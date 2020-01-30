Новость В деле питерского «Метростроя» появились новые фигуранты Добавлено: 2020-01-30 15:25:44 Корреспондент: Алексей Свидров

Городской суд Санкт-Петербурга смягчил меру пресечения бывшему главе компании "Метрострой" Николаю Александрову, которого арестовали по делу многомиллионных растрат. Вместе с этой новостью в СМИ появились сведения о том, что поставки компонентов для стройки был допущен ещё один подрядчик, выполнявший работы по цене, которая в 3 раза превышала рыночную.

Стоит напомнить, что в мае 2018 года перед чемпионатом мира по футболу в Петербурге открылись станции метро. А в 2019 году был задержан Николай Александров вместе с главным директором филиала компании "Метрострой". По версии прокуратуры фигуранты вступили в преступный заговор для подписания подложного договора и скупки щебня для возведения станции Фрунзенского радиуса. Цена контракта составляла примерно 178 млн рублей. Деньги были списаны со счета "Метрострой". При этом никакого щебня закуплено и поставлено не было.

В прошлом году в Петербурге состоялся митинг сотрудников компании "Метрострой", которые протестовали против задержки зарплаты. За 2019 год компания получила несколько исков с требованием на 6 млрд рублей. Также Сбербанк сообщил о намерении провести банкротство фирмы "Метрострой". У данной организации были на то основания.

Специалистами было высказано предположение о том, что коррупция в данной фирме была регулярной. Ведь предприятие возглавляет сын предыдущего директора, находившегося у власти более 20 лет. Компания стала семейной империей, которая обросла продажными подрядчиками.

В январе появились сведения о проблемах с витражами и дверях на станциях метро. Все эти конструкции поставляла фирма "Метроалюм". Как сообщили эксперты, рыночная цена товаров и услуг, поставляемых фирмой "Метроалюм", была завышена в 3 раза. Компания поставляла потолки из композитных материалов, стеклянные перегородки, также она выполняла строительный монтаж перечисленных устройств.

"Метрострой" остался должен "Метроалюму" почти 120 млн рублей. Представители "Метроалюма" заявили о фальсификации некоторых документов, однако "Метроалюму" удалось доказать факт поставки продукции в полном объеме. Но пока прокуратура не разобралась в признаках завышения стоимости. На данный момент в рамках уголовного дела Николай Александрова проведут проверку всех подрядчиков "Метростроя".

Новость подготовлена по информации сайта anticorr.media.

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