в Нидерланды, после чего компания Shell приступит к работам на территории Украины.

Следует напомнить, что это уже не первое соглашение между Украиной и данной нефтегазовой компанией. Ранее между сторонами было заключено соглашение о разделе продукции по добыче сланцевого газа в Юзовской площади, расположенной на территории Харьковской и Донецкой областей.

Нидерландско-..... Во время заседания Кабинета Министров Украины 11 сентября, премьер-министр Николай Азаров сообщил о том, что 13 сентября украинское правительство подпишет с компанией Shell операционноео разведке и добыче газа в Украине.Также он отметил, что документ будет подписан во время его визита в Нидерланды, после чего компания Shell приступит к работам на территории Украины.Следует напомнить, что это уже не первоемежду Украиной и данной нефтегазовой компанией. Ранее между сторонами было заключеноо разделе продукции по добыче сланцевого газа в Юзовской площади, расположенной на территории Харьковской и Донецкой областей.Нидерландско-..... Читать новость...

Новое коалиционное соглашение практически согласовано, - Вик...



Новое коалиционное соглашение практически согласовано. Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар.

«Мы вчера посидели пять часов с премьер-министром над доработкой коалиционного соглашения и готовы его предъявить. Оно доработано достаточно качественно на уровне того, что нам надо сделать», - сказала депутат.

При этом Виктория Сюмар отметила, что проводить внеочередное заседание Верховной Рады ради этого пока что не планируется. В частности по причине отсутствия президента Петра Порошенко в стране. Предполагается, что голосование состоится в следующий вторник, 12 апреля.

«Поскольку депутаты со..... Новое коалиционноепрактически согласовано. Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар.«Мы вчера посидели пять часов с премьер-министром над доработкой коалиционного соглашения и готовы его предъявить. Оно доработано достаточно качественно на уровне того, что нам надо сделать», - сказала депутат.При этом Виктория Сюмар отметила, что проводить внеочередное заседание Верховной Рады ради этого пока что не планируется. В частности по причине отсутствия президента Петра Порошенко в стране. Предполагается, что голосование состоится в следующий вторник, 12 апреля.«Поскольку депутаты со..... Читать новость...