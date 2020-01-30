Новость ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации Добавлено: 2020-01-30 12:32:38 Корреспондент: Алексей Свидров

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия делегации Российской Федерации. Об этом сообщают «Украинские новости».

«ПАСЕ утвердила полномочия российской парламентской делегации - 96 голосами против 44 при 7 воздержавшихся - после того, как они были оспорены по существенным причинам в день открытия сессии», - говорится в сообщении.

В ПАСЕ отметили предпринятые ранее Россией шаги, включая освобождение незаконно задержанных украинских моряков, прогресс в реализации «минских соглашений» и участие во взаимном освобождении пленных.

В сообщении отмечается, что на данный момент российская сторона подлежит мониторингу на соответствие обязательствам Совета Европы и «полностью сотрудничает».

Согласно тексту принятой резолюции, Россия уплатила все необходимые взносы в обычный бюджет и по отдельным соглашениям.

Напомним, украинская делегация продолжит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на подтверждение полномочий российской делегации.

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