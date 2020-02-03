Новость Законопроект о дезинформации продолжат дорабатывать, - Бородянский Добавлено: 2020-02-03 10:21:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Доработка законопроекта о противодействии дезинформации будет продлена. Об этом сообщил в Telegram министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

«Подчеркиваю, на сегодня мы имеем только законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений. Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства», - говорится в сообщении.

По его словам, доработка законопроекта будет прозрачной, и перед внесением документа в Верховную Раду будут учтены обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и международных партнеров.

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Напомним, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что законопроект Министерства культуры Украины о медиа является серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность.

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир раскритиковал украинский законопроект о борьбе с дезинформацией.

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Законопроект Министерства культуры Украины о медиа является серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность. Об этом написал в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Национальный союз журналистов является крупнейшим объединением журналистов в Украине и имеет мандат представлять интересы более 17 000 своих членов. От имени тысяч коллег-журналистов официально заявляю: нынешний законопроект Министерства культуры направлен на установление контроля власти над украинскими медиа. Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность», - говорится в..... Министерства культуры Украины о медиа является серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность. Об этом написал в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.«Национальный союз журналистов является крупнейшим объединением журналистов в Украине и имеет мандат представлять интересы более 17 000 своих членов. От имени тысяч коллег-журналистов официально заявляю: нынешний законопроект Министерства культуры направлен на установление контроля власти над украинскими медиа. Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность», - говорится в..... Читать новость...

МИД Украины обвинило Путина в дезинформации...

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Россию признали главным источником дезинформации в Европе...

Европейский парламент признал Российскую Федерацию главным источником дезинформации в Европе. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Данное решение поддержали 489 парламентариев, 148 человек высказались «против», ещё 30 воздержались.

В Европарламенте хотят повысить осведомленность о российских кампаниях по дезинформации, поскольку они являются основным источником дезинформации в Европе. Для этого предлагается разработать юридические рамки как на уровне Евросоюза, так и на международном уровне, чтобы противостоять гибридным угрозам, в частности, кибервойне и информационной войне.

Кроме этого, странам-членам ЕС рекомендуют разработать адресные санкц..... Европейский парламент признал Российскую Федерацию главным источникомв Европе. Об этом сообщается на сайте Европарламента.Данное решение поддержали 489 парламентариев, 148 человек высказались «против», ещё 30 воздержались.В Европарламенте хотят повысить осведомленность о российских кампаниях по, поскольку они являются основным источникомв Европе. Для этого предлагается разработать юридические рамки как на уровне Евросоюза, так и на международном уровне, чтобы противостоять гибридным угрозам, в частности, кибервойне и информационной войне.Кроме этого, странам-членам ЕС рекомендуют разработать адресные санкц..... Читать новость...

СБУ работает над тем, чтобы очистить украинский эфир от дези...

В Службе безопасности Украины уверяют, что в украинском вещании не будет массированного потока российской дезинформации. Об этом во время "Свободы слова" сказал начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, передает УНН.

"Мы провели большую работу. И департамент, который работает над этой тематикой, я считаю, с честью вышел из этой ситуации, и такого потока российской дезинформации", - сказал Василий Вовк.

Он отметил, что речь идет о запрете еще ряда российских телеканалов с антиукраинской риторикой. "Могу однозначно сказать, что такого вещания не будет. Конечно, прорываются некоторые каналы, некоторые частоты, но мы над этим рабо..... В Службе безопасности Украины уверяют, что в украинском вещании не будет массированного потока российской. Об этом во время "Свободы слова" сказал начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, передает УНН."Мы провели большую работу. И департамент, который работает над этой тематикой, я считаю, с честью вышел из этой ситуации, и такого потока российской", - сказал Василий Вовк.Он отметил, что речь идет о запрете еще ряда российских телеканалов с антиукраинской риторикой. "Могу однозначно сказать, что такого вещания не будет. Конечно, прорываются некоторые каналы, некоторые частоты, но мы над этим рабо..... Читать новость...

Обстановка в Украине нагнетается с помощью слухов и дезинфор...



Как сообщается в западных СМИ, ситуация в Украине остается взрывоопасной. Этому способствуют непрекращающиеся акции протеста, временами перерастающие в открытое противостояние с силами правопорядка. В таких условиях любая провокация может привести к серьезным последствиям, в то же время, судя по количеству слухов и дезинформации, в стране существуют определённые силы, которые заинтересованы в том, чтобы напряжение не спадало.

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ЕС запустил русскоязычный сайт для обозрения дезинформации р...



Служба внешних связей Европейского Союза запустила официальный русскоязычный сайт, направленный на обзор дезинформации, которую распространяют российские СМИ. Об этом рассказал народный депутат Украины от фракции «БПП» Алексей Гончаренко.

По его словам, этот шаг говорит о том, что Европейский Союз наконец-то осознал всю полноту угрозы информационной войны Москвы и пытается ей противостоять.

Как напомнил Алексей Гончаренко, на территории Европейского Союза проживают миллионы этнических россиян, которые ежедневно получают информацию с российских телеканалов и сайтов.

«Ежедневно облучаясь дозами лжи, они становятся пятой колонной, фактором социальн..... Служба внешних связей Европейского Союза запустила официальный русскоязычный сайт, направленный на обзор, которую распространяют российские СМИ. Об этом рассказал народный депутат Украины от фракции «БПП» Алексей Гончаренко.По его словам, этот шаг говорит о том, что Европейский Союз наконец-то осознал всю полноту угрозы информационной войны Москвы и пытается ей противостоять.Как напомнил Алексей Гончаренко, на территории Европейского Союза проживают миллионы этнических россиян, которые ежедневно получают информацию с российских телеканалов и сайтов.«Ежедневно облучаясь дозами лжи, они становятся пятой колонной, фактором социальн..... Читать новость...