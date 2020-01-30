Новость Помпео рассказал, о чем будет говорить с Зеленским Добавлено: 2020-01-30 11:02:35 Корреспондент: Алексей Свидров

Сегодня, 30 января 2020 года, в Киеве прибудет государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

«30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

По словам Помпео, во время беседы с президентом Владимир Зеленским он намерен поднять вопрос европейской безопасности.

В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

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