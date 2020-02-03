Новость Вышел трейлер фильма «Форсаж 9» Добавлено: 2020-02-03 09:00:56 Корреспондент: Алексей Свидров

Студия Universal Pictures представила первый трейлер предстоящего фильма «Форсаж 9».

По сюжету Доминик Торетто живёт мирной жизнью вместе со своей супругой Летти и внебрачным сыном Брайаном. Однако данная гармония нарушается, когда кибертеррористка Сайфер решает отомстить Доминику за все свои провалы, устроенные по его вине, и похищает ребёнка. Ситуация осложняется ещё и тем, что в качестве своего «Ферзя» Сайфер использует профессионального наемника Джейкоба — младшего брата Доминика.

ЧИТАЙТЕ: Вышел финальный трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Режиссером картины выступил Джастин Лин. Главные роли исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Лудакрис, Сон Кан и другие.

Мировая премьера фильма «Форсаж 9» запланирована на май 2020 года.

ЧИТАЙТЕ: Netflix показал трейлер нового сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Вышел финальный трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»...

Universal Pictures представила финальный трейлер ленты «Форсаж: Хоббс и Шоу» (Fast & Furious: Hobbs & Shaw), который является спин-оффом и девятым по счету фильмом франшизы «Форсаж».

По сюжету враждующие между собой спецагент американской дипломатической службы безопасности Люк Хоббс и бывший элитный оперативник британской разведки Деккард Шоу вынуждены объединиться, чтобы справиться с новым общим врагом.

Режиссером выступил Дэвид Литч. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Роман Рейнс и другие.

Премьера фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» запланирована на август 2019 ..... Universal Pictures представила финальныйленты «Форсаж: Хоббс и Шоу» (Fast & Furious: Hobbs & Shaw), который является спин-оффом и девятым по счету фильмом франшизы «Форсаж».По сюжету враждующие между собой спецагент американской дипломатической службы безопасности Люк Хоббс и бывший элитный оперативник британской разведки Деккард Шоу вынуждены объединиться, чтобы справиться с новым общим врагом.Режиссером выступил Дэвид Литч. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Роман Рейнс и другие.Премьера«Форсаж: Хоббс и Шоу» запланирована на август 2019 ..... Читать новость...

Вышел новый трейлер ленты «Форсаж: Хоббс и Шоу»...

Студия Universal Pictures представила новый трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» (Fast & Furious: Hobbs & Shaw), который является спин-оффом и девятым по счету фильмом франшизы «Форсаж».

По сюжету враждующие между собой спецагент американской дипломатической службы безопасности Люк Хоббс и бывший элитный оперативник британской разведки Деккард Шоу вынуждены объединиться, чтобы справиться с новым общим врагом.

Режиссером выступил Дэвид Литч. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Роман Рейнс и другие.

Премьера фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» запланирована на август 20..... Студия Universal Pictures представила новый«Форсаж: Хоббс и Шоу» (Fast & Furious: Hobbs & Shaw), который является спин-оффом и девятым по счету фильмом франшизы «Форсаж».По сюжету враждующие между собой спецагент американской дипломатической службы безопасности Люк Хоббс и бывший элитный оперативник британской разведки Деккард Шоу вынуждены объединиться, чтобы справиться с новым общим врагом.Режиссером выступил Дэвид Литч. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Роман Рейнс и другие.Премьера«Форсаж: Хоббс и Шоу» запланирована на август 20..... Читать новость...

Вышел финальный трейлер фильма «Оно 2»...

Warner Bros. Pictures опубликовала на своем YouTube-канале официальный трейлер второй части фильма «Оно» (It: Chapter Two).

Первый тизер ленты вышел в начале мая 2019 года.

Действие фильма разворачивается спустя 27 лет после победы ребят над Пеннивайзом. Казалось бы, всё хорошо, они взрослые и живут своей жизнью, но неожиданный телефонный звонок вынуждает их снова объединиться. Героям придётся вновь столкнуться со своими страхами и с Оно, которое вовлекает в свою игру новых участников.

Режиссером выступил Энди Мускетти. В главных ролях снялись Джеймс Макэвой, Билл Скарсгорд, Джессика Честейн, Джей Райан, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джеймс Рэнсон,..... Warner Bros. Pictures опубликовала на своем YouTube-канале официальныйвторой части«Оно» (It: Chapter Two).Первый тизер ленты вышел в начале мая 2019 года.Действиеразворачивается спустя 27 лет после победы ребят над Пеннивайзом. Казалось бы, всё хорошо, они взрослые и живут своей жизнью, но неожиданный телефонный звонок вынуждает их снова объединиться. Героям придётся вновь столкнуться со своими страхами и с Оно, которое вовлекает в свою игру новых участников.Режиссером выступил Энди Мускетти. В главных ролях снялись Джеймс Макэвой, Билл Скарсгорд, Джессика Честейн, Джей Райан, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джеймс Рэнсон,..... Читать новость...

Вышел трейлер фильма «Джон Уик 3»...

Студия Lionsgate опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма «Джон Уик 3» (John Wick: Chapter 3 – Parabellum).

«Я думаю, что в начале фильма Уик должен попытаться сбежать из Нью-Йорка, буквально выбраться с острова. Может быть, он спросит персонажа Лоуренса Фишберна из „Bowery King“ о помощи. Может быть, Джон Легуизамо придет и поможет моему герою», – заявил ранее о сюжете исполнитель главной роли Киану Ривз.

Режиссером выступил Чад Стахелски. В фильме также снимались Холли Берри, Иэн Макшейн, Руби Роуз, Хироюки Санада, Лоуренс Фишборн, Джон Легуизамо.

Премьера ленты «Джон Уик 3» запланирована на ..... Студия Lionsgate опубликовала на своем YouTube-канале«Джон Уик 3» (John Wick: Chapter 3 – Parabellum).«Я думаю, что в началеУик должен попытаться сбежать из Нью-Йорка, буквально выбраться с острова. Может быть, он спросит персонажа Лоуренса Фишберна из „Bowery King“ о помощи. Может быть, Джон Легуизамо придет и поможет моему герою», – заявил ранее о сюжете исполнитель главной роли Киану Ривз.Режиссером выступил Чад Стахелски. В фильме также снимались Холли Берри, Иэн Макшейн, Руби Роуз, Хироюки Санада, Лоуренс Фишборн, Джон Легуизамо.Премьера ленты «Джон Уик 3» запланирована на ..... Читать новость...

Вышел трейлер фильма «1917» с Камбербэтчем...

Universal Pictures представила на своем YouTube-канале трейлер фильма «1917».

Лента расскажет о событиях одного дня Первой мировой войны от лица двух молодых солдат.

Режиссером выступил Сэм Мендес. Главные роли исполнили Джордж Маккей, Дин-Чарльз Чэпмен, Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Дэниэл Мейс, Эндрю Скотт и другие.

Премьера фильма «1917» ожидается в декабре 2019 года.

Ранее на YouTube-канале 101 Studios вышел официальный трейлер фильма «Война токов» (The Current War), главную роль в котором исполнил Бенедикт Камбербэтч.

ЧИТАЙТЕ: Вышел трейлер пятого сезона сериала «Острые козырьки»..... Universal Pictures представила на своем YouTube-канале«1917».Лента расскажет о событиях одного дня Первой мировой войны от лица двух молодых солдат.Режиссером выступил Сэм Мендес. Главные роли исполнили Джордж Маккей, Дин-Чарльз Чэпмен, Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Дэниэл Мейс, Эндрю Скотт и другие.Премьера«1917» ожидается в декабре 2019 года.Ранее на YouTube-канале 101 Studios вышел официальный«Война токов» (The Current War), главную роль в котором исполнил Бенедикт Камбербэтч.ЧИТАЙТЕ:пятого сезона сериала «Острые козырьки»..... Читать новость...

Вышел новый трейлер фильма «Шазам»...

Студия Warner Bros Pictures опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер фильма «Шазам», основанного на одноимённом комиксе издательства DC Comics.

Сюжет расскажет о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!».

Режиссером выступил Дэвид Ф. Сандберг. В главных ролях снялись Закари Ливай, Эшер Энжел, Марк Стронг, Джек Дилан Грейзер, Джимон Хонсу.

Премьера фильма запланирована на 5 апреля 2019 года.

ЧИТАЙТЕ: Вышел трейлер фильма «Джон Уик 3»

..... Студия Warner Bros Pictures опубликовала на своем YouTube-канале новый«Шазам», основанного на одноимённом комиксе издательства DC Comics.Сюжет расскажет о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!».Режиссером выступил Дэвид Ф. Сандберг. В главных ролях снялись Закари Ливай, Эшер Энжел, Марк Стронг, Джек Дилан Грейзер, Джимон Хонсу.Премьеразапланирована на 5 апреля 2019 года.ЧИТАЙТЕ:«Джон Уик 3»..... Читать новость...

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо 5»...

Lionsgate Movies опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь» (Rambo: Last Blood).

Примечательно, что в нем есть не только кадры из новой ленты, но и отрывки из первых картин о Джоне Рэмбо.

По сюжету ветеран войны Джон Рэмбо старается вести спокойную и осмысленную жизнь на ранчо своего отца. Однако ему предстоит спасти дочь своей близкой подругой Марии, которая пропала после поездки в Мексику. Рэмбо столкнется с жестоким преступным синдикатом.

Режиссером выступил Адриан Грюнберг. Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Серхио Перис-Менчета, Иветт Монреаль, Оскар Хаэнада, Адриана Барраса и другие...... Lionsgate Movies опубликовала на своем YouTube-канале новый«Рэмбо 5: Последняя кровь» (Rambo: Last Blood).Примечательно, что в нем есть не только кадры из новой ленты, но и отрывки из первых картин о Джоне Рэмбо.По сюжету ветеран войны Джон Рэмбо старается вести спокойную и осмысленную жизнь на ранчо своего отца. Однако ему предстоит спасти дочь своей близкой подругой Марии, которая пропала после поездки в Мексику. Рэмбо столкнется с жестоким преступным синдикатом.Режиссером выступил Адриан Грюнберг. Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Серхио Перис-Менчета, Иветт Монреаль, Оскар Хаэнада, Адриана Барраса и другие...... Читать новость...

Вышел трейлер фильма «Джентльмены» Гая Ричи...

Опубликован трейлер предстоящего фильма режиссера Гая Ричи «Джентльмены» (The Gentlemen).

По сюжету талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Главные роли исполнили Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэттью Макконахи и другие.

Миро..... Опубликованпредстоящегорежиссера Гая Ричи «Джентльмены» (The Gentlemen).По сюжету талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.Главные роли исполнили Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэттью Макконахи и другие.Миро..... Читать новость...