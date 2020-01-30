Новость Украина передала новый список на обмен Добавлено: 2020-01-30 14:24:53 Корреспондент: Алексей Свидров

На заседании Трёхсторонней контактной группе в Минске украинская сторона передала новый список на обмен. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак, передает «Украинская правда».

По словам Ермака, те два списка, о которых говорил Владимир Зеленский, «сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, – не снижает».

Ранее Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, пребывающих на временно оккупированной территории и в Российской Федерации.

Напомним, 29 декабря 2019 года, на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину из ОРДЛО вернулись 76 человек.

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Украина и РФ готовят новый обмен пленными в конце декабря ...

Во время «нормандского саммита» Украина и Российская Федерация договорились провести обмен пленными по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года. Об этом заявил украинский президента Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.

«Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация обсудили немало и согласовали некоторые очень важные вещи. Страны-участницы способствуют взаимному освобождению до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех". Была согласована необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым», ..... Во время «нормандского саммита»и Российская Федерация договорились провестипленными по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года. Об этом заявил украинский президента Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.«Сегодня, Германия, Франция и Российская Федерация обсудили немало и согласовали некоторые очень важные вещи. Страны-участницы способствуют взаимному освобождению до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех". Была согласована необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым», ..... Читать новость...

США надеются на новый обмен пленными между Украиной и РФ...

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал обмен пленными между Украины и Российской Федерацией.

«Мы надеемся в будущем увидеть воссоединение большего числа украинских заключенных с семьями», - написал он в Twitter.

По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать народ Украины.

Американский президент Дональд Трамп в свою очередь подчеркнул, что совершенный обмен пленными является, возможно, первым гигантским шагом к миру.

Напомним, 7 сентября 2019 года Украина и Россия провели обмен 35 на 35. После этого Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны подчеркнули..... Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировалпленными между Украины и Российской Федерацией.«Мы надеемся в будущем увидеть воссоединение большего числа украинских заключенных с семьями», - написал он в Twitter.По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать народ Украины.Американский президент Дональд Трамп в свою очередь подчеркнул, что совершенныйпленными является, возможно, первым гигантским шагом к миру.Напомним, 7 сентября 2019 годаи Россия провели35 на 35. После этого Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны подчеркнули..... Читать новость...

В самопровозглашенной "ДНР" заявили о готовности произвести ...



Донецкие боевики заявили о своей готовности к обмену пленными – уточняется, что будут возвращены 50 пленных украинских военнослужащих. Об этом журналистам сообщила глава "комитета по военнопленным и беженцам" самопровозглашенной "ДНР" Дарья Морозова.

"Мы подготовили списки из 50 человек и готовы завтра обменять их на 50 наших пленных", - сказала Морозова. При этом она отказалась точно подтвердить, что обмен пленными состоится именно 18 сентября.

"Украинская сторона нам еще не звонила и не подтверждала обмен", - пояснила Морозова.

Напомним, в начале месяца в рамках заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию украинского кризис..... Донецкие боевики заявили о своей готовности ку пленными – уточняется, что будут возвращены 50 пленных украинских военнослужащих. Об этом журналистам сообщила глава "комитета по военнопленным и беженцам" самопровозглашенной "ДНР" Дарья Морозова."Мы подготовили списки из 50 человек и готовы завтраять их на 50 наших пленных", - сказала Морозова. При этом она отказалась точно подтвердить, чтопленными состоится именно 18 сентября."Украинская сторона нам еще не звонила и не подтверждала", - пояснила Морозова.Напомним, в начале месяца в рамках заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию украинского кризис..... Читать новость...

Украина передала боевикам помилованную женщину...



Украинская сторона передала боевикам помилованную президентом женщину, в ближайшие дни ожидается передача в ответ украинского военного. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.

"Как только что проинформировали офис президента и меня представители СБУ, на КПВВ "Майорское" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников.

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Эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у ..... Украинская сторонабоевикам помилованную президентом женщину, в ближайшие дни ожидается передача в ответ украинского военного. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко, передает УНН."Как только что проинформировали офис президента и меня представители СБУ, на КПВВ "Майорское" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников.ЧИТАЙТЕ: Ситуация на Донбассе: с начала суток ни одного обстрелаЭта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у ..... Читать новость...

Украина передала ОБСЕ доказательства обстрелов Авдеевского к...

Украинская сторона сегодня, 25 мая, передала представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ факты применения террористами артиллерийских систем калибра более 100 мм, которые запрещены Минскими договоренностям. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, украинские силовики доложили международным наблюдателям об обстрелах сепаратистами Авдеевского коксохимического завода, которые были зафиксированы 21 и 23 мая.

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«В результате обстрелов скончался один работник завода, а еще две женщины получили ранения. При обстрелах были разрушены цеха, повреждены высоковольтные электросети и газопровод», - заявили силовики.

&..... Украинская сторона сегодня, 25 мая,представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ факты применения террористами артиллерийских систем калибра более 100 мм, которые запрещены Минскими договоренностям. Об этом сообщает пресс-центр АТО.В частности, украинские силовики доложили международным наблюдателям об обстрелах сепаратистами Авдеевского коксохимического завода, которые были зафиксированы 21 и 23 мая.Читайте: Авдеевский коксохимический завод остановил работу«В результате обстрелов скончался один работник завода, а еще две женщины получили ранения. При обстрелах были разрушены цеха, повреждены высоковольтные электросети и газопровод», - заявили силовики.&..... Читать новость...

Украина передала тела погибших боевиков представителям ОРДЛО...



Украинская сторона в рамках проекта "Эвакуация 200", передала тела погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований, на временно оккупированную территорию для захоронения. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.

"На КПВВ "Станица Луганская", в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200", была проведена передача останков тел погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в сентябре прошлого года они были на..... Украинская сторона в рамках проекта "Эвакуация 200",тела погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований, на временно оккупированную территорию для захоронения. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН."На КПВВ "Станица Луганская", в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200", была проведена передача останков тел погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Боевики на Донбассе недовольны кадровыми российскими военнослужащими, – Минобороны УкраиныКак отмечается, в сентябре прошлого года они были на..... Читать новость...

Украина передала Вооруженным силам Египта партию грузовиков ...



Представители компании «АвтоКрАЗ», которая находится в городе Кременчуге (Полтавская область), выполнили ряд соглашений, заключенных ранее с Министерством обороны Египта. В частности, украинская компания на этой неделе поставила в Египет последнюю партию своей продукции, в которую вошло свыше 100 автомобилей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании.

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Согласно заключенному контракту, украинская компания изготовила, передала для инспекции и доставила в Египет очередную партию автомобилей «КрАЗ». Стало известно, что для египетской армии «КрАЗ» передал различн..... Представители компании «АвтоКрАЗ», которая находится в городе Кременчуге (Полтавская область), выполнили ряд соглашений, заключенных ранее с Министерством обороны Египта. В частности, украинская компания на этой неделе поставила в Египет последнюю партию своей продукции, в которую вошло свыше 100 автомобилей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании.Читайте: "Укроборонпром" подписал договор о сотрудничестве с полякамиСогласно заключенному контракту, украинская компания изготовила,для инспекции и доставила в Египет очередную партию автомобилей «КрАЗ». Стало известно, что для египетской армии «КрАЗ» передал различн..... Читать новость...

РФ и Украина проведут обмен пленными «35 на 35», - СМИ...

Представители Украины и Российской Федерации договорились об обмене пленными по формуле «35 на 35». Об этом сообщают российские СМИ.

В то же время списки на обмен корректировать до начала процесса обмена. Предполагаемая дата начала процесса – 7 сентября 2019 года.

Переговоры будут продолжаться до начала обмена.

Отмечается, что сейчас есть информация о включении в списки на обмен 24 военнопленных украинских моряков и еще 11 политзаключенных, включая Олега Сенцова.

По информации СМИ, под вопросом остается обмен украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, которые были осуждены в России на длительные сроки за участие в боев..... Представители Украины и Российской Федерации договорились обе пленными по формуле «35 на 35». Об этом сообщают российские СМИ.В то же время списки накорректировать до начала процессаа. Предполагаемая дата начала процесса – 7 сентября 2019 года.Переговоры будут продолжаться до началаа.Отмечается, что сейчас есть информация о включении в списки на24 военнопленных украинских моряков и еще 11 политзаключенных, включая Олега Сенцова.По информации СМИ, под вопросом остаетсяукраинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, которые были осуждены в России на длительные сроки за участие в боев..... Читать новость...