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Украина ввела безвизовый режим для жителей Великобритании

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Добавлено:2020-01-30 11:31:55
Корреспондент:Алексей Свидров

  Украина ввела безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №28 / 2020 от 29 января.

 «Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», - сказано в нем.

 Безвиз будет действовать на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

 Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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