Новость В Украине запустили онлайн-сервис растаможки автомобилей Добавлено: 2020-02-03 17:26:50 Корреспондент: Алексей Свидров

Государственная таможенная служба Украины запустила на Едином государственном информационном веб-портале «Единое окно для международной торговли» онлайн-сервис растаможки автомобилей.

«Данный раздел предназначен для самостоятельного декларирования гражданами легковых автомобилей, ввозимых или ввезенных ими на таможенную территорию Украины и которые подлежат выпуску в режим свободного использования», - говорится в сообщении.

Так, перед ввозом, следует учесть, что условием пропуска на таможенную территорию Украины автомобилей, которые принадлежат гражданам Украины и сняты с регистрации в иностранных странах, является представление предварительной таможенной декларации (ЕЕ) в таможню, в которой будет осуществляться его таможенное оформление (как правило, но не обязательно - по месту жительства). Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при размещении автомобиля в режим свободного использования.

После ввоза автомобиля на таможенную территорию Украины гражданин в определенный срок должен доставить его в зону таможенного контроля, которая указана в графе 30 предварительной декларации и подать дополнительную таможенную декларацию. При необходимости (изменение курса валют, таможенной стоимости товара) необходимо доплатить средства на тот же счет таможни.

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Ранее Министерство внутренних дел Украины заявило о достижении с общественной организацией «АвтоЕвроСила» компромисса в вопросе растаможки авто.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2288, который откладывает введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года. «За» проголосовали 285 народных депутатов.

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