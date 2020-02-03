Новость Украина готова к угрозе коронавируса, - Гончарук Добавлено: 2020-02-03 09:30:22 Корреспондент: Алексей Свидров

Украина подготовилась к угрозе попадания в страну нового коронавируса (2019-nCoV). Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты», - отметил он.

Гончарук подчеркнул, что пока ни одно подозрение на коронавирус в Украине не подтвердилось.

«Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов − минимум по две оснащенные бригады в каждой области, которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства», - добавил премьер.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины усилило меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса (2019-nCoV) из Китая.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса.

Напомним, Кабинет министров утвердил четкий план действий по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Украина близка к новой программе с МВФ, - Гончарук...

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина достаточно близко приблизилась к достижению договоренностей на рабочем уровне о новой программе с Международным валютным фондом. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«На практике достижение договоренностей с МВФ - беспрецедентная история, когда такая договоренность достигается в течение двух месяцев», - подчеркнул он.

По его словам, прогресс будет в этом году.

«Мы намного лучше понимаем друг друга, мы сделали несколько шагов навстречу друг другу. Я считаю, что мы довольно близко приблизились к достижению договоренностей на рабочем уровне, конечно», - добавил Гончарук.

Напомним, ..... Премьер-министр Алексейзаявил, чтодостаточно близко приблизилась к достижению договоренностей на рабочем уровне о новой программе с Международным валютным фондом. Об этом сообщает «РБК-».«На практике достижение договоренностей с МВФ - беспрецедентная история, когда такая договоренность достигается в течение двух месяцев», - подчеркнул он.По его словам, прогресс будет в этом году.«Мы намного лучше понимаем друг друга, мы сделали несколько шагов навстречу друг другу. Я считаю, что мы довольно близко приблизились к достижению договоренностей на рабочем уровне, конечно», - добавилНапомним, ..... Читать новость...

Украина хочет максимально приблизиться к членству в ЕС в теч...

Украина хочет максимально приблизиться к членству в Европейском союзе в течение пяти лет. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.

«Европейская и евроатлантическая интеграция - наш ключевой приоритет. И мы об этом не просто говорим, мы доказываем это своими действиями. Через пять лет мы хотим максимально приблизиться к членству в ЕС. И в этом мы нуждаемся в вашей помощи», - отметил он.

По его словам, Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Европейского Союза Восточное партнерство, а также заинтересована в заключении АСАА - соглашения о так называемом промышленном безвизе, который станет значител..... хочет максимально приблизиться к членству в Европейском союзе в течение пяти лет. Об этом заявил премьер-министр Алексей, передает пресс-служба Кабмина.«Европейская и евроатлантическая интеграция - наш ключевой приоритет. И мы об этом не просто говорим, мы доказываем это своими действиями. Через пять лет мы хотим максимально приблизиться к членству в ЕС. И в этом мы нуждаемся в вашей помощи», - отметил он.По его словам,надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Европейского Союза Восточное партнерство, а также заинтересована в заключении АСАА - соглашения о так называемом промышленном безвизе, который станет значител..... Читать новость...

В Украине создали оперативный штаб из-за коронавируса...

Кабинет министров утвердил четкий план действий по предотвращению попадания коронавируса (nCoV) на территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Укринформ».

«Сегодня мы отреагировали на ту информацию, которая распространяется в мире об эпидемии коронавируса. Мы приняли решение о четком плане действий, что должно быть сделано, уже создан оперативный штаб на уровне министерства здравоохранения под руководством министра», - отметил он.

По его словам, правительство в последние несколько дней активно коммуницирует со Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы иметь всю информацию, понимать и контролировать..... Кабинет министров утвердил четкий план действий по предотвращению попадания(nCoV) на территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Алексей, передает «Укринформ».«Сегодня мы отреагировали на ту информацию, которая распространяется в мире об эпидемии. Мы приняли решение о четком плане действий, что должно быть сделано, уже создан оперативный штаб на уровне министерства здравоохранения под руководством министра», - отметил он.По его словам, правительство в последние несколько дней активно коммуницирует со Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы иметь всю информацию, понимать и контролировать..... Читать новость...

СНБО провел совещание из-за распространения коронавируса...

В Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса (2019-n-CoV). Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По результатам совещания, Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса.

Минздрав должен распространить рекомендации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должен усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации.

Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекоменда..... В Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового(2019-n-CoV). Об этом сообщает пресс-служба СНБО.По результатам совещания, Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространениюМинздрав должен распространить рекомендации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должен усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации.Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекоменда..... Читать новость...

Увеличилось количество жертв коронавируса MERS-CoV ...



Сегодня СМИ, со ссылкой на Associated Press, сообщают об увеличении количества умерших в результате заражения коронавирусом MERS-CoV. Сообщается, что три новых случая гибели людей были зафиксированы в Саудовской Аравии. Всего же в этом государстве от заболевания коронавирусом MERS-CoV умерли уже 24 человека.

В Минздраве Саудовской Аравии сообщают, что все умершие страдали от респираторного заболевания, которое было вызвано вирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что во всем мире коронавирусом заразился 51 человек, из них 35 человек в Саудовской Аравии. Напомним, что новый вирус был открыт еще в прошлом году египетским врачом Али Мохамедом Заки.

Специалисты Вс..... Сегодня СМИ, со ссылкой на Associated Press, сообщают об увеличении количества умерших в результате заражения коронавирусом MERS-CoV. Сообщается, что три новых случая гибели людей были зафиксированы в Саудовской Аравии. Всего же в этом государстве от заболевания коронавирусом MERS-CoV умерли уже 24 человека.В Минздраве Саудовской Аравии сообщают, что все умершие страдали от респираторного заболевания, которое было вызвано вирусом.Во Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что во всем мире коронавирусом заразился 51 человек, из них 35 человек в Саудовской Аравии. Напомним, что новый вирус был открыт еще в прошлом году египетским врачом Али Мохамедом Заки.Специалисты Вс..... Читать новость...

Минздрав Украины усилил меры безопасности из-за коронавируса...

Министерство здравоохранения Украины усилило меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса (2019-nCoV) из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

С целью обеспечения раннего выявления возможных случаев нового вируса и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий Цент..... Министерство здравоохранения Украины усилило меры безопасности для защиты украинцев от(2019-nCoV) из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.«Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.С целью обеспечения раннего выявления возможных случаев нового вируса и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий Цент..... Читать новость...

Число погибших от коронавируса в Южной Корее продолжает раст...

Число погибших в Южной Корее от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома продолжает расти. Как сообщают местные власти, по состоянию на 8 июля в стране вирус забрал жизни 34 человек, число инфицированных остается на прежнем уровне – 186 человек.

В министерстве здравоохранения Южной Кореи также добавили, что на карантине находится 811 человек.

Читайте: В Южной Корее на борьбу с вирусом MERS выделено 13 млрд долларов



Примечательно, что коронавирус ближневосточного респираторного синдрома на ранних стадиях не имеет никаких особых симптомов. Больше всего шансов «подхватить» заболевание у людей с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями легких, диабетом..... Число погибших в Южной Корее отближневосточного респираторного синдрома продолжает расти. Как сообщают местные власти, по состоянию на 8 июля в стране вирус забрал жизни 34 человек, число инфицированных остается на прежнем уровне – 186 человек.В министерстве здравоохранения Южной Кореи также добавили, что на карантине находится 811 человек.Читайте: В Южной Корее на борьбу с вирусом MERS выделено 13 млрд долларовПримечательно, что коронавирус ближневосточного респираторного синдрома на ранних стадиях не имеет никаких особых симптомов. Больше всего шансов «подхватить» заболевание у людей с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями легких, диабетом..... Читать новость...

Украина готова к диалогу с ЕС – Янукович...



Европейский союз получил новое государство-главу, и в связи с этим президент Украины поспешил подтвердить намерение Украины как можно раньше подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. На официальном сайте президента Украины был опубликован текст поздравления, в котором Виктор Янукович поздравляет председателя ирландского правительства Энди Кенни по случаю председательства Ирландии в Совете Европейского союза.

«Надеюсь, что ваша страна совместно с институциями Евросоюза продолжит работать в направлении развития сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, первоочередной задачей которого является подписание Соглашения об ассоциации», - говорится в сообщении Викт..... Европейский союз получил новое государство-главу, и в связи с этим президент Украины поспешил подтвердить намерение Украины как можно раньше подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. На официальном сайте президента Украины был опубликован текст поздравления, в котором Виктор Янукович поздравляет председателя ирландского правительства Энди Кенни по случаю председательства Ирландии в Совете Европейского союза.«Надеюсь, что ваша страна совместно с институциями Евросоюза продолжит работать в направлении развития сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, первоочередной задачей которого является подписание Соглашения об ассоциации», - говорится в сообщении Викт..... Читать новость...