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|Новость
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Еврокомиссия и МВФ заключили новое соглашение
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|Добавлено:
|2020-01-30 10:22:17
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Европейская комиссия и Международный валютный фонд заключили новое рамочное соглашение, которое определит общие усилия этих институтов на ключевых направлениях, включая борьбу с климатическими изменениями, инвестиции в развитие цифровых технологий и помощь развивающимся странам. Об этом сообщает «Укринформ».
«Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, от имени Европейского Союза, и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заключили новое Рамочное финансовое соглашение о партнерстве, которое усилит их партнерство в преодолении ключевых вызовов, включая климатические изменения, и в помощи странам в достижении целей устойчивого развития. Европейский Союз является главным партнером МВФ в развитии способностей с 2016 года», - говорится в сообщении.
Новое соглашение усилит, упростит и ускорит заключение контрактных обязательств в рамках совместных действий по поддержке качественного экономического управления, организации бюджетного финансирования, институционального строительства и мобилизации внутреннего производства.
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