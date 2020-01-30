Новость Евросоюз окончательно утвердил сделку по Brexit Добавлено: 2020-01-30 16:33:10 Корреспондент: Алексей Свидров

Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Таким образом, официально завершен процесс ратификации документа.

«Соглашение о выходе вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по Центральноевропейскому времени. С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной», - говорится в сообщении.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период необходим для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям. В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза.

Переходный период может быть продлен только один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начнутся после того, как страна выйдет из ЕС.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза.

Ранее Королева Великобритании Елизавета II заявила, что официальный Лондон покинет Европейский союз 31 января 2020 года.

Напомним, Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из состава ЕC до 31 января 2020 года.

В ходе референдума 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали Brexit. Это также привело к уходу с поста премьер-министра Дэвида Кэмерона.

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МИД Чехии сразу же на это отреагировал, заявив, что обратится в суд с просьбой ликвидировать данное общественное объединение, добавив, что никаких дипломатических полномочий оно не имеет.

ЧИТАЙТЕ: В Чехии лик..... Фейковое «представительство» самопровозглашенной террористической Донецкой независимой республикиликвидировано. Об этом написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.Верховный суд чешского города Оломоуц подтвердил прошлогоднее решение суда Остравы.В сентябре 2016 года представители так называемой ДНР открыли в Остраве свое «представительство», назвав его первым дипломатическим учреждением в Европе.МИД Чехии сразу же на это отреагировал, заявив, что обратится в суд с просьбой ликвидировать данное общественное объединение, добавив, что никаких дипломатических полномочий оно не имеет.ЧИТАЙТЕ: В Чехии лик..... Читать новость...

США не готовы заключить торговую сделку с Китаем...

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«Я думаю, они, вероятно, хотели бы заключить сделку на тех условиях, которые предлагали до того, как они решили пересмотреть их. Они хотели бы заключить сделку, но мы не готовы пойти на это», - отметил он.

В то же время Трамп не теряет надежд, что в будущем Вашингтон и Пекин достигнут консенсуса.

«Я думаю, что когда-нибудь в будущем Китай и США заключат отличную торговую сделку, и мы с нетерпением ждем этого», - добавил президент США.

ЧИТАЙТЕ: Китай г..... Соединенные Штаты Америки не готовы заключить торговуюс Китайской Народной Республикой. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе визита в Японию, передает Bloomberg.«Я думаю, они, вероятно, хотели бы заключитьна тех условиях, которые предлагали до того, как они решили пересмотреть их. Они хотели бы заключить, но мы не готовы пойти на это», - отметил он.В то же время Трамп не теряет надежд, что в будущем Вашингтон и Пекин достигнут консенсуса.«Я думаю, что когда-нибудь в будущем Китай и США заключат отличную торговую, и мы с нетерпением ждем этого», - добавил президент США.ЧИТАЙТЕ: Китай г..... Читать новость...