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Помпео рассказал, о чем будет говорить с Зеленским
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|Добавлено:
|2020-01-30 11:02:35
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Сегодня, 30 января 2020 года, в Киеве прибудет государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
«30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.
По словам Помпео, во время беседы с президентом Владимир Зеленским он намерен поднять вопрос европейской безопасности.
В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.
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