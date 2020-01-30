Новость В МВД Украины назвали причину продления сроков расследования по делу Шеремета Добавлено: 2020-01-30 14:08:17 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что просьба следствия к прокуратуре о продлении сроков досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не является незаконной. Об этом сообщает «Укринформ».

«Продление сроков досудебного расследования - это прямая норма Уголовного процессуального кодекса. Напомню, что расследование ведется с 20 июля 2016 года, и с тех пор неоднократно сроки расследования продлевались, поскольку это сложное преступление, совершенное в условиях неочевидности. Поэтому в самом принципе продления сроков досудебного расследования нет ничего незаконного», - отметил он.

По его словам, сейчас есть обращение к процессуальному руководителю - прокуратуре - дать согласие на такое продление, которое делалось и раньше, и это обычное процессуальное действие.

«Следствию надо еще поработать, в частности, с подозреваемыми и со свидетелями, и продолжать собирать доказательства, то есть следствие просит больше времени на нормальную работу», - добавил он.

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Ранее Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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Он сказал, что Шеремет ”имел довольно активные контакты на территории Российской Федерации”.

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«Пограничн..... Исходя из предварительных выводов экспертов, которые расследуют инцидент с катером Государственной пограничной службыв море около Мариуполя, причина происшествия - самодельное взрывное устройство. Скорее всего, данное взрывное устройство принесло морем со стороны оккупированных территорий.Читайте: Взрыв катера под Мариуполем. Причиной взрыва катера могла стать морская минаПри осмотре места происшествия и изучения поврежденного катера эксперты пришли к выводу, что самодельное взрывное устройство состояло из древесной крестовины, пенопластовых элементов и предмета, похожего на металлический цилиндр с маячком.Читайте: Взрыв катера под Мариуполем. Погиб 1 человек«Пограничн..... Читать новость...

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"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти Шеремета является травматический шок и значительная кровопотеря", - сказал А.Вакуленко.

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Павел Шеремета объяснил причину своей отставки...



Сегодня, 21 августа, стало известно о том, что министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета решил уйти в отставку. К слову, он уже подтвердил эту информацию, прокомментировав свое решение на странице в Facebook следующим образом: «Так, вместо того, чтобы дальше воевать со вчерашней системой, решил сосредоточиться на работе с завтрашними людьми, которые создадут завтрашнюю систему».

К слову, далеко не все приняли такое объяснение со стороны министра, в частности, депутат партии «УДАР» Павел Розенко, заявивший, что не будет голосовать за отставку Шереметы, пока тот не даст более внятного объяснения.

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В Европейском союзе ожидают прозрачного расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине у себя в Facebook.

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Об этом сообщил руководитель Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Прокуратура решила, что дело следует расследовать как убийство. Ключевая версия - убийство из-за профессиональной деятельности гражданина России и журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, в России, а еще до этого в Беларуси", - сказано в заявлении Шевченко, опубликованном на сайте МВД.

По мнению представителя силового ведомства, убийство журналиста готовили профессиональные преступники.

"Мы провели большое количество следственных действий, но следствие, в отличие от жур..... При расследовании убийства журналиста Павладопросили более 1,8 тысяч человек.Об этом сообщил руководитель Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко."Прокуратура решила, что дело следует расследовать как убийство. Ключевая версия - убийство из-за профессиональной деятельности гражданина России и журналиста Павла, который работал в Украине, в России, а еще до этого в Беларуси", - сказано в заявлении Шевченко, опубликованном на сайтеПо мнению представителя силового ведомства, убийство журналиста готовили профессиональные преступники."Мы провели большое количество следственных действий, но следствие, в отличие от жур..... Читать новость...

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«На данном этапе отрабатывается 4 основных версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Елене Притуле)», – написал он.

Лысенко добавил, что уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые еще продолжаются.

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