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|Новость
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Украина ввела безвизовый режим для жителей Великобритании
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|Добавлено:
|2020-01-30 11:31:55
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Украина ввела безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №28 / 2020 от 29 января.
«Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», - сказано в нем.
Безвиз будет действовать на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел безвизовый режим для
граждан Македонии.
В документе говорится, что он будет действовать год с момента подписания.
"Ввести на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года безвизовый режим
въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для
граждан Республики Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в указе.
Порошенко поручил Кабинету министров Украины принять соответствующие меры.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Индонезия ввела безвизовый режим с Украиной...
Министерство иностранных дел Индонезии сообщило о введении в действие указа президента Индонезии, который отменяет необходимость наличия виз для
краткосрочных визитов в страну. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба МИД Украины.
Согласно указу президента Индонезии, безвизовый режим
вводится в отношении владельцев обычных, служебных и дипломатических паспортов, которые совершают краткосрочную поездку в Индонезию, до 30 дней.
В то же время, безвизовый режим
не распространяется на тех, кто приезжает в страну в качестве журналиста.
«Украинцы могут путешествовать в Индонезию без виз с целью туризма, посещения семьи, для
осуществления обмена в облас..... Читать новость...
Коста-Рика ввела безвизовый режим для украинцев...
Коста-Рика ввела безвизовый режим для
граждан Украины на путешествия до 90 дней. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.
«Правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введен безвизовый режим для
граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней», - говорится в сообщении.
«Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики. При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника», - добавил..... Читать новость...
Мартин Шульц: "Референдум в Великобритании не отразится на ...
Президент Европейского парламента Мартин Шульц провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, на которой заявил, что внутренние процедуры, связанные с выходом Великобритании
из ЕС, никак не отразятся на готовности Европарламента предоставить безвизовый режим
Украине.
На сайте президента Украины говорится, что лидеры обменялись мнениями о результатах референдума в Великобритании
относительно членства в Евросоюзе и его возможных последствий для
дальнейшего развития отношений между Украиной и ЕС.
"Мартин Шульц заверил, что внутренние процедуры, связанные с выходом Великобритании
из ЕС, не повлияют на готовность Европарламента относительно введения безвизового режим
а для
гра..... Читать новость...
Украина продлила безвизовый режим с Македонией...
Украина ввела
на период с 16 марта 2015 года по 15 марта 2018 года безвизовый режим
въезда и транзитного проезда через территорию страны для
граждан Македонии, если срок их пребывания не превышает 90 дней.
Об этом говорится в указе президента Украины Петра Порошенко ”О временном введении безвизового режим
а для
граждан Республики Македония”, подписанном 7 февраля.
Как отмечается, соответствующее решение принято «с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждения намерения продолжать сотрудничество в сфере либерализации ре..... Читать новость...
Безвизовый режим с ЕС. Готова ли Украина к этому?...
Как известно, ЕС приступил ко второй фазе либерализации визового режим
а с Украиной, а это означает отмену виз для
граждан Украины. Этому шагу со стороны ЕС поспособствовало принятие Верховной Радой пакета законов, направленных на усиление антикоррупционной деятельности. Безвизовый режим
с Украиной могут ввести уже в середине 2015 года, что повлечет за собой свободную возможность путешествовать по всему Европейскому Союзу. Но сразу постает вопрос, будет ли готова Украина
через год к такому? Ведь это только звучит красиво «безвизовый режим
», а на самом деле за этой фразой стоит очень большая работа.
Украине нужно решить конфликтную ситуацию на Востоке – это пер..... Читать новость...
21-22 мая на Рижском саммите Украина сможет получить безвизо...
Депутаты всех крупнейших политических групп Европейского парламента призывают предоставить Украине безвизовый режим
с ЕС на Рижском саммите «Восточного партнерства» 21-22 мая.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, письмо на имя президента Европейского Совета Дональда Туска, датированное 30 марта, подписали: от либералов - Пятрас Аушрявичюс, от «зеленых» - Ребекка Хармс, от народников - Андрей Пленкович и Михал Бони, от альянса социалистов и демократов - Ана Гомес и от консерваторов - Марк Денесмакер.
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Украина получит безвизовый режим с ЕС к концу 2016 года, - Г...
Президент Литвы Даля Грибаускайте уверена в том, что Украина
получит безвизовый режим
с ЕС к концу 2016 года - в начале 2017 года.
"Украина
за два года сделала огромную работу по подготовке к либерализации, и хочу поприветствовать с очень позитивным отчетом Европейской комиссии в декабре прошлого года, в котором сказано: "Украина
готова". То есть, осталась только политическая процедура - утверждение советом ЕС. И думаю, что вполне возможно, что на протяжении этого года, в конце 2016-го или в самом начале 2017-го Украина
получит безвизовый режим
в ЕС",- сказала Грибаускайте.
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украинцев
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Украина имеет реальные шансы получить безвизовый режим с ЕС,...Украина
имеет реальные шансы получить безвизовый режим
с ЕС, но только при условии выполнения необходимых для
этого реформ. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в Верховной Раде в пятницу, 13 ноября.
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получения безвизового режим
а
Министр не берется называть точные временные рамки, когда украинцы смогут ездить в страны Евросоюза без виз, но говорит, что это может произойти через месяц-два после соответствующего решения Европейской комиссии и Европейского совета.
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