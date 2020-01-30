Новость Украина ввела безвизовый режим для жителей Великобритании Добавлено: 2020-01-30 11:31:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Украина ввела безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №28 / 2020 от 29 января.

«Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», - сказано в нем.

Безвиз будет действовать на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Украина ввела безвизовый режим для граждан Македонии...

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел безвизовый режим для граждан Македонии.

В документе говорится, что он будет действовать год с момента подписания.

"Ввести на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в указе.

Порошенко поручил Кабинету министров Украины принять соответствующие меры.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Индонезия ввела безвизовый режим с Украиной...



Министерство иностранных дел Индонезии сообщило о введении в действие указа президента Индонезии, который отменяет необходимость наличия виз для краткосрочных визитов в страну. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба МИД Украины.

Согласно указу президента Индонезии, безвизовый режим вводится в отношении владельцев обычных, служебных и дипломатических паспортов, которые совершают краткосрочную поездку в Индонезию, до 30 дней.

В то же время, безвизовый режим не распространяется на тех, кто приезжает в страну в качестве журналиста.

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Коста-Рика ввела безвизовый режим для украинцев...



Коста-Рика ввела безвизовый режим для граждан Украины на путешествия до 90 дней. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

«Правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней», - говорится в сообщении.

«Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики. При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника», - добавил..... Коста-Рикаграждан Украины на путешествия до 90 дней. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.«Правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введенграждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней», - говорится в сообщении.«Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики. При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника», - добавил..... Читать новость...

Мартин Шульц: "Референдум в Великобритании не отразится на ...

Президент Европейского парламента Мартин Шульц провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, на которой заявил, что внутренние процедуры, связанные с выходом Великобритании из ЕС, никак не отразятся на готовности Европарламента предоставить безвизовый режим Украине.

На сайте президента Украины говорится, что лидеры обменялись мнениями о результатах референдума в Великобритании относительно членства в Евросоюзе и его возможных последствий для дальнейшего развития отношений между Украиной и ЕС.

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Украина продлила безвизовый режим с Македонией...



Украина ввела на период с 16 марта 2015 года по 15 марта 2018 года безвизовый режим въезда и транзитного проезда через территорию страны для граждан Македонии, если срок их пребывания не превышает 90 дней.

Об этом говорится в указе президента Украины Петра Порошенко ”О временном введении безвизового режима для граждан Республики Македония”, подписанном 7 февраля.

Как отмечается, соответствующее решение принято «с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждения намерения продолжать сотрудничество в сфере либерализации ре..... на период с 16 марта 2015 года по 15 марта 2018 годавъезда и транзитного проезда через территорию страныграждан Македонии, если срок их пребывания не превышает 90 дней.Об этом говорится в указе президента Украины Петра Порошенко ”О временном введении безвизовогограждан Республики Македония”, подписанном 7 февраля.Как отмечается, соответствующее решение принято «с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждения намерения продолжать сотрудничество в сфере либерализации ре..... Читать новость...

Безвизовый режим с ЕС. Готова ли Украина к этому?...



Как известно, ЕС приступил ко второй фазе либерализации визового режима с Украиной, а это означает отмену виз для граждан Украины. Этому шагу со стороны ЕС поспособствовало принятие Верховной Радой пакета законов, направленных на усиление антикоррупционной деятельности. Безвизовый режим с Украиной могут ввести уже в середине 2015 года, что повлечет за собой свободную возможность путешествовать по всему Европейскому Союзу. Но сразу постает вопрос, будет ли готова Украина через год к такому? Ведь это только звучит красиво «безвизовый режим», а на самом деле за этой фразой стоит очень большая работа.

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21-22 мая на Рижском саммите Украина сможет получить безвизо...

Депутаты всех крупнейших политических групп Европейского парламента призывают предоставить Украине безвизовый режим с ЕС на Рижском саммите «Восточного партнерства» 21-22 мая.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, письмо на имя президента Европейского Совета Дональда Туска, датированное 30 марта, подписали: от либералов - Пятрас Аушрявичюс, от «зеленых» - Ребекка Хармс, от народников - Андрей Пленкович и Михал Бони, от альянса социалистов и демократов - Ана Гомес и от консерваторов - Марк Денесмакер.

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”Мы убеждены, что должны быть признаны усилия украинской власти, направленные на проведение рефо..... Депутаты всех крупнейших политических групп Европейского парламента призывают предоставить Украинес ЕС на Рижском саммите «Восточного партнерства» 21-22 мая.Как передает собственный корреспондент УНИАН, письмо на имя президента Европейского Совета Дональда Туска, датированное 30 марта, подписали: от либералов - Пятрас Аушрявичюс, от «зеленых» - Ребекка Хармс, от народников - Андрей Пленкович и Михал Бони, от альянса социалистов и демократов - Ана Гомес и от консерваторов - Марк Денесмакер.Читайте:продлилас Македонией”Мы убеждены, что должны быть признаны усилия украинской власти, направленные на проведение рефо..... Читать новость...

Украина получит безвизовый режим с ЕС к концу 2016 года, - Г...

Президент Литвы Даля Грибаускайте уверена в том, что Украина получит безвизовый режим с ЕС к концу 2016 года - в начале 2017 года.

"Украина за два года сделала огромную работу по подготовке к либерализации, и хочу поприветствовать с очень позитивным отчетом Европейской комиссии в декабре прошлого года, в котором сказано: "Украина готова". То есть, осталась только политическая процедура - утверждение советом ЕС. И думаю, что вполне возможно, что на протяжении этого года, в конце 2016-го или в самом начале 2017-го Украина получит безвизовый режим в ЕС",- сказала Грибаускайте.

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..... Президент Литвы Даля Грибаускайте уверена в том, чтополучитс ЕС к концу 2016 года - в начале 2017 года.за два года сделала огромную работу по подготовке к либерализации, и хочу поприветствовать с очень позитивным отчетом Европейской комиссии в декабре прошлого года, в котором сказано: "готова". То есть, осталась только политическая процедура - утверждение советом ЕС. И думаю, что вполне возможно, что на протяжении этого года, в конце 2016-го или в самом начале 2017-гополучитв ЕС",- сказала Грибаускайте.Читайте: Штайнмайер оптимистично оценивает шансы отмены визовогоукраинцев..... Читать новость...