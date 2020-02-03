Новость Иран хотел выплатить семьям погибших в авиакатастрофе МАУ по 80 тыс. долларов, - Зеленский Добавлено: 2020-02-03 11:02:23 Корреспондент: Алексей Свидров

Иран предлагал компенсацию семьям жертв катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в сумме 80 тысяч долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1».

«Иранская сторона сразу нам предложила 80 тысяч долларов каждой семье, за каждую жертву ... Мне кажется, это совсем не те вещи, это совсем мало. Когда мне женщина говорит, "как мой ребенок пойдет в институт, когда у меня нет работы, а только (погибший) муж был кормильцем. Поэтому 80 тыс. - это мало, хотя человеческая жизнь не измеряется никакими цифрами», - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона «будет давить» на Иран «на большую сумму».

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины»

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа),57 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 4 – Великобритании.

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Суд Манхэттена требует, чтобы Иран, талибы и «Аль-Каида» зап...



Федеральный суд Манхэттена требует, чтобы власти Ирана, а также «Аль-Каида» и «Талибан» выплатили 6 миллиардов долларов семьям 47 погибших и 110 выживших при терактах, которые были совершены в Соединенных Штатах 11 сентября.

При этом следует заметить, что решение судьи Фрэнка Мааса имеет статус рекомендации и таким образом не является обязательным. Впрочем, было бы наивно полагать, что «Аль-Каида» или «Талибан» заплатят какие-то деньги.

Как сообщается, истцами по данному делу как раз и выступили те семьи, которым присудили выплаты.

Определить сумму выплаты Маасу поручил другой судья – Джордж Дэниелс, который р..... Федеральный суд Манхэттена требует, чтобы властиа, а также «Аль-Каида» и «Талибан» выплатили 6 миллиардов47и 110 выживших при терактах, которые были совершены в Соединенных Штатах 11 сентября.При этом следует заметить, что решение судьи Фрэнка Мааса имеет статус рекомендации и таким образом не является обязательным. Впрочем, было бы наивно полагать, что «Аль-Каида» или «Талибан» заплатят какие-то деньги.Как сообщается, истцами по данному делу как раз и выступили те семьи, которым присудили выплаты.Определить сумму выплаты Маасу поручил другой судья – Джордж Дэниелс, который р..... Читать новость...

П.Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в авиакат...



Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вместе с участниками Международной совещательного совета почтили память погибших в авиакатастрофе в Ростове, среди которых восемь украинцев. Выражаю соболезнования семьям погибших», - отметил он.

Как сообщалось, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По данным, которые приводит авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате катастр..... Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнованияв Ростове-на-Дону. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.«Вместе с участниками Международной совещательного совета почтили памятьв Ростове, среди которых восемь украинцев. Выражаю соболезнования», - отметил он.Как сообщалось, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По данным, которые приводит авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате катастр..... Читать новость...

Власти Малайзии выплатят семьям погибших малазийцев в трагед...



Родственники пассажиров лайнера «Малазийских авиалиний», который потерпел крушение на территории Донецкой области в Украине, получат от малазийского правительства материальную компенсацию. Как сообщают средства массовой информации Малайзии, министр по делам женщин, семьи и местного развития Датук Сэри Роани Абдул Карим пообещала выплатить каждой семье погибшего гражданина страны по 50 тысяч долларов.

«Ближайшие родственники смогут получить выплату сразу после того, как будут установлены окончательные причины падения пассажирского лайнера», - прокомментировала ситуацию представитель малазийского правительства.

Ранее министр также сообщила, что 25 членов семе..... Родственники пассажиров лайнера «Малазийских авиалиний», который потерпел крушение на территории Донецкой области в Украине, получат от малазийского правительства материальную компенсацию. Как сообщают средства массовой информации Малайзии, министр по делам женщин, семьи и местного развития Датук Сэри Роани Абдул Карим пообещалакаждой семье погибшего гражданина страны по 50яч«Ближайшие родственники смогут получить выплату сразу после того, как будут установлены окончательные причины падения пассажирского лайнера», - прокомментировала ситуацию представитель малазийского правительства.Ранее министр также сообщила, что 25 членов семе..... Читать новость...

Обнародован список погибших в авиакатастрофе в Казани...



МЧС обнародовал список погибших в авиакатастрофе в Казани, документ размещен на сайте "чрезвычайного" ведомства. Как стало известно, в авиакатастрофе погиб глава управления Федеральной службы безопасности по Татарстану Александр Антонов.

Как сообщили в правоохранительных органах Татарстана, генерал-лейтенант ФСБ Александр Антонов возглавил УФСБ по Татарстану в июне 2011 года, до этого он занимал пост начальника УФСБ по Коми.

Подтвердились и слухи о том, что на борту разбившегося лайнера был старший сын президента Татарстана Ирек Минниханов, он также находится в списке погибших.

Среди жертв авиакатастрофы находится и подданная Великобритании Булл Донна Каролина, 1960 года рожд..... МЧС обнародовал списокв Казани, документ размещен на сайте "чрезвычайного" ведомства. Как стало известно, впогиб глава управления Федеральной службы безопасности по Татарстану Александр Антонов.Как сообщили в правоохранительных органах Татарстана, генерал-лейтенант ФСБ Александр Антонов возглавил УФСБ по Татарстану в июне 2011 года, до этого он занимал пост начальника УФСБ по Коми.Подтвердились и слухи о том, что на борту разбившегося лайнера был старший сын президента Татарстана Ирек Минниханов, он также находится в спискеСреди жертв авиакатастрофы находится и подданная Великобритании Булл Донна Каролина, 1960 года рожд..... Читать новость...

Поиск тел погибших в авиакатастрофе на юге Франции окончен...



На юге Франции завершена операция по поиску фрагментов тел людей, погибших в результате аварии пассажирского самолета Airbus A320, передает УНН со ссылкой на издание Le Figaro.

"Поиск тел завершен, но поиск личных вещей погибших будет продолжен", - говорится в сообщении. Также указано, что ранее представители экстренных служб обнаружили на месте катастрофы самолета Airbus A320 во французских Альпах 42 мобильных телефона, а также 470 личных предметов.

Напомним, 24 марта во Франции произошла катастрофа пассажирского самолета Airbus A320. Второй пилот самолета Андреас Лубиц, оставшись в кабине один, заблокировал двери и направил воздушное судно вниз. В результате аварии погибли в..... На юге Франции завершена операция по поиску фрагментов тел людей,в результате аварии пассажирского самолета Airbus A320, передает УНН со ссылкой на издание Le Figaro."Поиск тел завершен, но поиск личных вещейбудет продолжен", - говорится в сообщении. Также указано, что ранее представители экстренных служб обнаружили на месте катастрофы самолета Airbus A320 во французских Альпах 42 мобильных телефона, а также 470 личных предметов.Напомним, 24 марта во Франции произошла катастрофа пассажирского самолета Airbus A320. Второй пилот самолета Андреас Лубиц, оставшись в кабине один, заблокировал двери и направил воздушное судно вниз. В результате аварии погибли в..... Читать новость...

Установлены личности погибших в авиакатастрофе в Кременчуге...

Следователями удалось установить личности жертв авиакатастрофы с участием вертолета, которая произошла накануне в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщил УНН начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковник полиции Юрий Сулаев.

"Лица, которые находились там (на борту вертолета - ред.), граждане Украины. Это опытные пилоты и бортовые инженеры", - рассказал он.

Ю.Сулаев подтвердил гибель всех четырех человек, находившихся на борту вертолета, а также выразил соболезнования семьям погибших.

"Люди в возрасте 1964 г.р., 1967 г.р., 1968 г.р. и 1958 г.р. Мужчины - из разных областей Украины, которые проводили полет н..... Следователями удалось установить личности жертв авиакатастрофы с участием вертолета, которая произошла накануне в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщил УНН начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковник полиции Юрий Сулаев."Лица, которые находились там (на борту вертолета - ред.), граждане Украины. Это опытные пилоты и бортовые инженеры", - рассказал он.Ю.Сулаев подтвердил гибель всех четырех человек, находившихся на борту вертолета, а также выразил соболезнования"Люди в возрасте 1964 г.р., 1967 г.р., 1968 г.р. и 1958 г.р. Мужчины - из разных областей Украины, которые проводили полет н..... Читать новость...

В Казани завершили идентификацию останков погибших при авиак...



Как сообщил представитель Республиканского бюро судмедэкспертизы (СМЭ) Минздрава Татарстана, на сегодняшний день выдало 40 свидетельств о смерти родственникам погибших при крушении "Боинга" в аэропорту "Казань".

Представитель бюро добавил, что останки восьмерых погибших уже выданы их родственникам для погребения. Генетические экспертизы проводились как в Казани, так и в Москве, чтобы ускорить процедуру.

"Работа практически завершена. Сегодня из Москвы уже поступили результаты, сейчас они сводятся с результатами, полученными в Казани, и по мере окончательного анализа останки выдаются родственникам", - сказал судмедэксперт. Он также отметил, что в ряде слу..... Как сообщил представитель Республиканского бюро судмедэкспертизы (СМЭ) Минздрава Татарстана, на сегодняшний день выдало 40 свидетельств о смерти родственникампри крушении "Боинга" в аэропорту "Казань".Представитель бюро добавил, что останки восьмерыхуже выданы их родственникам для погребения. Генетические экспертизы проводились как в Казани, так и в Москве, чтобы ускорить процедуру."Работа практически завершена. Сегодня из Москвы уже поступили результаты, сейчас они сводятся с результатами, полученными в Казани, и по мере окончательного анализа останки выдаются родственникам", - сказал судмедэксперт. Он также отметил, что в ряде слу..... Читать новость...

Интерпол предоставит 15 специалистов для идентификации тел п...



В ближайшее время на территорию Украины прибудут 15 специалистов Интерпола, которые помогут в расследовании авиакатастрофы пассажирского лайнера Малазийских авиалиний, который 17 июля был сбит террористами в небе над Донецкой областью. Об этом сообщает корреспондент «Укринформа», ссылаясь на заявление руководителя Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василия Неволи.

«Уже со вчерашнего дня на территорию Украины прибывают специалисты Интерпола. Здесь эти эксперты будут помогать в идентификации тел погибших в катастрофе людей», - прокомментировал ситуацию Василий Неволя.

По словам представителя Интерпола, с сегодняшнего дня в Украине находятся пять представител..... В ближайшее время на территорию Украины прибудут 15 специалистов Интерпола, которые помогут в расследовании авиакатастрофы пассажирского лайнера Малазийских авиалиний, который 17 июля был сбит террористами в небе над Донецкой областью. Об этом сообщает корреспондент «Укринформа», ссылаясь на заявление руководителя Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василия Неволи.«Уже со вчерашнего дня на территорию Украины прибывают специалисты Интерпола. Здесь эти эксперты будут помогать в идентификации телв катастрофе людей», - прокомментировал ситуацию Василий Неволя.По словам представителя Интерпола, с сегодняшнего дня в Украине находятся пять представител..... Читать новость...