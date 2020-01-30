Новость В Нацбанке Украины прогнозируют замедление инфляции Добавлено: 2020-01-30 15:42:35 Корреспондент: Алексей Свидров

Замедление инфляции в текущем году продлится, однако в IV квартале она несколько ускорится и по итогам 2020 года составит 4,8%. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает «Укринформ».

«Замедление инфляции, по нашим оценкам, будет продолжаться. Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% плюс-минус один процентный пункт. Однако в IV квартале она ускорится и составит 4,8% по итогам 2020 года», - отметил он.

По его словам, этому будет способствовать ряд факторов: во-первых, прошлогодняя ревальвация гривны будет продолжать отражаться на стоимости импортируемых товаров и товаров с высокой долей импорта в себестоимости. Во-вторых, сохранение относительно невысоких цен на энергоносители на мировых рынках будет сдерживать подорожание топлива на внутреннем рынке. В-третьих, продовольственная инфляция при отсутствии шоков предложения будет незначительной благодаря ожидаемому улучшению урожайности овощей и фруктов.

В то же время темпы роста административно регулируемых цен будут выше. Прежде всего, из-за дальнейшего приведения акцизов на табачные изделия с европейскими уровнями.

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"Мы, при расчете бюджета, закладывали инфляцию 13,1 %. Если мы на уровне государства и наших внешних партнеров находим взаимопонимание, и те деньги, на которые мы рассчитываем - поступят в Украину - я думаю, что и 13,1 % может оказаться завышенным прогнозом", - заявил украинский чиновник.

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По первому сценарию прогноз инфляции на следующие 3 года: 5,5% - 2020 год, 5,3% - 2021, 5,1% - 2022.

Прогноз инфляции по оптимистическому прогнозу: 5,8% в 2020 году, 5,0% в 2021 и 2022 годах.

«В оптимистичном сценарии на 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий, нужен лучший бизнес климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральный рынок земли и приватизацию)», - го..... Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйстваподготовило два сценария пона 2021-2022 годы. Об этом написал министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.По первому сценарию прогнозна следующие 3 года: 5,5% - 2020 год, 5,3% - 2021, 5,1% - 2022.Прогнозпо оптимистическому прогнозу: 5,8% в 2020 году, 5,0% в 2021 и 2022 годах.«В оптимистичном сценарии на 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий, нужен лучший бизнес климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральный рынок земли и приватизацию)», - го..... Читать новость...

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"Правительство взяло за основу первый сценарий (сценарий развития на базе глобального прогноза Международного валютного фонда - ИФ), который предусматривает проведение соответствующих реформ в экономике и обеспечение большего темпа роста экономики", - сказал А.Мярковский во вторник.

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