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Помпео рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

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Добавлено:2020-01-30 11:02:35
Корреспондент:Алексей Свидров

  Сегодня, 30 января 2020 года, в Киеве прибудет государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

 «30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

 По словам Помпео, во время беседы с президентом Владимир Зеленским он намерен поднять вопрос европейской безопасности.

 В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

 
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