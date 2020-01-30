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В Нацбанке Украины прогнозируют замедление инфляции

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Добавлено:2020-01-30 15:42:35
Корреспондент:Алексей Свидров

  Замедление инфляции в текущем году продлится, однако в IV квартале она несколько ускорится и по итогам 2020 года составит 4,8%. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает «Укринформ».

 «Замедление инфляции, по нашим оценкам, будет продолжаться. Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% плюс-минус один процентный пункт. Однако в IV квартале она ускорится и составит 4,8% по итогам 2020 года», - отметил он.

 По его словам, этому будет способствовать ряд факторов: во-первых, прошлогодняя ревальвация гривны будет продолжать отражаться на стоимости импортируемых товаров и товаров с высокой долей импорта в себестоимости. Во-вторых, сохранение относительно невысоких цен на энергоносители на мировых рынках будет сдерживать подорожание топлива на внутреннем рынке. В-третьих, продовольственная инфляция при отсутствии шоков предложения будет незначительной благодаря ожидаемому улучшению урожайности овощей и фруктов.

 В то же время темпы роста административно регулируемых цен будут выше. Прежде всего, из-за дальнейшего приведения акцизов на табачные изделия с европейскими уровнями.

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