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Украина готова к угрозе коронавируса, - Гончарук
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|Добавлено:
|2020-02-03 09:30:22
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Украина подготовилась к угрозе попадания в страну нового коронавируса (2019-nCoV). Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты», - отметил он.
Гончарук подчеркнул, что пока ни одно подозрение на коронавирус в Украине не подтвердилось.
«Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов − минимум по две оснащенные бригады в каждой области, которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства», - добавил премьер.
На прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины усилило меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса (2019-nCoV) из Китая.
Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса.
Напомним, Кабинет министров утвердил четкий план действий по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.
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заявил, что Украина
достаточно близко приблизилась к достижению договоренностей на рабочем уровне о новой программе с Международным валютным фондом. Об этом сообщает «РБК-Украина
».
«На практике достижение договоренностей с МВФ - беспрецедентная история, когда такая договоренность достигается в течение двух месяцев», - подчеркнул он.
По его словам, прогресс будет в этом году.
«Мы намного лучше понимаем друг друга, мы сделали несколько шагов навстречу друг другу. Я считаю, что мы довольно близко приблизились к достижению договоренностей на рабочем уровне, конечно», - добавил Гончарук
.
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Увеличилось количество жертв коронавируса MERS-CoV ...
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Во Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что во всем мире коронавирусом заразился 51 человек, из них 35 человек в Саудовской Аравии. Напомним, что новый вирус был открыт еще в прошлом году египетским врачом Али Мохамедом Заки.
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Министерство здравоохранения Украины усилило меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса
(2019-nCoV) из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
«Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.
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Число погибших в Южной Корее от коронавируса
ближневосточного респираторного синдрома продолжает расти. Как сообщают местные власти, по состоянию на 8 июля в стране вирус забрал жизни 34 человек, число инфицированных остается на прежнем уровне – 186 человек.
В министерстве здравоохранения Южной Кореи также добавили, что на карантине находится 811 человек.
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Он отметил, что этот вопрос на данный момен..... Читать новость...