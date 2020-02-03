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|Новость
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В Украине запустили онлайн-сервис растаможки автомобилей
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|Добавлено:
|2020-02-03 17:26:50
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Государственная таможенная служба Украины запустила на Едином государственном информационном веб-портале «Единое окно для международной торговли» онлайн-сервис растаможки автомобилей.
«Данный раздел предназначен для самостоятельного декларирования гражданами легковых автомобилей, ввозимых или ввезенных ими на таможенную территорию Украины и которые подлежат выпуску в режим свободного использования», - говорится в сообщении.
Так, перед ввозом, следует учесть, что условием пропуска на таможенную территорию Украины автомобилей, которые принадлежат гражданам Украины и сняты с регистрации в иностранных странах, является представление предварительной таможенной декларации (ЕЕ) в таможню, в которой будет осуществляться его таможенное оформление (как правило, но не обязательно - по месту жительства). Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при размещении автомобиля в режим свободного использования.
После ввоза автомобиля на таможенную территорию Украины гражданин в определенный срок должен доставить его в зону таможенного контроля, которая указана в графе 30 предварительной декларации и подать дополнительную таможенную декларацию. При необходимости (изменение курса валют, таможенной стоимости товара) необходимо доплатить средства на тот же счет таможни.
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