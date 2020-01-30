Новость ЕСПЧ не будет запрещать экстрадицию Цемаха Добавлено: 2020-01-30 13:22:51 Корреспондент: Алексей Свидров

Европейский суд по правам человека отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды подозреваемого в причастности к уничтожению малазийского боинга рейса MH17 над Донбассом Владимира Цемаха. Об этом заявил адвокат Анатолий Кучерена, передают российские СМИ.

«Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды», - отметил он.

Напомним, прокуратура Нидерландов заявила, что Российская Федерация сознательно позволила Владимиру Цемах уехать из страны.

7 сентября 2019 года Украина и Россия провели обмен 35 на 35. Среди них был и Цемах.

19 июня 2019 года представители Совместной следственной группы (JIT) назвали имена четырех человек, которым будут предъявлены подозрения по делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года. Ими являются бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), бывший глава ГРУ ДНР Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф) и Леонид Харченко (Крот).

Напомним, в 2018 году представитель нидерландской прокуратуры во время пресс-конференции в Нидерландах заявил, что «Боинг» Malaysia Airlines рейса MH17 в июле 2014 года сбил «Бук» российских вооруженных сил.

Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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ФИФА не будет запрещать поездки в страны, где распространяет...



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Как стало известно, Высший административный суд Украины отказался передавать жалобу Сергея Власенко относительно его лишения депутатских полномочий на рассмотрение Верховного суда Украины.

Пресс-служба партии «Батькивщина» сообщила, что это является очередным доказательством того, что защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко был лишен депутатских полномочий по политическим предубеждениям. По словам самого Власенко, решение Высшего административного суда для него было более чем ожидаемым, поскольку ВАСУ уже неоднократно демонстрировал свою зависимость от указаний Виктора Януковича.

Теперь же, как отметил экс-депутат, он намерен обратиться в Европейский суд по..... Как стало известно, Высший административный суд Украины отказался передавать жалобу Сергея Власенко относительно его лишения депутатских полномочий на рассмотрение Верховного суда Украины.Пресс-служба партии «Батькивщина» сообщила, что это является очередным доказательством того, что защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко был лишен депутатских полномочий по политическим предубеждениям. По словам самого Власенко, решение Высшего административного суда для него было более чем ожидаемым, поскольку ВАСУ уже неоднократно демонстрировал свою зависимость от указаний Виктора Януковича.Теперь же, как отметил экс-депутат, он намерен обратиться в Европейский суд по..... Читать новость...

Украинский Хельсинкский союз будет судиться с Россией в ЕСПЧ...



Украинский Хельсинкский союз по правам человека подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу похищения мирных граждан в Славянске. Стоит отметить, что в иске Украинский Хельсинкский союз хочет доказать причастность российской стороны к таким похищениям. Об этом украинская правозащитная организация сообщила на своем сайте.

«Мы надеемся, что Европейский суд по правам человека установит причастность российских военных к похищениям граждан», - заявили в правозащитной организации.

В Украинском Хельсинкском союзе выразили надежду, что правительство Российской Федерации обяжут выплатить всем потерпевшим денежную компенсацию. Представители правозащитной организации..... Украинский Хельсинкский союз по правам человека подал иск в Европейский суд по правам человека () по поводу похищения мирных граждан в Славянске. Стоит отметить, что в иске Украинский Хельсинкский союз хочет доказать причастность российской стороны к таким похищениям. Об этом украинская правозащитная организация сообщила на своем сайте.«Мы надеемся, что Европейский суд по правам человека установит причастность российских военных к похищениям граждан», - заявили в правозащитной организации.В Украинском Хельсинкском союзе выразили надежду, что правительство Российской Федерации обяжут выплатить всем потерпевшим денежную компенсацию. Представители правозащитной организации..... Читать новость...

Яценюк уверен, что незаконное решение по Власенко будет отме...



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Он напомнил, что вчера, 5 марта, страны ЕС четко дали понять, что считают намерение лишить Сергея Власенко депутатских полномочий – политически мотивированным.

По его словам, суд должен брать это в расчет, поскольку Украина подписывалась под всеобщей декларацией прав человека, а также под европейской декларацией прав человека.

«Незаконное решение суда будет отменено Европейским судом по ..... Выступая на заседании Высшего административного суда, защитник Сергея Власенко Арсений Яценюк отметил, что при рассмотрении дела суд руководствуется не только внутренним законодательством, но также и международным, а поэтому должен учитывать мнение западных партнеров.Он напомнил, что вчера, 5 марта, страны ЕС четко дали понять, что считают намерение лишить Сергея Власенко депутатских полномочий – политически мотивированным.По его словам, суд должен брать это в расчет, поскольку Украина подписывалась под всеобщей декларацией прав человека, а также под европейской декларацией прав человека.«Незаконное решение судаотменено Европейским судом по ..... Читать новость...

Жалоба Тимошенко о нарушении права на справедливый суд будет...



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил не рекомендовать Украине лечить экс-премьера Украины Юлию Тимошенко в Германии, поскольку намерен рассмотреть основную жалобу о нарушении ее права на справедливый суд в ускоренном порядке, сообщил защитник экс-премьера Сергей Власенко.

"В письме (Пятого Департамента ЕСПЧ - ИФ) сказано, что они не будут рекомендовать правительству Украины применить меры, предусмотренные 39-м правилом (Судебного регламента - ИФ), поскольку будут рассматривать основную жалобу по ст. 6 (о нарушении права на справедливый суд - ИФ) в ускоренном порядке", - сказал С.Власенко корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Он т..... Европейский суд по правам человека () решил не рекомендовать Украине лечить экс-премьера Украины Юлию Тимошенко в Германии, поскольку намерен рассмотреть основную жалобу о нарушении ее права на справедливый суд в ускоренном порядке, сообщил защитник экс-премьера Сергей Власенко."В письме (Пятого Департамента- ИФ) сказано, что они не будут рекомендовать правительству Украины применить меры, предусмотренные 39-м правилом (Судебного регламента - ИФ), поскольку будут рассматривать основную жалобу по ст. 6 (о нарушении права на справедливый суд - ИФ) в ускоренном порядке", - сказал С.Власенко корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".Он т..... Читать новость...

Богдан прокомментировал обмен Цемаха...

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в вопросе обмена Владимира Цемаха, который является важным свидетелем по делу сбитого Боинга рейса MH17 над Донбассом, Киев руководствовался своими интересами. Об этом сообщает «ВВС».

«Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие политические взгляды, у них есть, на что менять на Цемаха», - отметил он.

При этом Богдан подчеркнул, что Нидерланды являются одним из главных лоббистов идеи в..... Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в вопросе обмена Владимира, который является важным свидетелем по делу сбитого Боинга рейса MH17 над Донбассом, Киев руководствовался своими интересами. Об этом сообщает «ВВС».«Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие политические взгляды, у них есть, на что менять на», - отметил он.При этом Богдан подчеркнул, что Нидерланды являются одним из главных лоббистов идеи в..... Читать новость...