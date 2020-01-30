  Новости мира
Важные новости Популярное Сотрудничество Партнеры Реклама Контакты
Новости мира  

Разделы новостей


Новости партнеров


Загрузка...


 Каталог новостей   Новости   Новости мира
Новость

Еврокомиссия и МВФ заключили новое соглашение

 QR code
Добавлено:2020-01-30 10:22:17
Корреспондент:Алексей Свидров

  Европейская комиссия и Международный валютный фонд заключили новое рамочное соглашение, которое определит общие усилия этих институтов на ключевых направлениях, включая борьбу с климатическими изменениями, инвестиции в развитие цифровых технологий и помощь развивающимся странам. Об этом сообщает «Укринформ».

 «Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, от имени Европейского Союза, и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заключили новое Рамочное финансовое соглашение о партнерстве, которое усилит их партнерство в преодолении ключевых вызовов, включая климатические изменения, и в помощи странам в достижении целей устойчивого развития. Европейский Союз является главным партнером МВФ в развитии способностей с 2016 года», - говорится в сообщении.

 Новое соглашение усилит, упростит и ускорит заключение контрактных обязательств в рамках совместных действий по поддержке качественного экономического управления, организации бюджетного финансирования, институционального строительства и мобилизации внутреннего производства.

 
Новости от ИА "Новости мира" в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Компании «Apple» и «HTC» заключили соглашение сроком на 10 лет Компании «Apple» и «HTC» заключили соглашение сроком на 10 л...

Самые крупные компании по производству смартфонов «HTC Сorp» и «Apple Inc» уладили свои патентные споры и заключили между собой лицензионное соглашение сроком на 10 лет.
Данный договор будет распространяться на патенты гигантов в настоящем и будущем. Основные детали сделки корпораций носят строго конфиденциальный характер и не подлежат огласке.
Напомним, что «патентные войны» между компаниями начались еще в 2010 г., когда «Apple Inc.» обвинила компанию «HTC Corp.» в нарушении действующих лицензионных соглашений. Ранее этого разрешился очередной патентный спор. В этот раз между «Google» и «Apple». Однако с..... Читать новость...

Япония и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации на АЭС Япония и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфе...

 Украина и Япония заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях (АЭС), сообщила пресс-служба МинЧС Украины в среду.
 Соглашение подписано в Токио в рамках официального визита украинского министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги, который подписал документ от имени Украины. От имени Японии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Коитиро Гемба.
 В соответствии с соглашением, стороны будут способствовать улучшению послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на АЭС в контексте влияния их последствий на человека и окружающую среду.
 "Вп..... Читать новость...

Тимошенко обратилась к руководству Качановской колонии, чтобы они заключили соглашение с партией "Батькивщина" Тимошенко обратилась к руководству Качановской колонии, чтоб...
Тимошенко хочет, чтобы ее зарплату как лидера "Батькивщины" перечисляли "установленным законом лицам" - ГПтС.
Осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась к руководству Качановской колонии (Харьков) с тем, чтобы руководство колонии заключило соглашение с партией "Батькивщина" о перечислении ее зарплаты на счет, которым смогут пользоваться "установленные законом лица".
"С первого дня моего пребывания в Качановской исправительной колонии (№ 54) я работала и работаю на официальной должности председателя политической партии "Батькивщина", - говорится в заявлении экс-премьера на имя руководства колонии, которое цитирует в пятницу пресс-..... Читать новость...

Еврокомиссия: 13 мая Украина подпишет соглашение о выделении 1 млрд евро Еврокомиссия: 13 мая Украина подпишет соглашение о выделении...

В Евросоюзе рассказали, когда состоится официальная церемония подписания Украиной соглашения о выделении ЕС макрофинансовой помощи в 1 миллиард евро. Стало известно, что представители Украины подпишут соглашение 13 мая 2014 года. Церемония пройдет в городе Брюсселе. Об этом сообщила Пиа Аренкильде Хансен, официальный представитель Европейской комиссии.
По словам Хансен, соглашение с Украиной будет подписано в ходе совместного заседания Еврокомиссии и членов правительства Украины. Пиа Аренкильде Хансен рассказала, что со стороны Евросоюза меморандум был подписан 28 апреля заместителем главы Еврокомиссии Сиймом Калласом.
«Данная помощь в сочетании с одобренными к выделению 610 миллио..... Читать новость...

В Париже приняли новое климатическое соглашение ООН В Париже приняли новое климатическое соглашение ООН ...
  Глобальное соглашение, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу, одобрено в Париже на Всемирной конференции ООН по климату. Документ поддержали 195 делегаций со всего мира.
Читайте: В Париже пообещали принять многостороннее климатическое соглашение
”Никаких возражений у участников конференции нет. Соглашение одобрено”, - объявил на итоговой пленарной сессии конференции глава МИД Франции Лоран Фабиус.
Главная цель соглашения - удержание роста глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 °С по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи...... Читать новость...

«Новое соглашение с МВФ стабилизирует курс гривны», - президент Украины «Новое соглашение с МВФ стабилизирует курс гривны», - презид...

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ситуацию на украинском валютном рынке, вызванную падением курса гривны. Кроме того, Петр Порошенко высказал свое мнение о влиянии новых кредитных траншей от Международного валютного фонда на курс гривны. Президент выразил уверенность, что новое соглашение правительства Украины с Международным валютным фондом позволит стабилизировать курс гривны по отношению к другим валютам. Таким мнением глава государства поделился во время сегодняшней итоговой пресс-конференции в столице Украины. Слова Петра Порошенко передает информационное агентство РБК-Украина.
Читайте: Порошенко анонсировал встречу в Астане по урегулированию ситуации в Украине
&laqu..... Читать новость...

Украина и Shell подпишут новое соглашение 13 сентября – Азаров Украина и Shell подпишут новое соглашение 13 сентября – Азар...

 Во время заседания Кабинета Министров Украины 11 сентября, премьер-министр Николай Азаров сообщил о том, что 13 сентября украинское правительство подпишет с компанией Shell операционное соглашение о разведке и добыче газа в Украине.
 Также он отметил, что документ будет подписан во время его визита в Нидерланды, после чего компания Shell приступит к работам на территории Украины.
 Следует напомнить, что это уже не первое соглашение между Украиной и данной нефтегазовой компанией. Ранее между сторонами было заключено соглашение о разделе продукции по добыче сланцевого газа в Юзовской площади, расположенной на территории Харьковской и Донецкой областей.
 Нидерландско-..... Читать новость...

Новое коалиционное соглашение практически согласовано, - Виктория Сюмар Новое коалиционное соглашение практически согласовано, - Вик...

 Новое коалиционное соглашение практически согласовано. Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар.
 «Мы вчера посидели пять часов с премьер-министром над доработкой коалиционного соглашения и готовы его предъявить. Оно доработано достаточно качественно на уровне того, что нам надо сделать», - сказала депутат.
 При этом Виктория Сюмар отметила, что проводить внеочередное заседание Верховной Рады ради этого пока что не планируется. В частности по причине отсутствия президента Петра Порошенко в стране. Предполагается, что голосование состоится в следующий вторник, 12 апреля.
 «Поскольку депутаты со..... Читать новость...

Новое газовое соглашение с Россией выгодно обеим сторонам – Бойко Новое газовое соглашение с Россией выгодно обеим сторонам – ...

 Комментируя новое газовое соглашение с Российской Федерацией, которое было принято в рамках встречи президента Украины Виктора Януковича с его российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, вице-премьер-Украина Юрий Бойко отметил, что ключевую роль в этом вопросе сыграло понимание того, насколько сильным раздражителем газовый вопрос стал в отношениях двух держав.
 «Именно с него начинались любые переговоры высших руководителей и зачастую им же и заканчивались», - сообщил Юрий Бойко.
 Он напомнил, что Украина существенно сократила закупки газа в России, закупив лишь за этот год около двух миллиардов кубометров в Европе. По его словам, такую же тенденцию предп..... Читать новость...

Рекламная сеть «Новости мира»


Loading...


Новости мира
Все права защищены - «Новости мира» © 2010-2020 • Создание сайта - vbs.com.ua

Использование текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на данном сайте, допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на сайт novostimira.com

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"