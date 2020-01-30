Новость В Украине упростят процедуру рассмотрения дел по ДТП Добавлено: 2020-01-30 12:01:51 Корреспондент: Алексей Свидров

С 1 февраля 2020 года Национальная полиция Украины упростит процедуру рассмотрения дел по дорожно-транспортным происшествиям. Об этом заявил глава ведомства Игорь Клименко, передает «РБК-Украина».

«Мы избавляемся от бюрократических преград и упрощаем процедуру рассмотрения материалов о ДТП. Начиная с 1 февраля в городе Киеве все сообщения о ДТП без пострадавших будут передаваться непосредственно в управления патрульной полиции для регистрации и организации реагирования», - отметил он.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины разработало законопроект, который ужесточит ответственность водителей за наезд на пешехода.

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В Украине упростят процедуру получения наследства...

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Изменениями предусмотрено, что местом открытия наследства является место представления первого заявления, свидетельствующего о волеизъявлении относительно наследственного имущества, наследников, исполнителей завещания, лиц, заинтересованных в охране этого имущества, или требования кредиторов.

Действующим законодательством определено, чт..... Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно места открытия наследства» (№ 1534), внесенный Кабинетом министров Украины. Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.Изменениями предусмотрено, что местом открытия наследства является место представления первого заявления, свидетельствующего о волеизъявлении относительно наследственного имущества, наследников, исполнителей завещания, лиц, заинтересованных в охране этого имущества, или требования кредиторов.Действующим законодательством опреено, чт..... Читать новость...

В Украине упростят процедуру регистрации прав аренды и ипоте...



В новой редакции постановления Кабинета министров планируется упрощение процедуры регистрации прав аренды и ипотеки. В частности, в документе идет речь о порядке регистрации имущественных прав на недвижимое имущество. Кроме того, предусматривается дальнейшее упрощение регистрации права собственности в Украине, а также его производных – ипотеки и аренды.

Напомним, что раньше украинцы были вынуждены трижды обращаться в отдел государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество (Государственную регистрационную службу Украины), так как регистрация права ипотеки и аренды в Украине проходила в 3 этапа: первый этап – это регистрация права собственности на недвижимос..... В новой редакции постановления Кабинета министров планируется упрощение процедуры регистрации прав аренды и ипотеки. В частности, в документе идет речь о порядке регистрации имущественных прав на недвижимое имущество. Кроме того, предусматривается дальнейшее упрощение регистрации права собственности в, а также его производных – ипотеки и аренды.Напомним, что раньше украинцы были вынуждены трижды обращаться в отгосударственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество (Государственную регистрационную службу Украины), так как регистрация права ипотеки и аренды впроходила в 3 этапа: первый этап – это регистрация права собственности на недвижимос..... Читать новость...

Для бывших граждан СССР упростят процедуру получения российс...



По словам заместителя председателя комитета по международным делам Совфеда России Владимира Джабарова, около 25 000 000 бывших граждан СССР, большинство из которых сейчас проживает на территориях стран СНГ, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Это станет возможно только после того, как Госдума примет соответствующий закон.

Поправки к закону «О гражданстве Российской Федерации» отправлены на рассмотрение депутатов. Предполагается, что первое слушание по этому вопросу состоится уже завтра, 13 ноября. Как отмечает сенатор Джабаров, авторы дополнений к закону о российском гражданстве ставили перед собой задачу отменить бюрократические барьеры и упростит..... По словам заместителя председателя комитета по международнымам Совфеда России Владимира Джабарова, около 25 000 000 бывших граждан СССР, большинство из которых сейчас проживает на территориях стран СНГ, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Это станет возможно только после того, как Госдума примет соответствующий закон.Поправки к закону «О гражданстве Российской Федерации» отправлены на рассмотрение депутатов. Предполагается, что первое слушание по этому вопросу состоится уже завтра, 13 ноября. Как отмечает сенатор Джабаров, авторы дополнений к закону о российском гражданстве ставили перед собой задачу отменить бюрократические барьеры и упростит..... Читать новость...

"Укрпочте" упростят процедуру специфических закупок для пред...



В Верховной Раде предлагают уравнять в правах "Укрпочту" с банковскими учреждениями. Это послужит созданию конкуренции на рынке финансовых услуг. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрпочты", комментируя проект закона № 6633.

"Законопроектом "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по устранению препятствий для конкуренции на рынке финансовых услуг" предлагается разрешить ПАО "Укрпочта" исключить из перечня услуг, которые подпадают под действие закона "О публичных закупках" только услуги, закупка которых осуществляется компанией для предоставления банковских (финансовых) услуг. Подчеркиваем, что все ост..... В Верховной Раде предлагают уравнять в правах "Укрпочту" с банковскими учреждениями. Это послужит созданию конкуренции на рынке финансовых услуг. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрпочты", комментируя проект закона № 6633."Законопроектом "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по устранению препятствий для конкуренции на рынке финансовых услуг" предлагается разрешить ПАО "Укрпочта" исключить из перечня услуг, которые подпадают под действие закона "О публичных закупках" только услуги, закупка которых осуществляется компанией для предоставления банковских (финансовых) услуг. Подчеркиваем, что все ост..... Читать новость...

В Украине с 2017 года упростят оформление пенсий...

С 1 января 2017 года в Украине упростят оформление пенсий, переведя все пенсионные дела в электронную форму. Это даст возможность создать единую централизованную систему Пенсионного фонда. Еще один положительный момент – пенсионеры смогут оформить пенсию в любом уголке Украины, без привязки к месту жительства и работы. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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«Уже с 1 января начнется внедрение совершенно нового сервиса оформления пенсий для наших граждан - пенсию можно будет оформить в любой точке нашей страны, без привязки к месту жительства или работы, как сейчас», - отметил он.

Также, по с..... С 1 января 2017 года воформление пенсий, переведя все пенсионныеа в электронную форму. Это даст возможность создать единую централизованную систему Пенсионного фонда. Еще один положительный момент – пенсионеры смогут оформить пенсию в любом уголке Украины, без привязки к месту жительства и работы. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.ЧИТАЙТЕ: Кабмин заявил о готовности осовременить пенсии«Уже с 1 января начнется внедрение совершенно нового сервиса оформления пенсий для наших граждан - пенсию можно будет оформить в любой точке нашей страны, без привязки к месту жительства или работы, как сейчас», - отметил он.Также, по с..... Читать новость...

Николай Томенко: Все законопроекты о медиа-реформе в Украине...



Томенко заявляет, что в ВР блокируется рассмотрение всех законопроектов о медиа-реформе.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко заявляет, что в парламенте блокируется рассмотрение всех законопроектов, которые касаются медиа-реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томенко сообщил на брифинге.

По его словам, “за последние две недели все законопроекты о медиа-реформе в Украине нагло сняты с рассмотрения, просто нагло, нахально, без объяснений”.

Томенко сказал, если нынешняя власть не хочет создания общественного телевидения, не хочет разгосударствлять газеты на местах, то тогда о..... Томенко заявляет, что в ВР блокируется рассмотрение всех законопроектов о медиа-реформе.Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко заявляет, что в парламенте блокируется рассмотрение всех законопроектов, которые касаются медиа-реформы.Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томенко сообщил на брифинге.По его словам, “за последние две неи все законопроекты о медиа-реформе внагло сняты с, просто нагло, нахально, без объяснений”.Томенко сказал, если нынешняя власть не хочет создания общественного телевидения, не хочет разгосударствлять газеты на местах, то тогда о..... Читать новость...

В Украине упростили процедуру строительства - эксперт...

Закон "О регулировании градостроительной деятельности" значительно упростил процедуру строительства в Украине. Об этом сказал первый вице-президент Конфедерации строителей Украины Игорь Лысов, сообщает УНН.

"Закон "О регулировании градостроительной деятельности" значительно упростил процедуры начала, само проведение работ и ввода объекта в эксплуатацию, получение права собственности. Сейчас на самом деле все это стало проще", - сказал И.Лысов.

Напомним, по словам заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Дмитрия Исаенко, для выполнения положений Закона "О регулировании градостроительной д..... Закон "О регулировании градостроительной деятельности" значительно упростилстроительства в. Об этом сказал первый вице-президент Конфедерации строителей Украины Игорь Лысов, сообщает УНН."Закон "О регулировании градостроительной деятельности" значительно упростил процедуры начала, само проведение работ и ввода объекта в эксплуатацию, получение права собственности. Сейчас на самоме все это стало проще", - сказал И.Лысов.Напомним, по словам заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Дмитрия Исаенко, для выполнения положений Закона "О регулировании градостроительной д..... Читать новость...

В Украине упростили процедуру регистрации печатных СМИ...



С 8 января 2014 года вступили в законную силу некоторые дополнения к существующим правилам регистрации печатных средств массовой информации. Об этом стало известно из приказа Министерства юстиции Украины № 2623/5 (от 12.12.2013) «О внесении изменений в положение о госрегистрации печатных средств массовой информации».

Согласно этому приказу, с 8 января 2014 года в Украине уменьшается количество документов, которые требуется подавать для государственной регистрации печатных СМИ. В частности, теперь не нужно подавать выписку из ЕГРПОУ на основателя печатного издания. Кроме того, в Минюсте решили отменить требование нотариального засвидетельствования копии положения (устава) учред..... С 8 января 2014 года вступили в законную силу некоторые дополнения к существующим правилам регистрации печатных средств массовой информации. Об этом стало известно из приказа Министерства юстиции Украины № 2623/5 (от 12.12.2013) «О внесении изменений в положение о госрегистрации печатных средств массовой информации».Согласно этому приказу, с 8 января 2014 года вуменьшается количество документов, которые требуется подавать для государственной регистрации печатных СМИ. В частности, теперь не нужно подавать выписку из ЕГРПОУ на основателя печатного издания. Кроме того, в Минюсте решили отменить требование нотариального засвидетельствования копии положения (устава) учред..... Читать новость...